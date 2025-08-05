Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис

За чем следить 6 августа: «БроукБойз» и 2DROTS против профессионалов, статусная пара в квалификации ЛЧ и Рублёв в 1/4 финала Торонто!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тейлор Фриц (США, 2), Торонто, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Рублёв финалиста US Open?

Андрей Рублёв пробрался по сетке канадского «Мастерса» уже до 1/4 финала и теперь сразится с действующим финалистом US Open Тейлором Фрицем. Теннисисты — ровесники: обоим по 27 лет, причём Андрей старше на восемь дней. Ранее на профессиональном уровне они играли девять раз, и небольшое преимущество по личным встречам на стороне американца — 5-4, но последний поединок в полуфинале Мадрида-2024 остался за Рублёвым. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Бен Шелтон.

🏒 14:00: «Динамо» Минск — «Магнитка», товарищеский матч

Интрига: станет ли команда Квартальнова ещё сильнее?

В минувшем сезоне команда Дмитрия Квартальнова установила клубный рекорд, впервые в истории минского коллектива сумев добраться до четвертьфинала Кубка Гагарина. В межсезонье динамовцы точно не стали слабее, а во вратарской линии смогли даже усилиться. Каким предстанет белорусский клуб в новом сезоне? В первом контрольном матче межсезонья динамовцев проверит клуб ВХЛ.

🏒 18:00: «Нефтяник» — «Ак Барс», товарищеский матч

Интрига: каким будет «Ак Барс» в новом сезоне?

На данный момент всё выглядит так, что генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин полностью провалил трансферную кампанию. Летом «Ак Барс» смог усилиться только двумя легионерами, которые стали доступными для подписания после того, как закрылся «Витязь». Также Казань вернула под свои знамёна покинувшего «Ладу» Михаила Фисенко. И на этом – всё. Ожидания же от селекции казанцев были совершенно иными, однако реальность разочаровала болельщиков флагмана татарстанского хоккея. Сумеет ли Анвар Гатиятулин выжать из фактически сохранившегося состава лучший результат, нежели в прошлом сезоне? Матчем с клубом ВХЛ из соседнего Альметьевска казанцы начинают серию контрольных встреч.

⚽️ 18.00: «БроукБойз» — «Орёл», Кубок России, 1/256 финала

Интрига: медиафутбол или классический футбол?

Такой вопрос в последние годы мы каждый раз задаём на начальных стадиях Кубка России. И ответ всегда не так очевиден. В ФК «Орёл» звёзд нет. Он выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Да и там, в третьей группе, занимает 12-е место из 16. У «БроукБойз» же есть в составе два спартаковца: Макеев и Яковлев. Плюс воспитанник «Зенита» Соснин. Кто здесь фаворит? Скорее всего, именно медиаклуб. Ждём сенсации?

⚽️ 20.15: 2DROTS — «Торпедо-Владимир», Кубок России, 1/256 финала

Интрига: вылетит ли популярный медиаклуб?

К владимирскому клубу применимы абсолютно те же слова, что и про ФК «Орёл». Только торпедовцы выступают в другой подгруппе. 2DROTS – один из двух самых популярных медиаклубов, и клубу Второй лиги придётся столкнуться с массивной фанатской поддержкой соперника. Поможет ли она «дротсам»? Год назад им удалось пройти первую стадию – было повержено московское «Строгино». Получится ли теперь?

⚽️ 22.00: «Ницца» — «Бенфика», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч

Интрига: статусная пара в квалификации ЛЧ

И ведь кто-то из них не пробьётся в основной раунд: четвёртая команда Франции или вице-чемпион Португалии. В таких случаях всегда жаль с кем-то расставаться, но сетка квалификации беспощадна. «Бенфика» в прошлом году успешно прошла общий этап и выдавала концерты: 4:0 с «Атлетико», 3:2 с «Монако», 2:0 с «Ювентусом», 4:5 – с «Барселоной». «Ницца» же стала 35-й на общем этапе Лиги Европы. Позор? Безусловно. Однако теперь у неё есть шанс исправиться в главном еврокубке, что гораздо ценнее.