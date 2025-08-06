Черчесов вернулся в РПЛ спустя 10 лет. Каким тогда был наш футбол?

Станислав Черчесов вернулся в чемпионат России! Источники «Чемпионата» ранее сообщали, что специалист близок к назначению в «Ахмат» – так и случилось. Клуб из Грозного сейчас не в самой приятной ситуации: проиграли все четыре матча на старте сезона.

Вероятно, вы удивитесь, но в последний раз Черчесов работал в РПЛ (точнее, в РФПЛ) аж 10 лет назад! Вспоминаем, как тогда выглядел наш футбол.

Черчесов в «Динамо»: крутая игра в Лиге Европы и душ с Денисовым

Последний сезон Станислава Черчесова в нашем чемпионате – сезон-2014/2015. Тогда он возглавлял московское «Динамо». Изначально специалист пришёл на место Дана Петреску в конце сезона-2013/2014: при румыне клуб шёл на четвёртом месте и боролся за медали, но разгром от «Анжи» (0:4) вынудил руководство сменить тренера. Черчесов за шесть туров никак не улучшил ситуацию – «Динамо» так и завершило сезон на четвёртой строчке и попало в квалификацию Лиги Европы.

Как раз на европейской арене в следующем сезоне «Динамо» Черчесова себя проявило здорово: прошли два раунда квалификации, а потом одержали шесть побед из шести в группе с ПСВ, «Эшторилом» и «Панатинаикосом». В 1/16 финала разделались с «Андерлехтом», а вот на следующей стадии пришлось встретиться с «Наполи», у которого в составе зажигали Игуаин, Жоржиньо и Мертенс. Если бы Черчесов прошёл и неаполитанцев… Но чуда не случилось – 1:3 по итогам двухматчевого противостояния, критика молодого Романа Зобнина за удаление в Италии и вылет из еврокубков. Однако кампания всё равно вышла удачной.

На внутренней арене в этот момент всё шло не так радужно: проиграли «Спартаку», «Зениту» – и даже «Амкару» с «Уралом». Более того, к концу сезона Черчесов рассорился с лидером команды – Игорем Денисовым. Легендарная история: в 20-м туре «Динамо» уступило «Зениту» (0:1). Денисов указал Черчесову на ошибку при выборе состава – в запасе оказался Артур Юсупов, который, по мнению капитана, мог помочь избежать поражения. Черчесов, в свою очередь, знал о переговорах хавбека с «Зенитом» по переходу, поэтому и исключил его из старта.

Станислав Черчесов в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прямолинейный Денисов уже в перерыве встречи высказывал претензии тренеру. В ответ Черчесов пригласил опорника в душ, пригрозив, что там сломает ему шею. В итоге после того конфликта Игорь сыграл только с «Локомотивом», а затем до конца сезона оказался исключён из заявки «Динамо».

Завершилось всё тем, что москвичи в очередной раз заняли четвёртое место в чемпионате, отстав от второго и третьего мест на 10 очков. Руководство, разумеется, хотело большего. Тем более состав был очень хорош: Кураньи, Вальбуэна, Ионов, Зобнин, Губочан, Жирков, Кокорин, Самба, Джуджак и другие. Звучит как дрим-тим, но в те времена даже такой подбор имён не гарантировал трофеи – конкуренты выглядели не хуже. В «Динамо» решили расстаться с Черчесовым и попытать счастья с Андреем Кобелевым. Итог не забыть: Денисов вернулся в состав, а «Динамо» оглушительно вылетело в ФНЛ. Черчесов тем временем покорял чемпионат Польши с «Легией», а в 2016-м возглавил сборную России и закрыл Денисову вход и туда.

Халк и Виллаш-Боаш в «Зените», первые вспышки Промеса и Алексея Миранчука

«Зенит» празднует чемпионство в сезоне-2014/2015 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Этот сезон знаменателен ещё и тем, что «Зенит» взял последнее чемпионство без Сергея Семака в роли главного тренера. Петербургским клубом рулил Андре Виллаш-Боаш, ныне президент «Порту». Португалец выстроил мощную атакующую игру, поставив на дуэт Халка и Хосе Саломона Рондона. Сине-бело-голубые ни разу не отдали первое место в таблице – после этого их накрыла четырёхлетняя тоска без чемпионских титулов.

Не отходя далеко от Халка и Рондона, в том сезоне они стали лучшими бомбардирами турнира. Но лучше всех всё равно проявил себя бразилец: он забил 15 мячей, а Хосе Саломон – 13. И это лишь верхушка, в лиге были и другие звёзды. Например, один из главных плеймейкеров того времени – Роман Ерёменко; скоростной Ахмед Муса, с которым так долго возился Леонид Слуцкий; уже ставший легендой Данни и многие другие.

Мурат Якин и Квинси Промес в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Параллельно в российский футбол втягивался Квинси Промес – в начале сезона большинство считало его трансфер неудачей, но в итоге нидерландец разделил второе место в списке бомбардиров с 13 голами. Это, наверное, единственное светлое воспоминание о работе Мурата Якина в «Спартаке». Швейцарец тоже подавал надежды на старте сезона, но стал очередным иностранцем, не сумевшим душой понять российский футбол. С ним красно-белые закончили чемпионат на шестом месте.

В том же сезоне первые полноценные шаги делала другая будущая звезда Премьер-Лиги. Речь об Алексее Миранчуке. Хавбек дебютировал ещё в 2013 году, однако сезон-2014/2015 можно считать первым полноценным для Миранчука. Алексей сыграл 17 матчей в чемпионате, где забил один мяч, но главный перформанс устроил в Кубке России – вышел на замену в финале с «Кубанью» и забил победный и довольно запоминающийся гол.

Александр Чибиров и Алан Дзагоев, матч ЦСКА против «Арсенала» (21 марта 2015) Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

ЦСКА же внезапно остался без трофея – однако попал в громкий скандал. Во втором круге должны были сыграть с тульским «Арсеналом» на выезде, но РФС запретил проведение матча в Туле из-за плохого газона. Игру перенесли в Москву, а обозлённый Дмитрий Аленичев заранее сообщил, что за «Арсенал» будут выступать резервисты. Закончили это дело победой ЦСКА (4:1) и целой тысячей зрителей на трибунах. С другой стороны, в Премьер-Лиге встречи переносятся в другие города и по сей день. И случай с «Арсеналом» ещё оптимистичный – недавно «Пари НН» играл в Грозном и собрал аж 232 зрителя.

В общем, что осталось неизменно в Премьер-Лиге спустя 10 лет, так это скандалы. А вот в плане звёзд лига поредела. Хотя возвращение Черчесова тоже можно считать звёздным моментом, который украсит турнир.