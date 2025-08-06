Самые неожиданные трансферы легионеров из РПЛ в Европу

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш переходит в «Спортинг». Газета A Bola сообщила, что футболист прошёл медосмотр, а официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Неожиданная сделка, не так ли? В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл всего 190 минут в МИР Российской Премьер-Лиге. На старте нынешнего чемпионата Мангаш заслужил доверие Деяна Станковича, который дважды выпустил его в основе. Но переход всё равно удивляет!

Сделка по Мангашу — не первая в истории РПЛ, когда игрок, показывавший нестабильный футбол (или не оправдавший ожиданий), перебирается в не самую плохую команду из Европы. Вспоминаем подобные случаи в XXI веке.

Маркос Рохо («Спартак», 2011-2012)

Статистика за клуб: 17 матчей, 1 гол, 1 ассист

Куда перешёл: «Спортинг» (€ 4 млн)

Маркос Рохо в «Спартаке»/«Спортинге» Фото: «Чемпионат»/Sporting FC

Рохо перешёл в «Спартак» в начале 2011 года с большими ожиданиями. Юный защитник здорово показал себя в «Эстудиантесе» и рассматривался как потенциальный кандидат в сборную Аргентины. Москвичи выиграли конкуренцию у «Наполи» и заплатили за Маркоса € 2 млн — не самая большая сумма.

Но в России у футболиста откровенно не получилось. Когда тренер Валерий Карпин доверял Рохо место в составе, тот часто «привозил» опасные моменты. Также в Москве у аргентинца произошла эпидемия из болезней и повреждений — вирусы, травмы икроножной мышцы, приводящей мышцы бедра и голеностопа всего за год. Маркос никак не мог набрать оптимальную форму. В итоге «Спартак» продал Рохо летом 2012 года «Спортингу» за € 4 млн.

В Португалии защитник превратился в важнейшего игрока основы. И к лету 2014-го им интересовались «Барселона», «Ливерпуль», «Милан» и «ПСЖ». Однако конкуренцию у всех выиграл «Манчестер Юнайтед». Всего за два года Рохо прошёл путь от скамейки «Спартака» до топ-клуба АПЛ.

Джанер Эркин (ЦСКА, 2007-2010)

Статистика за клуб: 49 матчей, 2 гола, 4 ассиста

Куда перешёл: «Галатасарай» (аренда, 2009 год), «Фенербахче» (€ 2 млн)

Джанер Эркин в ЦСКА/«Фенербахче» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

ЦСКА нашёл Джанера в «Манисаспоре», выступавшем тогда в турецкой Суперлиге. Москвичи заплатили за защитника € 4 млн. Но у Валерия Газзаева не получилось найти игроку место на поле. Джанер уступал конкуренцию Юрию Жиркову и получал минуты после выходов на замену. Единственный запомнившийся момент Эркина в ЦСКА случился в памятном дерби со «Спартаком» (5:1), когда турок забил пятый мяч команды ударом со штрафного.

В 2009-м Джанера арендовал «Галатасарай», а на следующий год защитника выкупил «Фенербахче» за € 2 млн. На родине он стал ключевым футболистом стамбульцев, проведя в клубе шесть лет. Затем Джанер сменил «Фенербахче» на «Интер», однако сразу же отправился в аренду в «Бешикташ». Новый тренер миланцев Франк де Бур сказал, что Эркин ему не нужен. В итоге турок выступал за «Бешикташ» до 2020 года, а после вернулся обратно в «Фенербахче». Джанер играл за три главных клуба Стамбула — интересное достижение. Сейчас 36-летний защитник выступает за «Эюпспор».

Стивен Цубер (ЦСКА, 2013-2014)

Статистика за клуб: 40 матчей, 1 гол, 4 ассиста

Куда перешёл: «Хоффенхайм» (€ 3,9 млн)

Стивен Цубер в ЦСКА/«Хоффенхайме» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

ЦСКА нашёл Цубера в швейцарском «Грассхоппере» и заплатил за полузащитника € 3,6 млн. Стивен выступал за молодёжную сборную, а с бывшим клубом взял национальный Кубок 2013 года. Леонид Слуцкий получил футболиста, способного сыграть в центре полузащиты и на левом фланге. И именно таким универсалом Цубер стал для ЦСКА. Правда, в основном — выходя со скамейки. Хотя в первой половине сезона-2013/2014 швейцарец частенько оказывался в старте. Но затем Слуцкий использовал конфигурацию с Ахмедом Мусой на левом фланге атаки, и Цубер выпал из основы. ЦСКА стал чемпионом России, совершив мощный рывок из 10 побед в концовке. Но уже летом 2014-го с Цубером расстались: его выкупил немецкий «Хоффенхайм».

В Германии у Стивена сложилась хорошая карьера. На протяжении восьми лет он оставался в Бундеслиге. Цубер также выступал за «Штутгарт» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Параллельно он играл за сборную Швейцарии: к августу 2025-го набралось уже 66 встреч! Интересно, что на Евро-2020 Стивен стал лучшим ассистентом турнира с четырьмя голевыми передачами.

