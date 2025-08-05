«В «Спартаке» вместо структуры не видишь ничего». Нагучев — о Станковиче, Карпине и РПЛ

Подкаст «Премьер-лига несправедливости» вышел уже в 106-й раз. Гостем последнего выпуска стал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев. Обсудили события 3-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, проблемы Карпина, Станковича, статус «Зенита» и не забыли про ставший мемом приезд Жедсона Фернандеша в Россию.

О Карпине и московском «Динамо»

— Есть иллюзия, что приходит Валерий Карпин – и происходит волшебство. Но этого никогда не случалось, возможно, за исключением первого сезона в «Спартаке». Карпин — системный тренер. Он приходит, и начинается трудная работа, противоречивая, даже с конфликтами. Но это нормально. Было ощущение, что сейчас все ждут волшебства от человека, который выиграл последний трофей в 1994 году. Это был чемпионат России, когда он сам был ещё игроком.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карпин до сих пор остаётся тренером, который учится. Ему нужна какая-то помощь от футболистов. В футбол играют люди и тренируют тоже они. Если ты заплатишь человеку $ 700 млн и проведёшь миллион пресс-конференций, то будет поднята значимость по маркетингу. Но на поле выйдут люди с зарплатой 500 рублей в месяц и 500 млн в месяц. И это будут одни и те же люди.

Проект «Динамо» и Карпина проходит с полным ощущением, что сборная России в ближайшие пять лет никуда не вернётся. Если она вернётся раньше — класс, значит, у нас есть какой-то запас по планам. Случится позже — ну, хотя бы мы провели эти шесть лет не зря. У нас был план, как в условиях изоляции наладить взаимодействие сборной России и тренера «Динамо».

О «Пари НН»

— «Пари НН» — средняя команда, но ей ставят очень сложный футбол. Её игроки просто не могут делать 90 минут, что от них требуют. В какой-то момент они просто разваливаются. Это энергозатратный футбол. Они не привыкли к такому, игроки тренируются в таком ритме всего два месяца. А более циничный и сыгранный соперник рано или поздно воспользуется этим.

Алексей Шпилевский Фото: ФК «Пари НН»

Я Шпилевского хорошо знаю, и мне интересно, что получится из этого [проекта «Пари НН»]. Самое плохое, что можно сделать, — уволить Шпилевского. Очень надеюсь, что этого не произойдёт. Это слишком сложный футбол. Но когда ты приглашаешь такого тренера, то должен закладываться, что будешь терпеть 10 поражений. С «Локомотивом» они могли не только 2:3 проиграть, но и одержать победу 4:0. Это такой футбол. Просто пока у тебя нет подходящих игроков (хотя они скоро должны подъехать) и не все настройки отлажены. Это более длительный процесс, чем если бы Шпилевский тренировал московское «Динамо».

О Жедсоне и гонке журналистов за ним в аэропорту

— Он отличный игрок. Для чемпионата России и повышения уровня это просто шикарный футболист. Но для меня эта ситуация выглядит странной. Это не Неймар, а центральный полузащитник с двумя матчами за сборную Португалии. Он никогда не был «решалой». Это просто очень надёжный полузащитник. Жизнь учит: наши ожидания нас же сильно и прибьют — профессионально или лично. Последнее, чего бы я хотел, — чтобы меня зафигачили за то, что я бегал по аэропорту за экс-футболистом «Ризеспора».

Классных легионеров в РПЛ играло много за «Спартак», «Зенит», ЦСКА и даже за «Крылья Советов». Ян Коллер и Иржи Ярошик выступали в Самаре, но за ними никто не бегал. Никогда не забуду Самуэля Это’О на стадионе в Махачкале, где была почти разрушенная водокачка и на фоне шёл мужчина с красным мешком. А Это’О год назад Лигу чемпионов выиграл. Я не мог понять, как это происходит вообще. Это — событие, однако и к нему мы терпимо относились.

У приезда Жедсона была подоплёка. Все ждали: летит или нет, эти фото, как в аэропорту он переставляет тапки на таможенном контроле. А ты живёшь с этим ощущением и думаешь: «Господи, кто же это такой? Почему за ним так следят?» К первому матчу нельзя серьёзно относиться. Это реально классный игрок. Но всё это было устроено как кинокомедия, будто не по-настоящему происходит. Мы же журналисты, у нас есть чувство этики. Однако всё выглядит так, будто Жедсон сейчас выйдет и в каждом матче забьёт по пять голов. Это усталость и отчаяние болельщиков «Спартака» и его комьюнити. Они соскучились по успехам, что для них каждая такая вещь — личная трагедия.

О Станковиче и «Спартаке»

— Мне понравилось недавнее интервью, в котором Станкович откровенно рассказал, что произошло с Угальде. Деян не подтвердил, что ошибся, но я сослался на его слова в репортаже. Станкович сказал, что Манфред психологически тяжело переносит конкуренцию. Он провёл потрясающую осень, а затем покупают Ливая Гарсию. И Угальде такой: «А я?» Они ещё и несовместимы на поле, хотя это вопрос работы на тренировках.

