Новый клуб Мюллера, большая сделка «Милана» и четыре перехода в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Хотите ещё больше трансферов и трансферных слухов? Они у нас есть! Вот главные переходы и новости о готовящихся сделках на летнем рынке за среду, 6 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Милан» закрыл трансфер игрока сборной Швейцарии

«Милан» объявил о переходе полузащитника «Брюгге» и сборной Швейцарии Ардона Яшари. 23-летний новичок подписал контракт до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, «россонери» заплатят за швейцарского плеймейкера € 36 млн, также в сделку включены бонусы. Яшари в минувшем сезоне поучаствовал в 52 матчах, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Помимо того, «Милан» готовит трансфер правого защитника «Янг Бойз» Закари Атеками. Как пишет Calciomercato, 20-летний игрок заключит четырёхлетний договор с зарплатой около € 1 млн в год, а его трансфер будет стоить € 9 млн с учётом бонусов.

Томас Мюллер стал игроком клуба МЛС

Экс-форвард «Баварии» Томас Мюллер нашёл себе новый клуб – второй в карьере 35-летнего игрока. Официальный сайт МЛС объявил о переходе немца в «Ванкувер Уайткэпс». Контракт, правда, на удивление короткий: стороны заключили договор до конца 2025 года. Впрочем, включена опция продления ещё на один сезон. Этим летом Мюллер стал свободным агентом после ухода из мюнхенского клуба, за который сыграл в прошлом сезоне 49 матчей, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.

Полузащитник «Зенита» перешёл в «Крылья Советов»

«Зенит» расстался с Ильзатом Ахметов. Петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника в «Крылья Советов». Самарцы взяли экс-игрока сборной России в аренду на год. Ранее появлялась информация, что «КС» будут платить Ахметову 2,5 млн рублей в месяц, тогда как остальную часть зарплаты хавбека возьмут на себя сине-бело-голубые, а, кроме того, «Зенит» не станет продлевать истекающий летом контракт Ильзата. Ахметов не сумел проявить себя в петербургской команде после перехода из «Краснодара», в прошлом сезоне провёл лишь пять матчей в РПЛ и 10 в Кубке России без результативных действий.

Махачкалинское «Динамо» подписало сразу двух новичков

Мехди Мубарик и Никита Карабашев Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» из Махачкалы долго «молчало» на трансферном рынке, но теперь дело пошло. Дагестанский клуб объявил сразу о двух трансферах в течение суток. В команду Хасанби Биджиева на правах свободного агента перешёл 23-летний экс-голкипер «Сочи» Никита Карабашев. В прошлом сезоне он провёл 13 матчей в Первой лиге за сочинцев и «Сокол» (где выступал на правах аренды), пропустил 15 мячей и четыре раза сыграл на ноль. Кроме того, динамовцы арендовали с правом выкупа марокканца Мехди Мубарика у «Аль-Айна» из ОАЭ. 24-летний опорный полузащитник выступал на правах аренды за «Видад», забил два гола в 25 матчах.

«Оренбург» нашёл усиление в Бразилии

Алешандре Жезус Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» тоже отыскал себе усиление за границей, благо лимит пока не подпирает. Оренбургский клуб объявил о трансфере бразильского нападающего Алешандре Жезуса. 23-летний игрок выступал в Серии В (втором дивизионе) за «Ботафого» из Рибейран-Прету. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 500 тыс. Жезус, способный играть на позициях вингера и центрфорварда, подписал двухлетний контракт с опцией продления на год. В нынешнем сезоне у Алешандре 17 матчей и четыре гола в Серии В.

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» может купить ещё одного игрока «Бешикташа»

Феликс Удуохай Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Как сообщает Besiktaspostasi, «Спартак» может приобрести ещё одного игрока «Бешикташа» после трансфера Жедсона Фернандеша. Московский клуб заинтересовался защитником Феликсом Удуохаем. 27-летний немец оценивается Transfermarkt в € 7 млн, а в прошлом сезоне сыграл 36 матчей без результативных действий. По информации источника, с подписаниями Фернандеша и Удуохая «Спартаку» помогает известный португальский агент Жорже Мендеш. Утверждается, что через свой фонд Quality Football он создаёт ресурсы для московского клуба и в следующем сезоне собирается продать Жедсона и Удохая в страны Персидского залива с высокой комиссией.

«Ливерпуль» и «Аль-Хиляль» договорились о переходе Нуньеса

Дарвин Нуньес продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал в соцсетях, что «Аль-Хиляль» достиг договорённости с «Ливерпулем» по поводу трансфера нападающего. Клубу из Эр-Рияда» осталось согласовать детали контракта с самим 26-летним уругвайцем, который готов продолжить карьеру в саудовской лиге. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» может получить за Нуньеса € 65 млн – € 53 млн гарантированная сумма, а остальные € 12 млн легкодостижимые бонусы. Дарвин в завершившемся сезоне набрал 7+7 в 47 матчах.

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