С 2022 по 2024 год полузащитник выступал за греческий АЕК, а сейчас помогает «Цюриху».

Иван Маркано («Рубин», 2012-2014)

Статистика за клуб: 61 матч, 3 гола, 1 ассист

Куда перешёл: «Олимпиакос» (аренда, 2014 год), «Порту» (€ 2,65 млн)

Иван Маркано в «Рубине»/«Порту» Фото: РИА Новости/Getty Images

Маркано оказался в «Рубине» после золотой эпохи клуба. Испанец взял с казанцами Суперкубок России — 2012, но затем его ждали шестое и девятое места в двух сезонах РПЛ. Иван показывал неплохую игру, был основным защитником и точно не провалился в «Рубине». Однако на фоне не лучших результатов команды было тяжело представить его трансфер в Европу.

Неожиданно зимой 2014-го футболист отправился в аренду в «Олимпиакос». Ещё через полгода Маркано выкупил «Порту». За € 2,65 млн португальцы получили игрока, который на протяжении четырёх лет приносил клубу пользу. В 2018-м Иван в статусе свободного агента перешёл в «Рому», но уже через год вернулся обратно. Маркано выступал за «Порту» до 2025-го, а по окончании прошлого сезона завершил карьеру. Всего у испанца набралось 268 матчей за португальцев — это седьмой результат в истории клуба!

Николас Пареха («Спартак», 2010-2014)

Статистика за клуб: 60 матчей, 3 гола, 1 ассист

Куда перешёл: «Севилья» (аренда, 2013 год и выкуп за € 2,5 млн в 2014-м)

Николас Пареха в «Спартаке»/«Севилье» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Спартак» выиграл конкуренцию за Пареху у «Зенита», ЦСКА, «Атлетико», «Севильи», «Валенсии» и даже «Баварии»! И летом 2010-го Николас перешёл из «Эспаньола» за € 10 млн. В Москве аргентинец получил зарплату в € 3 млн и место в старте.

Из-за больших финансовых затрат на игрока болельщики ожидали многого от Николаса. Поэтому после каждого поражения «Спартака» одним из главных виновников становился именно Пареха. Однако москвичи не думали расставаться с аргентинцем (кстати, свой единственный матч за сборную провёл осенью 2010-го с Бразилией). Например, летом 2011 года «Валенсия» пришла за Парехой, но «Спартак» отказался от сделки.

С разной успешностью Николас выступал в РПЛ три года. Самым запоминающимся моментом стал гол Парехи в финале Copa del Sol с «Копенгагеном», который принёс «Спартаку» победу в товарищеском турнире. Однако летом 2013-го аргентинец перебрался в «Севилью» на правах аренды с опцией выкупа, которую испанцы активировали на следующий год. Пареха в составе «Севильи» стал трёхкратным победителем Лиги Европы (2014-2016) вместе с ещё одним экс-спартаковцем, тренером Унаи Эмери. В 2018-м Николас перешёл в мексиканский «Атлас», а спустя ещё год завершил карьеру.

Фернандо Кавенаги («Спартак», 2004-2006)

Статистика за клуб: 63 матча, 17 голов, 4 ассиста

Куда перешёл: «Бордо» (€ 9 млн)

Фернандо Кавенаги в «Спартаке»/«Бордо» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Кавенаги начал карьеру в одном из главных клубов Южной Америки — «Ривер Плейт». Фернандо дебютировал за клуб в 17 лет и несколько раз становился одним из лучших бомбардиров чемпионата Аргентины. Форвардом интересовались европейские клубы, но борьбу за него выиграл «Спартак». Москвичи заплатили «Ривер Плейт» € 8,6 млн в 2004-м. Солидная сумма на тот момент.

СМИ писали про зарплату в $ 1,5 млн в год для Кавенаги. Никто в «Спартаке» на тот момент не получал столько, что вызвало удивление внутри коллектива. «Когда озвучили зарплату аргентинца, все обалдели. Полкоманды сразу: «Ну тогда играй сам, мы не будем». В 10 раз больше, чем у остальных», — рассказывал экс-капитан «Спартака» Егор Титов.

Ожидания от трансфера аргентинца не оправдались. Фернандо периодически выдавал голы-шедевры, однако в целом результативность страдала. В 2004 году он забил всего один мяч за девять игр, в 2005-м отличился 11 раз за 32 матча, а в 2006-м — всего пять голов за 22 встречи.

В конце 2006 года «Спартак» продал Кавенаги в «Бордо» за $ 13 млн плюс бонусы. Неудачный трансфер в итоге принёс прибыль! Но французы знали что-то больше про Фернандо, чем москвичи. В «Бордо» Кавенаги превратился в важного игрока атаки. В сезоне-2008/2009 он помог клубу выиграть Лигу 1! Также жирондинцы с Фернандо взяли два Кубка Франции и два Кубка французской лиги. Всего Кавенаги провёл за «Бордо» 111 матчей, забил 47 мячей и оформил девять ассистов. А с 2008 по 2010 год форвард даже провёл четыре встречи за сборную Аргентины.

