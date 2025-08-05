Черчесов возвращается в РПЛ после первой отставки сезона. Союз с «Ахматом» легко объяснить

Первая отставка нового сезона МИР Российской Премьер-Лиги предсказуемо случилась в «Ахмате». Клуб масштабно обновился летом, пригласил нового тренера Александра Сторожука и получил четыре поражения на старте. Причём в 1-м туре с «Рубином» неудачу ещё можно было списать на отсутствие везения — ведь команда действительно доминировала, оказалась лучше по большинству статистических данных в атаке, но всё равно уступила.

Александр Сторожук в «Ахмате» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот дальше всё совершенно по делу: ЦСКА сдержал атакующую волну первого тайма, потом спокойно забил два идентичных гола и забрал победу. «Зенит» в Кубке тоже выглядел уверенно. Потом ещё и неудача с Махачкалой — «Ахмат» набил всего 0,83 xG. Для победы — очень мало.

Логично, что руководство не стало тянуть. Может, Сторожуку и дали бы время при других условиях — например, при проблемах с составом. Но летом клуб их решил, пригласив как минимум Мансилью, Касинтуру и Конате — уже солидно для нашей лиги. Так что результат требовался сразу. Ведь генеральный директор Ахмед Айдамиров не просто так уже после 1-го тура обозначил цели. Если кратко — создать команду, которая избавится от статуса аутсайдера к юбилейной дате.

Ахмед Айдамиров генеральный директор «Ахмата» «В следующем году мы отметим 80-летие. Наша задача — войти в юбилейный год с высоко поднятой головой. Рамзаном Кадыровым и президентом клуба поставлена задача вывести команду на новый уровень. Пригласили 10 игроков, укрепили ключевые позиции. Наша цель — яркий, зрелищный и атакующий футбол, за который не стыдно. Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание, как это было в прошлые годы».

Почему под такую цель выбран именно Сторожук, особо не распространялись. Тренер почти без опыта работы в РПЛ (в карьере был только кризисный «Краснодар» с марта по декабрь 2022-го), а после — Тула. Видимо, в команде тоже до конца не поняли такое решение. Отсюда и предсказуемый результат. Зато замена подобрана подходящая. По данным «Чемпионата», Станислав Черчесов близок к назначению в «Ахмат».

С одной стороны — неожиданно. Ведь бывший главный тренер сборной России не раз подчёркивал: он хочет возглавить клуб, который будет бороться за чемпионство. С другой — сейчас таких вакансий, по сути, нет. В «Зените» надолго закреплён Семак, в «Краснодаре» — Мусаев. В московских клубах чаще случаются перестановки, но «Спартак» недавно продлил Станковича и явно ориентируется на зарубежных тренеров, «Локо» верит в Галактионова, а «Динамо» пригласило Карпина. Есть ещё ЦСКА, однако там тоже иностранец Фабио Челестини, который пришёл совсем недавно.

Можно продолжать выступать экспертом, сохранять имидж тренера, который пойдёт только в топ. А можно принять простой факт: тренерские навыки лучше поддерживать. Работать и параллельно присматриваться к вакансиям. Они ведь в случае чего никуда не денутся. А юристы Черчесова наверняка смогут составить контракт таким образом, чтобы в случае предложения из элитного клуба была возможность уйти.

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сейчас Станислав Саламович выглядит просто идеальным выбором для «Ахмата». Привнесёт с собой не только дисциплину и результат, но и ауру тренера-победителя. А это то, что нужно клубу, который хочет вырваться из бездны таблицы и получить статус как минимум крепкого середняка.

Сам он осторожно высказался на тему назначения: «Мне звонили из «Ахмата». Пока это всё», — сказал тренер «Чемпионату».

Но если договориться удастся, это будет суперрешение для клуба. И хороший вариант для самого Черчесова вернуться к работе.