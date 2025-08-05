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Расписание спортивных матчей 6 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 6 августа: «БроукБойз» и 2DROTS против профессионалов, статусная пара в квалификации ЛЧ и Рублёв в 1/4 финала Торонто!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тейлор Фриц (США, 2), Торонто, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:00 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Интрига: пройдёт ли Рублёв финалиста US Open?

Андрей Рублёв пробрался по сетке канадского «Мастерса» уже до 1/4 финала и теперь сразится с действующим финалистом US Open Тейлором Фрицем. Теннисисты — ровесники: обоим по 27 лет, причём Андрей старше на восемь дней. Ранее на профессиональном уровне они играли девять раз, и небольшое преимущество по личным встречам на стороне американца — 5-4, но последний поединок в полуфинале Мадрида-2024 остался за Рублёвым. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Бен Шелтон.

ATP. Турнирная сетка. Торонто
Фриц стоит на пути Андрея к повторению прошлогоднего результата:
Собрал все четвертьфиналы «Мастерсов», но плох в математике. С кем сыграет Рублёв в Канаде
Собрал все четвертьфиналы «Мастерсов», но плох в математике. С кем сыграет Рублёв в Канаде

🏒 14:00: «Динамо» Минск — «Магнитка», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 14:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли команда Квартальнова ещё сильнее?

В минувшем сезоне команда Дмитрия Квартальнова установила клубный рекорд, впервые в истории минского коллектива сумев добраться до четвертьфинала Кубка Гагарина. В межсезонье динамовцы точно не стали слабее, а во вратарской линии смогли даже усилиться. Каким предстанет белорусский клуб в новом сезоне? В первом контрольном матче межсезонья динамовцев проверит клуб ВХЛ.

Что будет происходить на предсезонке КХЛ?
Хартли против «Авангарда» и другие турниры лета. Что будет на предсезонке КХЛ
Хартли против «Авангарда» и другие турниры лета. Что будет на предсезонке КХЛ

🏒 18:00: «Нефтяник» — «Ак Барс», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким будет «Ак Барс» в новом сезоне?

На данный момент всё выглядит так, что генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин полностью провалил трансферную кампанию. Летом «Ак Барс» смог усилиться только двумя легионерами, которые стали доступными для подписания после того, как закрылся «Витязь». Также Казань вернула под свои знамёна покинувшего «Ладу» Михаила Фисенко. И на этом – всё. Ожидания же от селекции казанцев были совершенно иными, однако реальность разочаровала болельщиков флагмана татарстанского хоккея. Сумеет ли Анвар Гатиятулин выжать из фактически сохранившегося состава лучший результат, нежели в прошлом сезоне? Матчем с клубом ВХЛ из соседнего Альметьевска казанцы начинают серию контрольных встреч.

Странное межсезонье Казани. Что происходит?
Кем усилится «Ак Барс»? Ги Буше избежит старой проблемы? Вопросы к клубам Востока КХЛ
Кем усилится «Ак Барс»? Ги Буше избежит старой проблемы? Вопросы к клубам Востока КХЛ

⚽️ 18.00: «БроукБойз» — «Орёл», Кубок России, 1/256 финала

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: медиафутбол или классический футбол?

Такой вопрос в последние годы мы каждый раз задаём на начальных стадиях Кубка России. И ответ всегда не так очевиден. В ФК «Орёл» звёзд нет. Он выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Да и там, в третьей группе, занимает 12-е место из 16. У «БроукБойз» же есть в составе два спартаковца: Макеев и Яковлев. Плюс воспитанник «Зенита» Соснин. Кто здесь фаворит? Скорее всего, именно медиаклуб. Ждём сенсации?

Статистика Кубка России
В прошлом году «БроукБойз» побеждали:
Сказка медиаклубов в Кубке России продолжается! «Броуки» победили вслед за 2DROTS
Сказка медиаклубов в Кубке России продолжается! «Броуки» победили вслед за 2DROTS

⚽️ 20.15: 2DROTS — «Торпедо-Владимир», Кубок России, 1/256 финала

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Торпедо-Владимир
Владимир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вылетит ли популярный медиаклуб?

К владимирскому клубу применимы абсолютно те же слова, что и про ФК «Орёл». Только торпедовцы выступают в другой подгруппе. 2DROTS – один из двух самых популярных медиаклубов, и клубу Второй лиги придётся столкнуться с массивной фанатской поддержкой соперника. Поможет ли она «дротсам»? Год назад им удалось пройти первую стадию – было повержено московское «Строгино». Получится ли теперь?

Статистика Кубка России
Все соперники первых стадий:
Главное о Кубке России — 2025/2026. Формат, состав групп, расписание, команды из Медиалиги
Главное о Кубке России — 2025/2026. Формат, состав групп, расписание, команды из Медиалиги

⚽️ 22.00: «Ницца» — «Бенфика», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: статусная пара в квалификации ЛЧ

И ведь кто-то из них не пробьётся в основной раунд: четвёртая команда Франции или вице-чемпион Португалии. В таких случаях всегда жаль с кем-то расставаться, но сетка квалификации беспощадна. «Бенфика» в прошлом году успешно прошла общий этап и выдавала концерты: 4:0 с «Атлетико», 3:2 с «Монако», 2:0 с «Ювентусом», 4:5 – с «Барселоной». «Ницца» же стала 35-й на общем этапе Лиги Европы. Позор? Безусловно. Однако теперь у неё есть шанс исправиться в главном еврокубке, что гораздо ценнее.

Статистика Лиги чемпионов
Один из прошлогодних героев португальцев перебрался в Мадрид:
Главное о трансферах «Реала» и «Барсы» прямо сейчас. Две очень разные кампании!
Главное о трансферах «Реала» и «Барсы» прямо сейчас. Две очень разные кампании!
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