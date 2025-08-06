Новый клуб Мюллера, большая сделка «Милана» и четыре перехода в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Хотите ещё больше трансферов и трансферных слухов? Они у нас есть! Вот главные переходы и новости о готовящихся сделках на летнем рынке за среду, 6 августа.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Милан» закрыл трансфер игрока сборной Швейцарии
«Милан» объявил о переходе полузащитника «Брюгге» и сборной Швейцарии Ардона Яшари. 23-летний новичок подписал контракт до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, «россонери» заплатят за швейцарского плеймейкера € 36 млн, также в сделку включены бонусы. Яшари в минувшем сезоне поучаствовал в 52 матчах, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Помимо того, «Милан» готовит трансфер правого защитника «Янг Бойз» Закари Атеками. Как пишет Calciomercato, 20-летний игрок заключит четырёхлетний договор с зарплатой около € 1 млн в год, а его трансфер будет стоить € 9 млн с учётом бонусов.
Томас Мюллер стал игроком клуба МЛС
Экс-форвард «Баварии» Томас Мюллер нашёл себе новый клуб – второй в карьере 35-летнего игрока. Официальный сайт МЛС объявил о переходе немца в «Ванкувер Уайткэпс». Контракт, правда, на удивление короткий: стороны заключили договор до конца 2025 года. Впрочем, включена опция продления ещё на один сезон. Этим летом Мюллер стал свободным агентом после ухода из мюнхенского клуба, за который сыграл в прошлом сезоне 49 матчей, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.
Полузащитник «Зенита» перешёл в «Крылья Советов»
«Зенит» расстался с Ильзатом Ахметов. Петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника в «Крылья Советов». Самарцы взяли экс-игрока сборной России в аренду на год. Ранее появлялась информация, что «КС» будут платить Ахметову 2,5 млн рублей в месяц, тогда как остальную часть зарплаты хавбека возьмут на себя сине-бело-голубые, а, кроме того, «Зенит» не станет продлевать истекающий летом контракт Ильзата. Ахметов не сумел проявить себя в петербургской команде после перехода из «Краснодара», в прошлом сезоне провёл лишь пять матчей в РПЛ и 10 в Кубке России без результативных действий.
Махачкалинское «Динамо» подписало сразу двух новичков
Мехди Мубарик и Никита Карабашев
Фото: ФК «Динамо» Махачкала
«Динамо» из Махачкалы долго «молчало» на трансферном рынке, но теперь дело пошло. Дагестанский клуб объявил сразу о двух трансферах в течение суток. В команду Хасанби Биджиева на правах свободного агента перешёл 23-летний экс-голкипер «Сочи» Никита Карабашев. В прошлом сезоне он провёл 13 матчей в Первой лиге за сочинцев и «Сокол» (где выступал на правах аренды), пропустил 15 мячей и четыре раза сыграл на ноль. Кроме того, динамовцы арендовали с правом выкупа марокканца Мехди Мубарика у «Аль-Айна» из ОАЭ. 24-летний опорный полузащитник выступал на правах аренды за «Видад», забил два гола в 25 матчах.
«Оренбург» нашёл усиление в Бразилии
Алешандре Жезус
Фото: ФК «Оренбург»
«Оренбург» тоже отыскал себе усиление за границей, благо лимит пока не подпирает. Оренбургский клуб объявил о трансфере бразильского нападающего Алешандре Жезуса. 23-летний игрок выступал в Серии В (втором дивизионе) за «Ботафого» из Рибейран-Прету. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 500 тыс. Жезус, способный играть на позициях вингера и центрфорварда, подписал двухлетний контракт с опцией продления на год. В нынешнем сезоне у Алешандре 17 матчей и четыре гола в Серии В.
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» может купить ещё одного игрока «Бешикташа»
Феликс Удуохай
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
Как сообщает Besiktaspostasi, «Спартак» может приобрести ещё одного игрока «Бешикташа» после трансфера Жедсона Фернандеша. Московский клуб заинтересовался защитником Феликсом Удуохаем. 27-летний немец оценивается Transfermarkt в € 7 млн, а в прошлом сезоне сыграл 36 матчей без результативных действий. По информации источника, с подписаниями Фернандеша и Удуохая «Спартаку» помогает известный португальский агент Жорже Мендеш. Утверждается, что через свой фонд Quality Football он создаёт ресурсы для московского клуба и в следующем сезоне собирается продать Жедсона и Удохая в страны Персидского залива с высокой комиссией.
«Ливерпуль» и «Аль-Хиляль» договорились о переходе Нуньеса
Дарвин Нуньес продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал в соцсетях, что «Аль-Хиляль» достиг договорённости с «Ливерпулем» по поводу трансфера нападающего. Клубу из Эр-Рияда» осталось согласовать детали контракта с самим 26-летним уругвайцем, который готов продолжить карьеру в саудовской лиге. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» может получить за Нуньеса € 65 млн – € 53 млн гарантированная сумма, а остальные € 12 млн легкодостижимые бонусы. Дарвин в завершившемся сезоне набрал 7+7 в 47 матчах.
Одной строкой
- Официально: «Тоттенхэм Хотспур» подтвердил трансфер Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».
- Официально: вингер «Ювентуса» Тимоти Веа перешёл в «Марсель» на правах аренды за € 1 млн с обязательством выкупа за € 14+3 млн.
- Официально: нападающий «Челси» Марк Гиу отдан в аренду «Сандерленду» до конца сезона.
- Официально: полузащитник Кирнан-Дьюсбери-Холл перебрался из «Челси» в «Эвертон» и заключил договор до лета 2030 года.
- Официально: голкипер сборной Шотландии Ангус Ганн подписал однолетний контракт с «Ноттингем Форест» на правах свободного агента.
- Официально: 37-летний колумбийский универсал Хуан Куадрадо стал игроком «Пизы» – ранее он покинул свободным агентом другой итальянский клуб «Аталанту».
- Официально: нападающий Йорди Рейна досрочно расторг контракт с московским «Торпедо» по соглашению сторон.
- Официально: голкипер из Беларуси Денис Щербицкий ушёл из екатеринбургского «Урала».
- Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» согласовал пятилетний контракт с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко.
- L’Equipe: «Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба.
- L’Equipe: «Ливерпуль» может подписать Брэдли Барколя из «ПСЖ» или Родриго из «Реала», если сорвётся трансфер нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.
- Sky Germany: голкипер «Ньюкасла» Одиссеас Влаходимос может продолжить карьеру в «Севилье» на правах аренды.
- La Gazzetta dello Sport: «Ньюкасл» предложил «Милану» € 30 млн за Малика Тиава – «россонери» не хотят продавать защитника.
- Джанлука Ди Марцио: «Наполи» продолжает интересоваться полузащитником «Милана» Юнусом Мусой.
- Джанлука Ди Марцио: «Милан» хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда с правом выкупа.
- La Derniere Heure: экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ставший свободным агентом после ухода из «Атлетико», продолжит карьеру в «Удинезе».
- L’Equipe: «Марсель» хочет подписать вингера «Лилля» Эдона Жегрова – трансфер оценивается в € 15-20 млн.
- Fotomac: «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку – в трансфере россиянина заинтересован тренер стамбульцев Окан Бурук.