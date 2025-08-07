В ЦСКА — новый колумбиец! Его хвалил Хамес Родригес, но отверг клуб Неймара

ЦСКА разгоняется на трансферном рынке и продолжает усиливаться игроками из Южной Америки. Очередным новичком команды Фабио Челестини должен стать колумбиец Даниэль Руис. Как сообщил журналист Мариано Ольсен, армейцы арендуют 24-летнего вингера на сезон, но в договоре будет прописано обязательство выкупа 80% прав на игрока при достижении определённых условий. Стало известно также, что московский клуб заплатит «Мильонариосу» за аренду $ 500 тыс., а полноценный выкуп обойдётся красно-синим в $ 1,5 млн. У Даниэля были также варианты продолжения карьеры в МЛС, однако он сделал выбор в пользу ЦСКА и РПЛ. Поэтому заслужил рассказ о себе на «Чемпионате».

Руис – уроженец столицы Колумбии Боготы, до 15 лет занимался футболом в небольшом местном клубе «Депортиво Диньос». Затем попал в клуб побольше – оказался в юношеской команде 10-кратного чемпиона страны «Депортиво Кали». Но в 17 перешёл в «Форталезу» из Сипакиры, где и начинал профессиональную карьеру во втором по уровню колумбийском дивизионе.

Стремительного взлёта карьеры у Даниэля не было, хотя он обращал на себя внимание техникой и работой с мячом. В январе 2021 года вингера арендовал один из самых титулованных клубов страны – 16-кратный чемпион «Мильонариос». А в сентябре на тот момент 20-летний Руис забил свой первый гол в высшем дивизионе. Более того, сразу оформил дубль в ворота «Атлетико Букараманга», набрав 2+1 в одном матче. Парень воспользовался своим шансом, и в январе 2022-го «Мильонариос» выкупил его, заплатив сумму, равную приблизительно € 310 тыс.

Следующий сезон-2022 стал прорывным для Руиса. Он сыграл 57 матчей за «Мильонариос», в которых забил девять мячей и сделал 11 голевых передач. В августе стал автором удивительного гола, поразив ворота соперника ударом с подбора уже через 10 секунд (!) после начала встречи. Тогда же Даниэль завоевал свой первый трофей – Кубок Колумбии. В двухматчевом финале «Мильонариос» победил «Атлетико Хуниор» (0:1 в гостях и 2:0 – дома).

Даниэль Руис в составе «Мильонариоса» Фото: NurPhoto via Getty Images

В тот год на Руиса обратил внимание даже местная легенда – Хамес Родригес. Лучший бомбардир ЧМ-2014, отвечая на вопрос болельщиков, сказал про Даниэля:

«Я видел его в двух-трёх матчах. Это одарённый парень. Очень качественный игрок с большим будущим. Надеюсь, что он сможет помочь колумбийскому футболу и продолжит в том же духе. Мне нравится наблюдать за игроками с хорошей работой ног. Колумбийскому футболу нужны игроки с таким талантом».

Разумеется, положили глаз на Руиса и зарубежные клубы. Появлялась информация, что Даниэль может оказаться в топ-лиге Европы или в португальском «Порту», но слухи так и остались слухами. В феврале 2023-го вингера арендовал с правом выкупа за $ 4 млн «Сантос». В общем, это был трансфер по той же схеме, что и сейчас в ЦСКА. Как раз перед переездом в Бразилию Руис дебютировал за сборную Колумбии, выйдя на замену за 25 минут до финального свистка в товарищеской встрече с США (0:0). После этого Даниэль ещё дважды сыграл за национальную команду в конце того года. Провёл на поле 10 минут в спарринге с Венесуэлой (1:0) и целый час – с Мексикой (3:2). Любопытно, что универсального игрока атаки попробовали в роли «десятки» в «ромбе», однако результативных действий он в сборной Колумбии не совершил.

Руис ехал в «Сантос», чтобы сделать себе имя в Бразилии, но стать новым королём в клубе Пеле и Неймара у вингера не получилось. Арендное соглашение было рассчитано на год, а прервали его уже в августе 2023-го. Даниэль поучаствовал только в 19 матчах «Сантоса» в разных турнирах, в стартовый состав попал всего шесть раз. Колумбиец не забил ни одного гола и отдал две голевые передачи. После того как команду возглавил Пауло Турра, Руис стал одним из отстранённых новым тренером игроков. Конечно, та неудача Даниэля в Бразилии настораживает в свете его перехода в ЦСКА.

Экс-тренер «Сантоса» Одаир Эллманн, при котором и подписывали вингера, говорил о его сложностях с адаптацией:

«Это молодой человек, который приехал в другую страну и проходит процесс адаптации. Руис – полузащитник, играющий на флангах, но с очень специфическими характеристиками. Нам нужно учитывать все аспекты его игры. Он застенчивый парень, однако мы оказываем ему полную поддержку. Надо понимать, что футбол – это не только техника. Здесь важны интенсивность, способность конкурировать, единоборства и многое другое».

Судя по видео, Руис – не тот игрок, который поразит болельщика высокой скоростью или сумасшедшими проходами на дриблинге. Даниэль действительно очень техничен, буквально привязывает мяч к своей левой ноге. У него мягкая подача, он может вырезать тонкий проникающий пас, обладает неплохим ударом. Исполняет пенальти, но, если верить статистике (пять реализованных из восьми), отнюдь не идеально. Вингер может быть полезен в комбинационном футболе. Вопрос в том, насколько потянет по физике РПЛ.

Даниэль Руис в «Сантосе» Фото: santosfc.com.br

Руис вернулся после аренды в «Мильонариос» и с тех пор продолжал выступления за этот клуб. Вызывался в олимпийскую сборную Колумбии, которая не прошла квалификацию на Игры-2024 – поучаствовал в отборочных матчах с Эквадором (0:2) и Бразилией (0:3). На клубном уровне в сезоне-2024 набрал 4+8 в 46 встречах. К слову, чемпионат Колумбии в лучших традициях Южной Америки разделён на две части, по итогам каждой из которых определяется свой чемпион.

В сезоне-2025 колумбийская Апертура проходила с января по конец июня. На первой стадии «Мильонариос» занял второе место, набрав в 20 матчах 38 очков. Попал в группу из восьми команд, которые продолжили борьбу за титул, но в своём квартете стал только вторым (в шести турах взял девять очков) и не пробился в финал. Турнир выиграл «Санта-Фе».

Руис поучаствовал в 24 встречах, забил три мяча и сделал три голевые передачи. Даниэль – четвёртый в команде по проведённому на поле времени – 1730 минут. Вингер стал лучшим по количеству ударов (61), попаданий в створ (21), пасов под удар (43), точных передач на чужой трети (245) и успешных обводок (18). Среди всех игроков колумбийской лиги он занял по этим показателям четвёртое-седьмое места. Кроме того, Руис был вторым в составе «Мильонариоса» по заработанным на себе фолам (27).

Вот такой новичок едет в ЦСКА. Прежде армейцы на колумбийский рынок ориентированы не были. За красно-синих поиграл лишь один представитель этой страны Хорхе Карраскаль, да и того привозили из Аргентины.