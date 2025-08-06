«Ахмат» попрощался со Сторожуком. Но 0 очков в таблице не только у грозненцев.

Быстрая тренерская отставка в РПЛ уже случилась, а кто следующий? Есть три кандидата

В МИР Российской Премьер-Лиге случилась первая тренерская отставка: «Ахмат» не простил Александру Сторожуку четырёх поражений (одно в Кубке) на старте сезона и договорился со Станиславом Черчесовым. Тем не менее не только у грозненцев нет очков за первые три тура. Чьё руководство решится на перемены следующим? Давайте порассуждаем.

Меньше всего боязно за позицию Алексея Шпилевского. «Пари НН» жутко не везёт, что было особенно заметно в игре с «Локомотивом». Нижегородцы постоянно неслись вперёд, насоздавали уйму моментов и забили два раза. Но пропустили — три. Статистика ожидаемых голов красноречива: 2,04 xG против 0,99 xG в пользу аутсайдера.

С «Крыльями» удавалось засушить нули — до добавленного ко второму тайму времени, когда сменивший приболевшего Никиту Медведева молодой вратарь Вадим Лукьянов сперва позволил тёзке Ракову забить с острого угла, а потом подарил гол Фернандо Костанце. «За семь добавленных минут Лукьянов просто закопал себя. Мне кажется, вряд ли снова увидим его в РПЛ», — суровый вердикт Андрея Аршавина.

Близкая по силе встреча была и с махачкалинскими динамовцами в Кубке. Там всё решилось на 80-й минуте (0:1). «Краснодару» проиграли разгромно (0:3), но временами смотрелись не хуже чемпиона и приговорили себя после дикого автогола Виктора Александрова. Так красиво поражать собственные ворота — искусство.

Алексей Шпилевский Фото: ФК «Пари НН»

По показателю заслуженных, а не реальных очков «Пари НН» идёт на 12-м месте с 3,52 xPTS — выше махачкалинского «Динамо» (3,43) и «Оренбурга» (2,33). Тренерский штаб ставит нижегородцам сложный и непривычный стиль с акцентом на атаку — именно его заложником она стала. Другой момент — ремонт домашней арены, из-за которого пришлось играть в Казани и Грозном.

«Самое плохое, что можно сделать, — уволить Шпилевского. Очень надеюсь, что этого не произойдёт, — рассуждал комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости». — Это слишком сложный футбол. Но когда ты приглашаешь такого тренера, то должен закладываться, что будешь терпеть 10 поражений. С «Локомотивом» они могли не только 2:3 проиграть, но и одержать победу 4:0. Это такой футбол. Просто пока у тебя нет подходящих игроков (хотя они скоро должны подъехать) и не все настройки отлажены. Это более длительный процесс, чем если бы Шпилевский тренировал московское «Динамо».

«Ростов», напротив, стратегию никак не менял. Даже со сменой Валерия Карпина на Джонатана Альбу по ходу прошлого сезона. Об этом сказал тот же бывший тренер ростовчан Виталий Кафанов в интервью Metaratings: «Чем отличаются методы их работы? Практически ничем. Альба продолжает дело Карпина. Все эти годы они вместе работали и анализировали. Тренировочный процесс не изменился, стиль игры и требования Альба оставил те же». С чего бы тогда увольнять испанца?

Другой вопрос — потери в составе. И ладно Николай Комличенко, куда большее значение для команды имел Максим Осипенко. «Ростов» лишился главного конструктора атак: больше некому продвигать мяч из обороны или точно забросить вперёд с обеих ног, создать момент буквально из ничего. В конце концов, идеально пробить со стандарта или результативно забежать в чужую штрафную.

Нужно время, чтобы свыкнуться и адаптироваться с новой реальностью. Плюс дождаться, когда наберут форму Роналдо и Мохаммад Мохеби. А если получится подписать креативщика в центре поля, который станет осипенкозаменителем в плане созидания, то мысли о зоне вылета у болельщиков наверняка испарятся.

К тому же не стоит забывать про тяжёлый календарь на старте: выезды к «Зениту» и «Динамо» в чемпионате, «Спартак» в Кубке. Высокие ожидания были только от дуэли с «Крыльями» — но там 2+1 оформил гениально проводящий летний отрезок Раков.

Джонатан Альба Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

С экс-защитником «Ростова» Арсением Логашовым трудно не согласиться: «Не стоит делать глобальных выводов о «Ростове» по первым матчам. Команда потеряла лидеров, и замену им найти очень непросто. Молодые ребята справятся, но не всё сразу. Всем нужно чуть привыкнуть, и, я думаю, всё будет в порядке. Начало прошлого сезона для «Ростова» было тоже не очень хорошим. Главное, чтобы не дошло до смены тренера. Если в том сезоне сам Карпин выгорел от работы в «Ростове», то сейчас нужно оставаться спокойными. Несмотря на неудачный старт. Да и, в конце концов, с кем играл «Ростов» на старте этого сезона? «Зенит», «Динамо» и «Спартак». Они объективно сильнее», — сказал Логашов «Чемпионату».

Небезнадёжен и «Сочи», хотя обстановка вокруг клуба явно не самая здоровая. Достойно держаться в гостевом матче с «Локо» и пустить с 81-й минуты трёшку — какой-то сюрреализм. Затем сочинцы устроились на 0:3 за 13 минут домашней игры с «Акроном» — и на общие 0:4.

Тогда казалось, что дни Роберта Морено в Премьер-Лиге сочтены. Особенно когда он выдал крайне эмоциональный монолог: «Стыдно и позорно. Это тот день, когда я испытываю такой стыд, какой не испытывал на протяжении всей тренерской карьеры. Футболисты должны отдать на благо клуба как минимум половину месячной зарплаты. Мы сегодня опозорились во всех фазах игры, и добавить здесь больше нечего. Не знаю, как буду смотреть в глаза семье и моим детям, которые приехали меня поддержать».

Тем не менее слова Морено, судя по всему, на команду подействовали. Да, в Кубке московское «Динамо» выпустило не самый оптимальный состав, но «Сочи» дважды забил и лишился серии пенальти только на 90+4-й минуте.

А в противостоянии с «Рубином» южане постоянно лезли вперёд и показали симпатичный футбол. Подвела реализация — плохая своя и прекрасная у казанцев. Заметно, как команда прибавляет.

Роберт Морено Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ключевая проблема «Сочи» — перестройка на новом уровне. Новичков много, все — в разном физическом состоянии. Кто-то прибыл поздно, как Максим Мухин: на его счету пока только 21 сыгранная минута. У кого-то вновь начались проблемы со здоровьем — как у арендованного у «Зенита» Сергея Волкова. Застопоренность на трансферном рынке — точно не зона ответственности тренерского штаба.

В отличие от Шпилевского и Альбы, позиция Морено совсем не прочна. Кажется, что именно его настигнет следующее увольнение. И всё же будет совсем не удивительно, если сочинцы сыграются и попрут вверх. С их составом — так точно.