«Если ты не уважаешь других — ты никто». Сон — легенда АПЛ, которого любили все

3 августа. Сеул. Товарищеский матч «Тоттенхэма» с «Ньюкаслом». Идёт 64-я минута. На табло — 1:1. Но сама игра резко уходит на второй план. Томас Франк меняет Сон Хын Мина. Это его последние секунды в футболке «Тоттенхэма». Ещё перед встречей он, не сдержав эмоций, объявил об уходе из клуба. Сон тепло обнимается с партнёрами, отдаёт капитанскую повязку Бену Дэвису. Игроки обеих команд выстраиваются в почётный коридор и аплодисментами провожают корейца. Вскоре камеры выхватывают Сона на скамейке — на его глазах слёзы.

Позади огромный путь. 454 матча во всех турнирах — пятое место за всю историю «Тоттенхэма». Впереди только легенды вроде Пата Дженнингса и Гари Маббутта. 173 гола и 101 ассист. Четвёртая строчка в списке лучших бомбардиров «Тоттенхэма» — Сон уступил только Бобби Смиту (211 голов), Джимми Гривзу (266) и Гарри Кейну (280). Наградой за долгую лондонскую карьеру стала победа в Лиге Европы — Сон заслуживал большего, но уже хорошо, что не остался совсем без трофеев.

Инсайдер Фабрицио Романо уже сообщил, что Сон отправляется в «Лос-Анджелес». «Тоттенхэм» даже заработает на капитане — сделку оценивают в € 15 млн. Трудно поверить, что Сону уже 33 года. Ведь он как Ли У Чжин из «Олдбоя» — совсем не постарел. Пусть немного потерял фирменную скорость, однако во многом остался тем молодым парнем из «Байера» — голодным до голов и футбола. За преданность игре Сона полюбили абсолютно все, даже фанаты других клубов (ну кроме «Арсенала» разве что). Он действительно отдал «Тоттенхэму» всего себя.

Сон Хын Мин Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Слаломные проходы, связка с Кейном, удары с обеих ног

А ведь изначально трансфер Сона считался не совсем удачным. Летом 2015-го «Тоттенхэм» заплатил «Байеру» € 30 млн. Это случилось в августе, уже после официального старта АПЛ — пришлось без раскачки встраиваться в новую команду. Сон забил победный гол «Кристал Пэлас» (1:0) в 5-м туре, а потом травмировал колено и превратился в игрока ротации. 4+1 в 28 матчах чемпионата — не очень сильно для 30-миллионного новичка.

После дебютного сезона Сон пришёл к Маурисио Почеттино и сказал, что хочет вернуться в Германию. Однако тренер не отпустил игрока — просто посоветовал ему готовиться к старту новой кампании и бороться за место в составе. Сон скатался на Олимпийские игры, снова пропустил первые туры, а потом вышел в старте против «Сток Сити» (4:0) — оформил дубль, отдал голевую на Кейна и стал главным героем встречи. По итогам сезона-2016/2017 Сон оформил 14+7 по «гол+пас» в АПЛ. С тех пор он восемь лет подряд забивал в чемпионате Англии минимум 10 мячей.

Сон Хын Мин в матче с ЦСКА Фото: Tolga Akmen/Getty Images

В «Тоттенхэме» Сон играл под руководством пяти тренеров (семи, если считать временщиков — Райана Мэйсона и Кристиана Стеллини). Прессинговал и разрывал на пространстве у Почеттино. Уничтожал в контратаках при Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту. Нравился Конте настолько, что Антонио однажды выдал: «Если мне придётся найти мужа для моей дочери, я бы хотел, чтобы это был такой человек, как Сон». Органично смотрелся в безбашенном футболе Ангелоса Постекоглу — закрывал разные позиции в атаке, бегал в роли центрфорварда.

Почеттино называл Сона идеальным завершителем атак. Это подтверждается цифрами — за 10 лет в «Тоттенхэме» кореец всего два раза ушёл в небольшой минус по реализации (в дебютном сезоне и в последнем). Сон стабильно ломал модель ожидаемых голов (xG) точнейшими ударами из сложных положений. Его невозможно было просчитать: из 127 голов в АПЛ форвард «Тоттенхэма» забил 74 правой ногой, 49 — левой. Это самый эффективный амбидекстр в истории лиги.

Причём мог бы забить ещё больше. Просто максимально играл на команду — стал 17-м ассистентом в истории АПЛ (71 голевая передача). Сон, в частности, разгружал Кейна, главную ударную силу «Тоттенхэма» новейшей эпохи.

