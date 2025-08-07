Прорыв «Наполи», сокровище «Милана» и новый топ-клуб. Главное о лучших в Италии за лето

Второе лето подряд итальянский чемпионат угощает сенсациями! Смены тренеров, крутые трансферы, скандалы, интриги, расследования и много другого, чем можно отлично занять межсезонье. Если подробно разбирать все 20 команд, получится трактат, который вы не прочитаете до конца лета. Но мы бережём ваше время! Поэтому выбрали главное – эссенцию всего самого интересного и важного, что уже случилось в Серии А этим летом.

До старта чемпионата ещё наверняка будут новости. Обсудим их, когда придёт время. Ну а пока вашему вниманию – основные тренды Серии А к началу августа. Говорим в первую очередь о верхах, главный движ – там. Возьмём топ-10 прошлого сезона и пройдёмся по каждой команде. Вперёд!

«Наполи» готовит прорыв

Ноа Ланг, Кевин де Брейне, Лоренцо Лукка Фото: Getty Images

Последний год «Наполи» живёт в чудесах. Чудо номер один – Аурелио Де Лаурентис убедил прийти Антонио Конте. Чудо номер два: Конте доработал до конца сезона, они с Де Лау не загрызли друг друга. Предпосылки были, но тренер и президент выдержали. Чудо номер три: «Наполи» выиграл чемпионат! Второй раз за три последних сезона!

Да, без еврокубков. Да, на фоне дикой загрузки главного конкурента – «Интера». Но всё это не отменяет блестящей работы Конте. О чём говорить – Скотт Мактоминей получил приз MVP сезона! А рядом с ним выходили, к примеру, Билли Гилмор и Филип Биллинг. А ещё полсезона «Наполи» играл без Хвичи, который уехал в «ПСЖ». Взять скудетто в таких условиях – это топ.

Ещё одно неаполитанское чудо – Конте остался! После победы в чемпионате вся Италия трубила, что он уйдёт. «Ювентус» как раз уволил Тьяго Мотту и нуждался в новом боссе. Игор Тудор не выглядел человеком, на которого сделают ставку на длинной дистанции. Однако случилось как случилось: Тудор остался в «Юве», а Конте – в «Наполи».

Вероятно, одна из причин, по которой Антонио не бросил южный клуб, – трансферы. Аурелио Де Лаурентис далеко не всегда бывает щедр, но этим летом он великолепно кормит Конте новыми игроками. Кевин Де Брёйне – суперзвезда. Конечно, он уже не молод. Но его уровень не вызывает вопросов. Серия А по темпу уступает АПЛ, так что нет сомнений: бельгиец будет сиять – и ярко-рыжей причёской, и феноменальным футбольным интеллектом. Особенно с учётом того, что рядом с ним будет его давний партнёр по сборной Бельгии – Ромелу Лукаку.

В центр обороны взяли Сэма Бёкему, который провёл два отличных сезона в «Болонье»: сначала пробился с клубом в Лигу чемпионов, а затем выиграл Кубок Италии. На место Хвичи приехал Ноа Ланг из ПСВ – ещё один человек с опытом Лиги чемпионов. Из «Удинезе» перешёл, пожалуй, самый интересный итальянский нападающий новой волны – Лоренцо Лукка. Плюс взяли молодого таланта Луку Мариануччи из «Эмполи». Если всё пойдёт как надо, в его лице «Наполи» получит защитника на долгие годы вперёд.

Ещё одно чудо – почти все летние траты покрывает продажа Виктора Осимхена. Было очевидно, что за «Наполи» он играть не будет. В итоге его за € 75 млн с концами продали в «Галатасарай». Прямо сейчас «Наполи» в небольшом минусе по летним трансферам. Но с учётом призовых за победу в Серии А и за выход в Лигу чемпионов – это не критично. Правда, совсем скоро «минус» по трансферам должен подрасти. На подходе Мигель Гутьеррес – ультрасовременный и универсальный игрок левого фланга, который отлично показал себя в «Жироне».

Антонио Конте с чемпионским кубком Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Одна из главных проблем выдающегося тренера Конте – неумение играть на несколько турниров. Учитывая, как закупился «Наполи», а также учитывая, насколько проблемны и нестабильны другие топы Серии А, Антонио получает отличный шанс преуспеть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Больше того, такая мощная трансферная кампания практически обязывает Конте хорошо выступить в обоих турнирах. Клуб летом сработал отлично. Теперь ход за тренером.