Маджид Уорис («Спартак», 2013-2014)

Статистика за клуб: 16 матчей, 1 гол, 1 ассист

Куда перешёл: «Валансьен» (аренда, 2014 год), «Трабзонспор» (€ 6,9 млн)

Маджид Уорис в «Спартаке»/«Трабзонспоре» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Спартак» нашёл Уориса в шведском «Хеккене». За ганского форварда москвичи заплатили € 2,9 млн. Но получить топ-игрока за небольшую сумму не вышло. Маджид в основном сидел на скамейке, а за 16 встреч забил всего один мяч. Его гол принёс «Спартаку» победу в матче 19-го тура РПЛ-2013/2014 с «Ростовом» (1:0).

В январе 2014-го москвичи отправили Уориса в аренду в «Валансьен». Во Франции за полгода Маджид забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи всего за 16 встреч! Однако летом форварда выкупили не французы, а турецкий «Трабзонспор». Неожиданно, но клуб отдал за Уориса € 6,9 млн. «Спартак» солидно заработал на Маджиде.

Ганец в итоге сыграл за сборную на ЧМ-2014, не очень удачно показал себя в «Трабзонспоре», а летом 2015-го вернулся во Францию. Уориса купил «Лорьян», за который он провёл два отличных сезона.

Яка Бийол (ЦСКА, 2018-2022)

Статистика за клуб: 96 матчей, 7 голов, 8 ассистов

Куда перешёл: «Удинезе» (€ 5,76 млн)

Яка Бийол в ЦСКА/«Удинезе» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

ЦСКА приобрёл Бийола у словенского «Рудара» всего за € 400 тыс. Трансфер носил минимальные риски. В итоге Яка точно не стал провалом и временами показывал хороший футбол. Но и предположить, что он вырастет до игрока основы клуба Серии А или АПЛ, было трудно. В сезоне-2020/2021 футболиста даже отправляли в аренду в «Ганновер».

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сначала использовал Бийола в опорной зоне. Однако в сезоне-2021/2022 возглавлявший тогда клуб Алексей Березуцкий отправил словенца в центр защиты. Позже Яка признавался, что он «всё знает об этой позиции только благодаря Березуцкому». На этой позиции Бийол позже круто раскрылся в «Удинезе». Крепкий клуб Серии А пришёл за словенцем летом 2022-го и заплатил ЦСКА € 5,76 млн. Кто бы подумал, что Яка станет одним из лидеров клуба из Удине! В итоге нынешним летом «Удинезе» продал словенца в вернувшийся в АПЛ «Лидс» за € 18 млн. Всего за три года Бийол прошёл путь от игрока ротации ЦСКА до футболиста уровня чемпионата Англии.

Маурисио Лемос («Рубин», 2015-2016)

Статистика за клуб: 7 матчей

Куда перешёл: «Лас-Пальмас» (€ 2 млн)

Маурисио Лемос в «Рубине»/«Лас-Пальмасе» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Рубин» арендовал Лемоса летом 2015-го, а через полгода выкупил игрока у уругвайского «Дефенсора» за € 400 тыс. И тут же неожиданно отдал в аренду в «Лас-Пальмас». Защитные навыки Маурисио не сильно оценили в Казани — в России футболист провёл всего семь матчей. Зато в «Лас-Пальмасе» Лемос вырос до уровня сборной Уругвая и провёл три хороших сезона (с 2018 по 2019 год отправился в аренду в «Сассуоло»). Позже защитник выступал за турецкий «Фенербахче», бельгийский «Беерсхот», а сейчас играет в Бразилии за «Васко да Гама».

Бонус: Тьяго Силва («Динамо» Москва, 2005-2007)

Статистика за клуб: 0 матчей

Куда перешёл: «Флуминенсе» (аренда в 2006 году и выкуп за € 2 млн)

Тьяго Силва в «Динамо» Москва/«Флуминенсе» Фото: ФК «Динамо»/Fluminense FC

Тьяго Силва не попал в основной список, потому что перешёл в бразильский, а не европейский клуб. В истории игрока в России неожиданным оказалось всё. Сразу после трансфера Силва простудился, а через пару недель заболел туберкулёзом и провёл несколько месяцев в больнице. После Тьяго признавался, что раздумывал об уходе из футбола. Но бразилец вылечился, а затем покинул «Динамо», так и не проведя ни матча за москвичей.

«Флуминенсе», в системе которого Силва и воспитывался, сначала арендовал его в 2006-м, а через год и выкупил. В Бразилии Тьяго вырос в футболиста сборной, а в 2009-м его приобрёл «Милан». Силва прошёл путь от больницы Москвы до одного из лучших центральных защитников XXI века.