Эта связка вошла в историю — в феврале 2022-го Кейн и Сон сломали рекорд Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба, став самым продуктивным дуэтом в истории АПЛ (суммарно забили 47 голов с передач друг друга). Их боялся даже Юрген Клопп: «Против «Тоттенхэма» очень трудно играть. Как только вы теряете мяч, они передают его Кейну. Это значит, что Сон уже совершает рывок. У него словно телефон с навигатором, он получает пас точно в ноги. Это поразительно. Владение мячом «Тоттенхэм» вообще не интересует».

Одно фото – две легенды Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Были моменты, когда Сон полноценно выходил из тени Гарри. Например, в лигочемпионском забеге «Тоттенхэма», который закончился поражением от «Ливерпуля» в финале. Весной Кейн выбыл из-за травмы — Почеттино переместил Сона в центр нападения. Итог — гол в ворота дортмундской «Боруссии» и сразу три мяча в убойном противостоянии с «Манчестер Сити». В сезоне-2021/2022, когда Кейн хандрил после утомительного Евро, Сон вообще наколотил 23 мяча и получил «Золотую бутсу» чемпионата Англии (разделил её с Мохамедом Салахом).

Квинтэссенция праймового Сона — гол в ворота «Бёрнли» в сезоне-2019/2020. Подхватил мяч на своей половине поля, побежал вперёд, обвёл шесть человек и закатил мяч в ворота обескураженного Ника Поупа. Этот шедевр получил премию Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

Естественно, эти 10 лет прошли не без трудных отрезков. Сон, в частности, на время потерялся в поздней версии «Тоттенхэма» Конте. Но тогда страдала вся команда — всё закончилось бунтом итальянца и скандальными пресс-конференциями Антонио. После этого Сон снова набрал форму и достойно отработал два года при Постекоглу.

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Сон вне поля — добряк, весельчак и солдат

У Сона есть уникальное достижение. За год получил сразу три красные карточки в АПЛ. Хотя никогда не был грубым игроком — просто часто шёл в эпизод до конца. Самая драматичная история случилась в ноябре 2019-го. Тогда Сон сломал ногу Андре Гомешу из «Эвертона». Пошёл в подкат, а потом увидел, что натворил, и не смог сдержать слёз. Эту карточку потом отменили. FA не увидела злого умысла в действиях игрока.

Сон Хын Мин нападающий «Тоттенхэма» «Когда я был маленьким, мой папа говорил мне, что если я мчусь к чужим воротам, а в это время мой оппонент падает и получает травму, то я должен остановиться и помочь ему. Если ты хороший футболист, но не уважаешь других, ты никто».

Глобально Сон известен как футболист, который никогда не скандалил и не попадал в спорные истории. Был постоянным гостем продакшена «Тоттенхэма» и АПЛ — например, угощал корейским барбекю Эрика Дайера, Уго Льориса и Пьер-Эмиля Хёйбьерга, играл в квизы против Кейна и Арчи Грея.

Также Сона уважают за преданность своей стране. Выступает за сборную Южной Кореи с 2010 года — до рекорда Хон Мён Бо (136 матчей) осталось всего пару игр. Сон даже отслужил в армии. Точнее, прошёл обязательные военные сборы. Отсрочку от полноценной службы получил благодаря победе на Азиатских играх, но в 2020-м всё равно скатался на остров Чеджу, где провёл четыре недели.

Сон Хын Мин нападающий «Тоттенхэма» «Я получил отличный опыт. Со мной службу проходили отличные ребята — в первые дни никто никого не знал. Поначалу со мной даже никто не разговаривал. Но потом мы познакомились и постоянно держались вместе. Мы очень сблизились, работая друг с другом. Эти недели получились очень тяжёлыми — не знаю, как у других, однако мне показалось, что время шло очень медленно. Старался извлечь максимум пользы для себя — ничего другого просто не оставалось».

Сон вошёл в пятёрку лучших курсантов роты и после «дембеля» вернулся в Англию. Фотографии форварда «Тоттенхэма» в форме облетели весь мир — причём смотрелся он в ней органично. Дисциплина, упорный труд и самоотверженность, перерастающая в результат — Сон стал настоящим футбольным солдатом, заслужившим искреннее уважение футбольной Англии. Которое очень трудно заработать.

«Это было одно из самых трудных решений в жизни. Надеюсь, все меня поймут и отнесутся с уважением. Я приехал в Лондон 23-летним ребёнком, который даже не говорил по-английски. Покидаю клуб взрослым человеком, горжусь моим периодом здесь», — этими словами Сон попрощался с «Тоттенхэмом» в соцсетях.

Из состава «шпор», который играл в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», остался только Бен Дэвис. Сон закрыл свою страницу трофеем — настало время новых героев, которых за собой поведёт Томас Франк.