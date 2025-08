Антон Миранчук едет в Россию, € 30 млн за Батракова, шантаж Лукмана. Трансферы и слухи дня

Это подводка к традиционному трансферному дайджесту. А ниже — он сам. Такую мы уже использовали, но какая разница? Here we go!

Главные состоявшиеся трансферы дня

Лука Йович в АЕКе Фото: aekfc.gr

АПЛ сегодня знаковыми подписаниями не порадовала — за всё веселье отвечали порой даже лиги не из топ-5. Например, в греческий АЕК к земляку Марко Николичу пожаловал свободным агентом Лука Йович. А представляете, если бы тренер остался в ЦСКА? Возможно, мы тогда увидели бы экс-нападающего «Реала» и «Милана» в красно-синих цветах.

Сами армейцы расстались с Келлвеном — бразилец вернулся на родину, в «Палмейрас». Если не брать в расчёт зарплату правого защитника, у них даже получилось слегка навариться: брали за € 4,5 млн у «Атлетико Паранаэнсе», а отдали за € 6 млн.

Что касается главных лиг, во-первых, Владимир Цоуфал перестал быть свободным агентом и перешёл в «Хоффенхайм». Во-вторых, «Удинезе» купил 21-летнего защитника сборной Грузии Сабу Гогличидзе у «Эмполи» за € 4 млн. В-третьих, «Бавария» продлила контракт с 20-летним защитником Тареком Бухманом и сразу же отправила его за практикой в «Нюрнберг». В-четвёртых, «Фиорентина» забрала полузащитника «Пармы» Симона Зома за € 15+1 млн.

Ну а пармезанцы усилились защитником «Труа» Абдулайе Ндиайе за € 8 млн. Ещё «Рексем» объявил о переходе нападающего сборной Уэльса Киффера Мура из «Шеффилд Юнайтед». «Селтик» на время приютил 19-летнего защитника «Манчестер Сити» Джахмая Симпсона-Пьюзи. А «Ливерпуль» объявил о переходе 22-летнего опорника Тайлера Мортона в «Лион». В общем-то, по официальным новостям негусто, да. Как и по их громкости.

Главные трансферные слухи дня

Шешко согласовал контракт сразу с двумя клубами

Беньямина Шешко крайне хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». А тот не прочь поиграть и там, и там. По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, словенский нападающий и его представители устно согласовали долгосрочный контракт и с манкунианцами, и с «сороками». Теперь всё зависит от «Лейпцига». Пятый клуб Англии по итогам предыдущего сезона предлагает € 90 млн с учётом бонусов, 15-й — € 85 млн.

«МЮ» не хочет расставаться с Магуайром и отвергает все варианты

Если верить Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» отклонил предложения трёх клубов АПЛ и двух команд Серии А по переходу Гарри Магуайра. В этой новости прекрасно всё. В комментариях она не нуждается.

«Милан» согласовал трансфер за € 39 млн

Миланцы долго-долго-долго торговались с «Брюгге» за 23-летнего опорника Ардона Яшари. И всё-таки достигли цели, согласовав трансфер за € 39 млн с учётом бонусов. Швейцарцу осталось лишь пройти медобследование и поставить подпись под пятилетним контрактом. Фабрицио Романо всё подтвердил, так что ждём официального объявления.

Лукман шантажирует «Аталанту»

В последнее время у нападающих стало модно саботировать тренировки своего клуба, чтобы перейти в другой. Виктор Дьёкереш и Александер Исак соврать не дадут. Адемола Лукман пошёл по их стопам. Нигериец второй день подряд не появляется на базе «Аталанты». Часть его личных вещей исчезла из шкафчика в раздевалке. Бергамаски возмущены таким поведением и оштрафуют бунтаря.

А всё почему? Потому что клуб отклонил второе предложение «Интера» — на € 45 млн плюс бонусы. Миланцы готовы вновь увеличить сумму. Информацию предоставили коллеги из Sportmediaset. Николо Скира же добавил: Лукман согласовал с миланцами личный контракт на € 4 млн в год.

Антон Миранчук близок к возвращению в Россию

Полузащитник прошлым летом не стал продлевать контракт с родным «Локомотивом» и укатил за европейской мечтой в «Сьон». Впрочем, года, судя по всему, хватило для её исполнения. Ведь представитель Миранчука Владимир Кузьмичёв подтвердил факт переговоров с московским «Динамо»: «Мне об этом известно. Пока рано давать комментарии. Скажем так: с «Динамо» мы переговорили. Итоги этого разговора пока оставлю без комментариев», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Возможно, дело в ценах на продукты в Швейцарии. «Там реально высокие цены. Москва тоже недешёвая — и всё равно большая разница. Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком — на два надо умножать московские цены. Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!» — недавно приводил слова Миранчука Sport24.

«Локо» не продал Батракова за € 30 млн

Атакующий полузащитник сезоном ранее идеально ворвался во взрослый футбол, вместе с Мирлиндом Даку став лучшим в РПЛ по «гол+пас». Логично, что таким гением заинтересуются иностранные клубы. Тот же Кузьмичёв занимается делами и Батракова. Ранее он утверждал, что знаменитый агент Жорже Мендеш предлагал Алексею вариант с португальским клубом. Вчера в «СЭ» уточнили: речь о «Бенфике», которая интересовалась россиянином, но конкретное предложение не отправила.

А агент Тимур Гурцкая вообще выдал инсайд про невероятный вариант с Саудовской Аравией: «На меня вышел «Неом», который был готов заплатить «Локо» € 30 млн за Батракова, а ему дать зарплату в € 3 млн. Спросил у Кузьмичёва. Был ответ: «Нет». На месте Алексея многие бы поступили иначе. Однако для него, похоже, развитие превыше заработка.

Эванн Гессан, Сон Хын Мин, Саша Зделар Фото: Getty Images/ФК «Зенит»