«Интер»: сезон без ожиданий

Анж-Йоан Бонни, Луис Энрике и Петар Сучич Фото: Getty Images

Главная новость в отношении «Интера» – конечно, уход Симоне Индзаги и назначение главным тренером Кристиана Киву. Это был шок для всей Европы – и уход прежнего тренера, который был очень успешен, и выбор нового, у которого почти нет опыта работы на взрослом уровне. Кто такой Киву и почему «Интер» выбрал его, вы можете узнать по ссылке ниже.

После нескольких отличных сезонов при Индзаги чёрно-синий клуб из Милана зашёл в серьёзную перестройку. Это касается и тренера, и состава. Уже давно ощущалось, что «Интеру» нужна свежая кровь, и вот клуб постепенно её в себя пускает. Летом пришли нападющий Анж-Йоан Бонни, который работал с Киву в «Парме», а также фланговый игрок Луис Энрике и центральный полузащитник Петар Сучич.

При этом если новая кровь заходит, то старую пока толком не выпускают. Мог уйти Хакан Чалханоглу, его очень хотел «Галатасарай». Однако в итоге турок остался в «Интере». И даже мини-конфликт с Лаутаро Мартинесом после вылета с клубного чемпионата мира не стал серьёзной проблемой.

Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу Фото: Getty Images

Но если Чалханоглу – один из самых ключевых игроков «Интера», то ни про Петра Зелиньского, ни про Кристьяна Аслани, ни про Давиде Фраттези, ни про Мехди Тареми так сказать нельзя. Однако все они пока остаются в клубе. Если верить СМИ, «Интер» готов расстаться с каждым из них. С тем же Тареми клуб не просто готов, а хочет расстаться. Но этого до сих пор не произошло.

Плюс не обновляют линию защиты. Ветераны Стефан де Врей, Франческо Ачерби и Маттео Дармиан на месте. И вопрос даже не в том, что они не ушли, а в том, что не взяли никого помоложе в дополнение к ним. Более того, ходят разговоры, что «Интер» готов продать 24-летнего Яна Биссека, если поступит достойное предложение. Он значительно моложе де Врея, Ачерби и Дармиана. При этом у него уже большой опыт. Биссек мог бы закрыть позицию в центре обороны на несколько лет вперёд. А «Интер» вроде как готов его продать. Трудно это понять.

При этом уже давно зреет большая сделка на вход. Но до сих пор её не удалось провернуть. «Интер» хочет Адемолу Лукмана. Нигериец, как пишут, ещё зимой договорился с «Аталантой», что летом его отпустят за приемлемый прайс. Лето наступило, «Интер» пришёл – а Лукмана не отпускают.

Адемола выкатил длинный пост, в котором публично заявил, что подал запрос на трансфер. Босс «Аталанты» Перкасси парировал – мол, договор был такой, что Лукмана отпустят только за пределы Италии. А тут – «Интер».

Эта сага может тянуться ещё долго – вплоть до последних дней августа. «Аталанта» в этом смысле клуб очень упёртый. Деньги у неё есть, особенно после гигантской продажи Матео Ретеги в Саудовскую Аравию (почти € 70 млн). Нет никакой необходимости отдавать Лукмана за бесценок. «Интеру» нужен игрок, но президент Беппе Маротта без крайней необходимости не переплатит ни цента. Их баттл с Перкасси – одно из самых мощных явлений итальянского межсезонья.

Адемола Лукман в «Аталанте» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Судя по всему, «Интер» ожидает самый сложный сезон за последние годы. Молодой тренер с минимумом опыта, вопросы по составу – стабильностью пока не пахнет. Если при Симоне Индзаги от команды справедливо ждали только самых высоких результатов, то сейчас как будто разумнее всего не тешить себя завышенными ожиданиями. Чтобы потом не расстраиваться, если они не сбудутся.

Счастливый билет Юрича

Иван Юрич в «Аталанте» Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Иван Юрич три сезон подряд занимал 10-е место в Серии А – с «Вероной» и «Торино». Потом стабильность была нарушена: хорват стал с «Торино» девятым. И после этого его понесло! Сначала он ушёл из «Торино». Потом его позвали в «Рому» после скандального увольнения Даниэле Де Росси. Юрич получил повышение, о котором мечтал, но был уволен уже после восьми матчей.

