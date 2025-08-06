Топ-матчи четверга: Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в Лиге Европы и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Виктория Мбоко (Канада, WC) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9), Монреаль, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рыбакина впервые оказаться в финале канадского «тысячника»?

Елена Рыбакина, как и в 2023 году, добралась до полуфинала турнира WTA-1000 в Монреале. И теперь, чтобы сделать шаг к личному рекорду, теннисистке из Казахстана необходимо справиться с канадкой Викторией Мбоко, попавшей в основную сетку благодаря уайлд-кард. Теннисистки недавно играли в Вашингтоне, и там сильнее оказалась Рыбакина. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Наоми Осака — Клара Таусон.

🎾 2:00*: Александр Зверев (Германия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 11), Торонто, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Хачанов в свой 11-й финал в карьере?

Карен Хачанов на канадском «Мастерсе» повторил свой рекорд, в третий раз за карьеру дойдя до финала. Но теперь, чтобы оказаться в своём 11-м по счёту финале, россиянину необходимо справиться с немцем Александром Зверевым. Теннисисты ранее играли семь раз. До поры до времени счёт был ничейным — 2-2. Однако последние три матча оказались на счету Александра — в финале Олимпиады в Токио-2021, в Майами-2024 и Цинциннати-2024. Победитель новой встречи сразится за титул с кем-то из пары Бен Шелтон — Тейлор Фриц.

⚽️ 19:00: «Арис» — АЕК, Лига конференций, третий квалификационный раунд, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Кокорин против Николича

Такая вывеска – сама по себе уже событие. Марко Николич внезапно покинул ЦСКА ради работы в Греции, а Александр Кокорин по-прежнему комфортно чувствует себя на Кипре. Очевидно, это будет жаркое противостояние, потому что болеть в этих странах умеют зажигательно.

⚽️ 20:30: ПАОК — «Вольфсберг», Лига Европы, третий квалификационный раунд, первый матч

Интрига: Чалов откроет счёт голам в новом сезоне?

ПАОК – греческий топ, регулярно выступающий в еврокубках. Но соперник по квалификации Лиги Европы очень мощный – это «Вольфсберг». Австрийский клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок страны – и это необходимо иметь в виду. Также не забываем, что за ПАОК играет и Магомед Оздоев.