«Спартак» не выглядит хорошо. Но у него были удачные матчи и хорошие идеи. Весной было видно, что у Станковича доверительные отношения с игроками. Когда Солари забил «Акрону», то он побежал к тренеру. В любом коллективе кажется, что не всё хорошо, потому что сталкиваются амбиции. Станкович сам по себе амбициозен, как и футболисты «Спартака». Микроклимат не может быть как в пионерлагере. Это круглосуточный плавильный котёл. Бывает, что сложные характеры сталкиваются друг с другом.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если «Спартак» проиграет «Локомотиву», то зашатается ли кресло под Станковичем? Оно уже шатается. В спартаковских кабинетах научились не выносить сор из избы. Раньше пожар полыхал так, что даже если ты не сильно интересуешься, то всё понятно. А теперь всё тихонечко. В основном мы про это говорим, потому что результаты не очень, а не из-за слухов.

О «Зените»

— Матч с ЦСКА подтвердил, что «Зенит» — претендент на чемпионство. Может, даже главный. Естественно, есть это ощущение упущенного золота прошлого сезона и того, что это не должно повториться. Только в этот раз будет ещё сложнее. В прошлом сезоне в конце «Зенит» боролся лишь с «Краснодаром». А сейчас все стартовали хорошо, никто не теряет очков за редким исключением.

О Глушенкове

— Это воспитательная работа. Макс вернётся в стартовый состав. Глушенков мне нравится тем, что он русский бразилец. Максим играет и живёт как бразилец. Ему придёт в голову снова вернуться в состояние ответственного за результат футболиста, и всё будет хорошо.

О разнице в структурах управления в ЦСКА и «Спартаке»

— У ЦСКА очень понятная структура управления, в отличие от «Спартака». Есть понимание, кто принимает финальные и промежуточные решения, кто ответственен за неудачу. Бабаев (генеральный директор ЦСКА. — Прим. Чемпионата») всегда готов дать комментарий, пусть это даже будут общие слова. У них есть готовность объяснить каждое решение. Не получилось — что ж, идём дальше, мало ли у кого не получалось.

Роман Бабаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Спартаке» где не посмотришь, то каждый чем-то занимается. Но к кому идти глобально? Ты не понимаешь, кто принимает решения. В «Спартаке» много отвечающих за важность людей. Вместо чёткой структуры и понимания ты не видишь ничего. В ЦСКА есть ощущение порядка, даже с учётом того, что они покупают весьма средних футболистов.

О Челестини

— Ощущение спокойствия от Челестини передаётся игрокам. Что ему доказывать? Он был игроком сборной Швейцарии. Он всем всё доказал. «Я хорошо играл, по швейцарским меркам достаточно известный футболист, только что взял чемпионат как тренер». Ты живёшь с ощущением себя как состоятельного и состоявшегося человека. Я с голоду не умру, занимаюсь любимым делом. «О, меня пригласили в ЦСКА, интересное испытание, приеду». Челестини именно такой.

Об адаптации Жерсона

— У него не было отпуска после клубного чемпионата мира. Он приехал, а тут ещё и футбол не совсем привычный. Ты умеешь пространство создавать и использовать, но тебе не дают даже два шага сделать. В матче с «Рубином» Жерсон пытался понять, что это за соревнование. Казанцы ещё и тактически сильны, не дают поднять голову в центре поля.

Жерсон Фото: ФК «Зенит»

В игре с «Рубином» Жерсон одним касанием несколько раз пытался отправить заброс на Мостового. Это хороший план, но казанцы были к нему готовы. Они знают, как двигать защитную линию. Весь вопрос — как правильно использовать Жерсона. Это высококлассный игрок: пасующий, двигающийся, тактически супервыучен.

О речи Квеквескири в раздевалке «Оренбурга» после матча с «Балтикой»

— Квеквескири имеет право говорить всё что угодно. Во-первых, он прошёл большую карьеру, пусть и не на самом высоком уровне. И он никого не оскорбляет, а говорит, что его партнёры не ценят время в РПЛ, не выкладываются в какие-то моменты на 100%. А потом им стукнет 35 лет, и они будут ныть. Поэтому 35-летний Квеквескири ценит эти три года в РПЛ на излёте карьеры. Ему не хочется проигрывать, он не любит это.

То самое видео с полузащитником «Оренбурга»: Видео «Вы в Премьер-Лигу чудом попали». Квеквескири обратился к игрокам «Оренбурга» в раздевалке

Об удачном старте сезона для Ракова в «Крыльях Советов»

— Вадим давно ждал вызова. В «Локомотиве» слишком высокая конкуренция. Но это очень хорошее решение. Если и надо отдавать футболистов на развитие, то таким людям, как Магомед Адиев и Игорь Осинькин. Это люди, которые не выигрывали больших трофеев. Но когда им достаются такие футболисты, которыми нужно дорожить, у них работает тренерский рефлекс.