Дальше – бедовый «Саутгемптон». То ли Юрич дико верил в себя, то ли это была агония после изгнания из «Ромы» – но он зачем-то принял английский клуб, который уверенно лежал камнем на дне таблицы без каких-либо перспектив всплыть. Конец немного предсказуем: уверенное последнее место и вылет из АПЛ. Могли ещё и антирекорд по числу набранных очков установить, однако даже с этим не справились.

И вот после всего этого хорват получает работу в команде-участнице Лиги чемпионов. В команде, которая за последние годы стала одной из самых модных в Европе. Юрич когда-то играл у Джан Пьеро Гасперини, потом работал его ассистентом. Хорват – ученик Гаспа. Видимо, в «Аталанте» решили, что этого достаточно, чтобы назначить Ивана главным тренером. Для боссов клуба это оказалось более весомым, чем два его последних провала и средняя работа до этого.

Средний – это вообще лучшая характеристика Юрича. Три подряд 10-х места это подтверждают. Он совершенно точно не бездарь. Он умеет работать. Но до сих пор у него был вполне конкретный потолок. Сможет ли Юрич его пробить? Покажет время. Однако очень не хотелось бы, чтобы он затащил под свой потолок «Аталанту». Уж очень она была хороша при Гаспе! Не хотелось бы, чтобы она усреднилась до уровня Юрича.

Дилемма Дэвида — Влаховича

Джонатан Дэвид, Душан Влахович и Рандаль Коло Муани Фото: Getty Images

«Ювентус» оставил тренером Игора Тудора, сыграл на клубном чемпионате мира и назначил нового генерального директора Дамьена Комолли, который ранее трудился в «Тулузе». Однако главный туринский движ происходит среди нападающих. Этим летом «Юве» выиграл борьбу за самый сладкий лот на рынке свободных агентов. Клуб заманил канадца Джоната Дэвида, который провёл несколько крутых сезонов в «Лилле».

Правда, подписать Дэвида – это не всё. Нужно что-то делать с теми, кто был до него. А именно – с Душаном Влаховичем и Рандалем Коло Муани. Француз отлично показал себя во второй части сезона. И у «Юве» по-прежнему есть желание его выкупить, но договориться с «ПСЖ» пока не получается. Даже при том, что парижанам Коло Муани не сильно нужен.

С Влаховичем всё гораздо интереснее. Он не нужен «Ювентусу». Да и сам Влахо как будто не испытывает жгучего желания играть именно в Турине. Но он никуда не уходит! У него в «Юве» отличный контракт, и он не собирается от него отказываться. Никакого серьёзного понижения! Дошло до того, что «Ювентус» сам предлагает Влаховича разным клубам. В частности, писали, что туринцы закинули удочку в «Манчестер Юнайтед». Однако те не заинтересовались. Прямо сейчас они заняты Беньямином Шешко.

Трансферное окно будет открыто до конца лета. У «Ювентуса» ещё есть время, однако с каждым днём его становится всё меньше и меньше. Влахович – это балласт. И в спортивном смысле (Тудор точно не рассчитывает на него как на ключевого игрока), и в финансовом. По данным Capology, зарплата серба – € 22,2 млн в год. Судя по тому, как Душан себя ведёт, его не сильно смутит, если он не будет играть, но при этом сохранит такой контракт. А для «Юве» это огромная проблема. И вот насколько большая удача – подписание Дэвида, настолько же большой неудачей будет не спихнуть Влаховича.

Новый вызов Гасперини

Эван Фергюсон/Джан Пьеро Гасперини/Уэсли Фото: Getty Images

Если от «Наполи» можно ожидать сильного выступления в Лиге чемпионов, то от «Ромы» многие ждут возвращения в Лигу чемпионов. Команда не играла в главном евротурнире с сезона-2018/2019. Вернуть её туда попробует маэстро Джан Пьеро Гасперини.

Союз Гаспа и «Ромы» – одна из главных интриг нового сезона. Из комфортной и ламповой «Аталанты» Джан Пьеро перебрался в столицу со всеми её атрибутами – далеко не всегда позитивными. Большие ожидания болельщиков, давление, импульсивное руководство – дико интересно посмотреть, как Гасперини будет с этим справляться. И, конечно, интересно увидеть, как будет играть его «Рома».

