Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель

В «Динамо» справедливо рассчитывали на вау-эффект, приглашая Карпина. И это логично. В клуб зашёл самый модный тренер страны, который одновременно возглавляет сборную. Созданный имидж любимца большинства российских игроков, современный стиль — казалось, что может пойти не так? Но пошло. Первые три тура можно характеризовать фразой босса «Динамо» Дмитрия Гафина, произнесённой ещё после встречи с «Балтикой»: «Ожидали большего». Эту мысль можно повторять после каждого последующего матча.

Валерий Карпин в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Разочарован и сам Карпин. Особенно после игры с «Краснодаром», где команда набила всего 0,13 xG. 0 ударов в створ — так плохо с действующими чемпионами за последние два года не играли даже «Факел», «Оренбург» и «Нижний». А «Динамо» сыграло. Даже удивительно, что при этом нулевую ничью они сохраняли до конца встречи. Здесь вопросы скорее к команде Мурада Мусаева. У них, как мы видим по первым турам, в атаке всё тоже не идеально.

Естественно, когда всё это происходит, нужно искать причины. Тренер видит их в простом моменте: работа идёт, однако не получается задуманное. То есть сборов и первых матчей не хватило для полноценной интеграции идей. Хотя в принципе Карпин мог легко всё списать на травмы. И ведь никто не осудил бы. Мог выйти в паблик и сказать — у нас нет половины состава. Он говорит, но в другом контексте. Может, понимает, что тот же Марцел Личка в аналогичной ситуации если и не давал результат, то хотя бы показывал неплохую игру.

Ключевая претензия к Карпину именно в этом — отсутствие понятной структуры. Сначала его команду прессингом задавила «Балтика», потом — победа над хорошо знакомым «Ростовом» и совсем уж невзрачное поражение от «Краснодара». Кубок в расчёт не берём. Хоть и там помучились с «Сочи». Однако, опять же, объективные причины в тех же травмах найти можно. Вне доступа на «Краснодар» оказались Фернандес, Маухуб, Тюкавин, Чавес, Майсторович и Артур. А ещё к ним неожиданно добавились Бителло и Осипенко.

Причём некоторые из списка вылетели уже при Карпине-тренере. Почему так? Здесь можем списать на новые требования. Тот же Дмитрий Скопинцев, который присел на скамейку, ещё в начале сборов говорил: «С приходом Карпина стало больше нагрузок на тренировках. Много бегаем, работаем в зале. И чаще спим на базе». Может, команда настолько привыкла к стилистике Лички, что оказалась не готова к другим методикам? Пока всё это в качестве теории. По крайней мере, публично Карпин о проблемах с подготовкой не говорил. Хотя визуально «Динамо» не выглядит самой бегущей командой в МИР Российской Премьер-Лиге.

Валерий Карпин главный тренер «Динамо» «Можно, конечно, всё списать на потери или ещё что-то, но не вижу в этом смысла. Да, даже в этой игре у нас случилась вынужденная замена, когда вместо Кутицкого пришлось выпускать Зайдензаля. Однако говорить про нехватку кадров не имеет смысла. Не получилось то, что задумывали — прежде всего в атаке. Будем это разбирать».

При этом на вопрос об игроках атаки тренер выдал важную цитату: «Конечно, это не только их вина. Им нужно доставлять мяч, а если этого не происходит, то это проблема всей команды, а не только нападающих».

Получается, Карпин послал прямой намёк в клуб: нужен игрок, который эти самые мячи будет доставлять. Смотрим на полузащиту «Динамо» в игре с «Краснодаром»: Александров, Глебов, Фомин — есть ли в этом списке футболисты, которые способны на подобное? Не особо просвечиваются. Во втором тайме вышел Смелов. Талантливый парень, но не глобальное усиление.

Игроки «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Да, у «Динамо» в этой роли теоретически может сыграть Бителло, однако его постоянно тянет на фланг. Или Артур, но там такая же проблема плюс травма. Чавес тоже не особо подходит. Так что, может, для формирования полноценной карпинской конструкции нужна творческая единица?

И даже есть кандидат. Владимир Кузьмичёв, представитель Антона Миранчука, выступающего за «Сьон», подтвердил, что клубы в контакте относительно возможного трансфера. Сам футболист, судя по всему, готов поработать с Карпиным. Тренер тоже этого хочет. Да, Антон далеко не всегда играл в центре поля, но эта позиция ему точно не чужая. В Швейцарии, например, зачастую выходил на поле именно там. И вот он — игрок, способный грамотно довести мяч до атаки. Кажется, идеальный сценарий для «Динамо» и последний штрих в карпинскую модель.

Если не заработает и в этом случае, тогда уже вопросы к Карпину будут куда серьёзнее. Пиар-флёр, когда обозначена цель бороться за трофеи, быстро уйдёт. И нужно будет держать ответ перед общественностью. Не только тренеру, но и самому клубу.