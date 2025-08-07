Карьера Хлусевича в «Спартаке» — всё? Как минимум Станкович теперь на грани отставки

Об уходе Даниила говорили ещё в июне. А в ближайшее время он может сделать это почти одномоментно с главным тренером.

«Спартак» – в тяжёлой ситуации. Но когда было по-другому? В нынешнем сезоне команда чаще удаляется, чем забивает, Деян Станкович жалуется на здоровье и судей, однако всё это ожидаемого результата пока не приносит. Четыре очка после трёх туров: с одной стороны, не провал, с другой – точно рассчитывали на другое.

И кто-то должен ответить. Инсайдеры по доброй традиции спекулируют количеством матчей, которые якобы дали главному тренеру, чтобы доказать свою нужность. А сам он говорит о проблемах, которые важно решать. Наиболее явно серб обозначил их после встречи с «Акроном». В момент, когда речь зашла об удалении Даниила Хлусевича.

Для начала немного контекста – правый защитник вышел с первых минут и совсем не попал в игру. 12 потерь, всего два отбора и столько же выигранных единоборств. Далеко не выдающиеся цифры за один тайм. А в конце Даниил откровенно ошибся и заработал две жёлтые карточки за две минуты в не самых сложных ситуациях. Станкович по ним даже не спорил, а после матча выдал пламенную речь.

Деян Станкович главный тренер «Спартака» «Оба фола Хлусевича имели справедливое наказание. Не знаю, как можно на таком уровне получать две жёлтые карточки. Не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше. Мы понимаем, какие у нас есть проблемы. Уже говорил с клубом об этом, обсуждал ещё с ноября. Нам нужно усилить одну позицию, мы говорим об этом в течение 10 месяцев. Какая позиция? Попробуйте угадать сами».



Здесь даже угадывать не нужно – речь о правом защитнике. Станкович просит игрока на эту роль чуть ли не с первого дня работы в России. И постоянно пытается найти в этой зоне наилучший вариант. Зачастую при сербе там действует Даниил Денисов. В марте этого года он даже назвал его «золотым футболистом и настоящим бойцом». Но восхищение продлилось недолго. В середине апреля статус был утерян. И всё закончилось скамейкой запасных.

Хлусевич же при сербе всегда был вторым выбором. А порой – даже третьим, ведь ситуативно с ролью правого защитника без Денисова мог справиться кто-то из центра обороны или опорной зоны. В середине прошлого сезона он и вовсе присел в глубокий запас – с 11-го по 26-й тур ни разу не появился в РПЛ. Однако в мае получил от Станковича неожиданные три полные встречи. И как можно понять эту логику?

Летом Хлусевич собирался на выход. Судя по публичным выступлениям, Даниил искренне не понимал, почему его роль в команде так резко изменилась. Ведь при Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче он играл регулярно и даже вызывался в сборную России. А потом – скамейка. Никакого объяснения от Станковича – напрямую футболист об этом не говорил, но, судя по недавнему интервью с Никитой Черновым, серб не котирует тех, кто ему неинтересен.

Так вот в июне появилось много слухов о возможном трансфере Хлусевича в «Краснодар», который якобы был готов забрать россиянина за небольшую сумму. Видимо, цена и правда стала важным препятствием: московский клуб, по информации Ивана Карпова, хотел € 3-4 млн, а южане давали только € 1 млн. Даниил дипломатично говорил, что ничего об этом не знает, и связывает своё будущее со «Спартаком».

Однако после перформанса в игре с «Акроном», если судить по риторике главного тренера, это будущее теперь связано со скамейкой запасных. Особенно если мы говорим про матчи РПЛ. При этом «Спартак» очевидно продолжает поиск новичка на правый фланг обороны. Были новости про Гастона Мартирену («Расинг»), Брайта Осайи-Самуэля («Бирмингем»), Илью Самошникова («Локомотив»). Но переговоры пока не привели к ожидаемому результату.

Ещё вариант: Станкович-таки перестроит схему на три центральных защитника. Как стало ясно по той же игре с «Акроном», эксперименты сербу не чужды. Однако тогда нужен не правый защитник, а ещё один центральный – а то в команде их всего трое: Срджан Бабич, Руслан Литвинов и Алексис Дуарте. В общем, требуется хоть кто-то в оборону, о чём тренер давно упрашивает руководство. А вот места Хлусевичу, судя по всему, уже не найдётся ни при одном сочетании.

Так что опций у игрока две:

уходить уже сейчас в аренду или через полноценный трансфер – вопрос, готов ли кто-то платить за игрока, хоть и с российским паспортом, но со скамейки, € 3-4 млн;

ждать смены главного тренера.

Да и тренеру не позавидуешь. По сути, Станкович теперь на грани отставки, команда завалила старт сезона – и это не фигура речи. Если тренера уберут в ближайшие пару недель, большого удивления явно не будет.

Получается, в «Спартаке» всё совсем скоро может измениться. Новый тренер, новые идеи. И новые шансы для тех, кто не воспользовался предыдущими.