Клуб покинул Эльдор Шомуродов, а на замену ему взяли молодого Эвана Фергюсона из «Брайтона». В четырёх товарищеских матчах он забил уже семь мячей. Да, «Рома» играла не с грандами. В частности, четыре гола Фергюсон забил маленькой команде «Унипомеция». И вообще по товарищеским матчам никаких серьёзных выводов делать нельзя. Но в любом случае старт Эвана в Риме впечатляет. Судя по всему, сезон в основе начнёт именно он.

Правый фланг обороны займёт Уэсли, который приехал из «Фламенго» уже в статусе игрока сборной Бразилии. А в центр поля взяли марокканца Нейла Эль-Айнауи из «Ланса». Это трансферы нового спортивного директора «Ромы» Рикки Массары, известного по работе в «Милане». Этим летом он сменил Флорана Гисольфи, который отработал в Риме всего год после перехода из «Ланса». Кстати, вероятно, Эль-Айнауи – это изначально именно его кандидатура.

Также из нового – теперь в «Роме» по-другому определяют капитана. Гасперини выбрал метод, популярный в Испании: капитан – тот, кто сыграл за клуб больше всего матчей. Соответственно, от игры к игре повязка может переезжать с одного рукава на другой.

Таким образом, Лоренцо Пеллегрини теперь не постоянный капитан «Ромы». Прошлый сезон получился для него очень неровным. Он перестал быть стабильным игроком основы и лидером на поле. А теперь ещё и новые правила капитанства. Не исключено, что скоро Пеллегрини в «Роме» вовсе не будет. Не факт, что он уйдёт уже летом. Однако его значимость в команде снижается, сложно с этим спорить.

Ну а Гасперини – удачи! После «Аталанты», где всё было подчинено ему, он принял новый трудный вызов. Трудный, но при этом очень амбициозный. Дико интересно, что из этого выйдет.

Возвращение легенды

Стефано Пиоли и Эдин Джеко Фото: Getty Images

С «Фиорентиной» в прошлом сезоне случилось страшное. Она не вышла в финал Лиги конференций! Можно было бы подумать, что тренер Раффаэле Палладино ушёл из-за этого. Но нет, причина была в другом. Правда, в чём именно, неизвестно.

«Фиорентина» под руководством Палладино играла симпатично и современно. Лучший сезон в жизни выдал Мойзе Кин. Из мема он резко превратился в одного из главных форвардов Серии А, хорошо показал себя в сборной Италии. В чемпионате «Фио» заняла шестое место. В Лиге конференций до финала не добрались совсем чуть-чуть – в полуфинале уступили «Бетису» в дополнительное время.

Раффаэле Палладино Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Палладино точно не провалился. Наоборот, о его работе были хорошие отзывы. Однако уже после окончания сезона он внезапно объявил об уходе. Сразу возникла версия, что у него есть более интересное предложение о работе – к примеру, «Ювентус» или «Аталанта». Но в итоге в «Юве» – Тудор, в «Аталанте» – Юрич, а Палладино – без работы. До сих пор загадка, почему Раффаэле так резко соскочил из Флоренции.

После ухода Палладино «Фиорентина» обратилась к проверенному человеку. Клуб возглавил Стефано Пиоли. В своё время он уже тренировал «Фио». Хотя проще сказать, кого он в Италии не тренировал. Но вообще Пиоли уникален тем, что на пик он вышел в том возрасте, когда многие, наоборот, пик уже проходят.

В 2019-м как раз после «Фиорентины» он возглавил «Милан» – тогда ещё очень проблемный и тоскующий по былому величию. Нельзя сказать, что Пиоли вернул то самое былое величие. Однако в любом случае он дал отличный результат. «Милан» выиграл долгожданное скудетто и добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Кроме того, у Стефано росли игроки. Рафаэл Леау, Тео Эрнандес, Сандро Тонали и многие другие сделали огромный шаг вперёд именно при Пиоли.

Футболистов с потенциалом в «Фиорентине» достаточно. Так что навык Пиоли раскрывать таланты и доставать из людей всё лучшее точно будет кстати. Он не гений тактики, но он очень и очень мудр. Стефано отлично работает с людьми. Так что, вероятно, в новом сезоне путь Мойзе Кина может повторить кто-то ещё из игроков «Фиорентины».

Подстава подстав

Маурицио Сарри и Клаудио Лотито Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

Этим летом «Лацио» сделал два важных дела. Во-первых, с базы в Формелло выселили Хуана Бернабе. Это дрессировщик, который выпускал орла-талисмана перед матчами на «Олимпико». Полгода назад он опубликовал в соцсетях свои интимные фото после операции, «Лацио» его уволил и приказал съехать с базы. Бернабе отказался. Разбирательство затянулось. И только летом вынесли финальное решение. От Хуана потребовали освободить помещение.

Кстати, пользуясь случаем: Бернабе – здоровья!

Второе важное дело – возвращение Маурицио Сарри. Он покинул клуб в марте 2024-го после очень хорошей работы. Сарри, в частности, вывел «Лацио» в плей-офф Лиги чемпионов. Чуть больше года он был свободен – и вот вернулся.

Вернулся аккурат под трансферный бан! Почти сразу после того, как подтвердили назначение Сарри, было объявлено, что «Лацио» запрещено регистрировать новичков из-за финансовых нарушений. Сразу появилась информация, что Маурицио может уйти. Он мог повторить финт Марсело Бьелсы, который сбежал из «Лацио» всего через два дня после подписания контракта.

Однако Сарри остался. Он сказал, что, конечно, новость о бане его расстроила – «я чувствовал себя обманутым». Но затем дал Джейсона Стэйтема: «Я сказал парням с первого дня – либо мы будем искать алиби, либо превратим проблемы в мотивацию». Фаны «Лацио» и так хорошо относились к Сарри. А теперь они его практически боготворят.

А вот президенту Клаудио Лотито достаётся. Впрочем, ему не привыкать. Почти всё время, что он руководит клубом, болельщики в красках описывают, как сильно он им не нравится. И такое отношение к Лотито возникло не на пустом месте. Очень многие его решения вызывают вопросы.

Сарри же оказался в тяжелейшем положении ещё до старта сезона. Если он выплывет, если сможет дать результат в этих условиях, фаны «Лацио», вероятно, его канонизируют.

Золотая середина

Самуэле Риччи, Массимилиано Аллегри и Ардон Яшари Фото: Getty Images

После болтанки, которая была в прошлом сезоне с Паулу Фонсекой и Сержиу Консейсау, в «Милан» пришёл апологет стабильности – Массимилиано Аллегри. Вряд ли его команда будет яркой. Вряд ли она будет источать современность. Однако с большой долей вероятности она будет стабильно набирать очки. А что может быть важнее?

Ещё один апологет постоянства – в лучшем смысле этого слова – появился в центре поля «Милана». Это блистательный Лука Модрич. В его лице Аллегри получил тренера на футбольном поле. Он способен «исполнить» сам, а ещё знает, как помочь стать лучше партнёрам. Отличный трансфер! Лишь бы хорвата не подвело здоровье.

Вообще, «Милан» собрал полузащиту, которая обещает стать одной из лучших в лиге. Помимо Модрича, клуб подписал Самуэле Риччи и Ардона Яшари. Риччи – умничка из «Торино», который на 100% заслужил повышение. У него лицо отличника старших классов школы или младших курсов университета. Он и играет как отличник – почти без ошибок. Самуэле способен рисковать, но только в те моменты, когда всё очень чётко просчитано. Оголтелый риск – это точно не про него. Это к Рафаэлу Леау.

Яшари – очередной экземпляр с конвейера под названием «Брюгге». В прошлом сезоне он помог бельгийцам снять с пробега в Лиге чемпионов «Аталанту». Специализация Яшари – объём. Он должен забрать центр поля в свои руки и освободить от лишней работы Модрича, Риччи и других созидателей.

€ 36 млн за 23-летнего парня из чемпионата Бельгии – огромные деньги. Плюс у «Милана» уже был неудачный опыт покупки игрока примерно в том же возрасте и из того же клуба. У Шарля Де Кетеларе в составе «россонери» не получилось совсем. Однако в случае с Яшари «Милан» всё равно рискует. Это как минимум интересно.

Плюс есть Рубен Лофтус-Чик. Его главная беда – травмы. Когда он здоров, он сильнейшая боевая единица, готовый выполнить почти любую роль в центре поля. Рубен вряд ли будет доступен всегда. Однако если он будет в распоряжении хотя бы на половину чемпионата, это уже получится серьёзное усиление.

Потеря Тиджани Рейндерса очень серьёзна. В прошлом сезоне он был лидером и безоговорочно лучшим игроком «Милана». Но, судя по тому, как «россонери» усилили центр поля, они смогут пережить уход Тиджани.

Команда-ящерица

Винченцо Итальяно с игроками «Болоньи» Фото: Timothy Rogers/Getty Images

В сезоне-2023/2024 «Болонья» сотворила сенсацию. Клуб пробился в Лигу чемпионов! Естественно, сразу слетелись коршуны и забрали лучших. Тьяго Мотта перешёл в «Ювентус», Джошуа Зиркзее – в «Манчестер Юнайтед», а Риккардо Калафьори – в «Арсенал».

Прошёл ещё один сезон. И кажется, что «Болонья» не заметила ни потерю Мотты, ни потерю Зиркзе, ни потерю Калафьори. Да, в чемпионате клуб финишировал пониже. В сезоне-2023/2024 – пятое место, в сезоне-2024/2025 – девятое. При этом разница по набранным очкам не колоссальная. С Моттой набрали на шесть больше, чем с Винченцо Итальяно, который пришёл ему на смену. Плюс у Итальяно, в отличие от Мотты, была Лига чемпионов. Это существенная дополнительная нагрузка.

С Итальяно «Болонья» не пробилась в ЛЧ, но зато выиграла Кубок Италии. Это не менее значимое достижение. И по итогам сезона наторговала «Болонья» не меньше, чем после сезона с Моттой. Продажи Дана Ндоя в «Ноттингем Форест» и Сэма Бёкемы в «Наполи» принесли клубу € 73 млн. «Болонья» опять в огромном плюсе. Она как ящерица: отбрасывает хвост – и сразу вырастает новый.

Сложно представить, что такое повторится третий сезон подряд. Но если повторится, если «Болонья», потеряв двух важных игроков, вновь даст большой результат, этот феномен точно потребует максимально детального и всестороннего изучения.

Рождение нового топ-клуба

Николас Кюн Мартин Батурине, Максимо Перроне, Хесус Родригес Фото: Getty Images

По итогам сезона-2023/2024 «Комо» поднялся в Серию А. В высшем дивизионе команда выступила очень уверенно и заняла 10-е место. Дальше тренера Сеска Фабрегаса хотели забрать клубы посерьёзнее – например, «Интер» и «Байер». Однако «Комо» его не отпустил. Сеск, судя по всему, и сам не рвался на выход. Но клуб в любом случае выступил предельно конкретно и даже жёстко – наш тренер не продаётся! Чтобы всем было понятно.

Очевидно, «Комо» стремится встать в один ряд с теми самыми «посерьёзнее». Этим летом в Серии А больше клуба с берегов знаменитого озера потратил только «Ювентус». Но если у «Юве» значительные средства ушли на выкуп игроков, которые до этого были в аренде (Франсишку Консейсау, Нико Гонсалес, Ллойд Келли), то «Комо» закупил новых – тех, кого в прошлом сезоне не было.

Сеск Фабрегас — тренер «Комо» Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Если взять новичков, которые стоили дороже € 10 млн, самому старшему, Николасу Кюну, 25 лет. Мартину Батурине и Максимо Перроне, которые пришли из загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» соответственно, чуть за 20. А Хесусу Родригесу из «Бетиса» и Джейдену Аддаю из АЗ нет и 20. Это не просто покупки на «здесь и сейчас». «Комо» вкладывается в потенциал. Это работа вдолгую.

Трансферные расходы «Комо» сильно превышают доходы. Поэтому очень важно, во-первых, дать результат, а во-вторых, не выйти за рамки финансового фэйр-плей. По второму пункту – это к финансистам и юристам. А что касается игры и результата – это к футболистам и к тренеру Сеску. В прошлом сезоне испанец показал себя великолепно. «Комо» играл очень стильно и ни перед кем не заискивал.

Теперь состав стал ещё глубже и разнообразнее. Сеск мог уйти на повышение, но остался. Значит, он верит в проект «Комо». Клуб поступательно движется вверх уже несколько сезонов и теперь может сделать ещё один шаг. Если получится, это будет большой плюс для всей лиги. Ещё один сильный клуб никогда не помешает.