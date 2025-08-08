Главные неудачники трансферного окна в Европе

«Ньюкаслу» даже отбор в ЛЧ не помогает. Главная звезда бунтует, а переходы срываются один за другим.

«Ньюкасл» в это трансферное окно только страдает. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок лиги и пробилась в Лигу чемпионов – казалось бы, отличная реклама для клуба. Значит, приобретать топовых футболистов будет гораздо легче. Ведь так? Да?

«Ньюкасл» упустил Кунью, Делапа, Экитике и других. Виноваты конкуренты и финансовые ограничения

На остальных позициях у «Ньюкасла» всё более-менее в порядке. Ключевые игроки остались в составе, плюс усилили фланг покупкой Энтони Эланги, а вратарскую позицию углубили арендой Аарона Рамсдейла. Хотя и тут история, скорее, неудачная: клуб собирался купить у «Бёрнли» Джеймса Траффорда, но будущую звезду перехватил «Сити». Впрочем, слово «перехватил» – худшее и самое привычное для болельщиков «Ньюкасла» этим летом.

«Ньюкасл» с начала лета работает над покупкой топового форварда – это весьма объяснимое желание при жуткой интенсивности внутренних турниров, а с добавлением еврокубков вообще перетекает в необходимость. Каллум Уилсон покинул клуб свободным агентом, оставался один Александер Исак и Уильям Осула, однако на датчанина точно не полагаются как на равноценного конкурента Исака. А сам Исак… Но об этом – чуть позже.

На протяжении двух месяцев клуб гнался за несколькими форвардами. Начали с Жоао Педро, однако «Челси» предложил больше (купили за € 63 млн). Были попытки угнаться за Брайаном Мбемо, Матеусом Куньей, Лиамом Делапом – с ними тоже не договорились. Итого – минус четыре человека, которых хотел клуб. Первые двое вообще предпочли контракт с кризисным «Манчестер Юнайтед» без еврокубков.

Жоао Педро в «Челси» Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Затем началось самое интересное. «Ньюкасл» погнался за Уго Экитике из «Айнтрахта» – сделали предложение в размере € 80 млн. Немецкий клуб требовал минимум € 90 млн, но англичане всё равно пробовали скинуть цену.

Параллельно на сцену вышел «Ливерпуль», ограбивший банк. Изначально инсайдеры в один голос утверждали, что чемпионы пойдут за Исаком. «Ньюкасл» через СМИ дал понять – главную звезду не отдадим. Отпугнуло ли это «Ливерпуль»? Конечно, нет. Однако сначала чемпионы связались с «Айнтрахтом» – и выдали им желаемые € 90 млн за Экитике. Очередная трансферная цель «Ньюкасла» слетела.

При этом инсайдеры заранее предупреждали, что покупка Экитике не повлияет на желание «Ливерпуля» купить Исака – так оно и оказалось. Мерсисайдцы сделали предложение в размере € 130 млн, а «Ньюкасл» отнекивался: хотели € 170 млн, но и не факт, что согласились бы на него. Исак в ответ открыто попросил клуб отпустить его и восстанавливался после травмы на базе «Реала Сосьедад», что уже звучало настораживающе. Тренер Эдди Хау подтвердил недовольство действиями шведа, хоть и завуалированно.

Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла» «Нужно заслужить право тренироваться с нами. Мы — «Ньюкасл Юнайтед». Игрок обязан быть частью команды и состава — нужно вести себя правильно. Так что это тоже имеет значение. Мы удостоверимся в том, что каждый игрок выполняет это, чтобы заслужить право тренироваться с командой. Ни один игрок не может рассчитывать на то, что будет вести себя неправильно и тренироваться с командой в обычном режиме».



После этого появилась информация о полноценном отстранении Исака от тренировок с основой «Ньюкасла» – из-за трансферной неразберихи. Швед – вне состава, «Ливерпуль» – выжидает. А нам остаётся просто следить за ситуацией (и, видимо, ждать трансфера).

Главная причина отказа «Ливерпулю» – отсутствие адекватной замены шведу. Якобы клуб и был бы готов обсуждать уход Исака, но только после того, как определится с заменой. И «Ньюкасл» перешёл к новому кандидату – Беньямину Шешко из «РБ Лейпциг». Уже догадываетесь, что случилось?

Предложили € 90 млн за 22-летнего словенца. «Лейпциг» эта сумма устроила – оставалось лишь получить подпись Шешко. И тут из-за угла выскочил «МЮ» – тоже заинтересовались форвардом. И сам Беньямин отдал предпочтение клубу из Манчестера! Трансфер уже подтвердил Фабрицио Романо.

TalkSPORT сообщает, что команда Хау не сдаётся – уже налаживают контакты с представителями Олли Уоткинса из «Астон Виллы» и Луа Опенда из «Лейпцига» – на случай, если вариант с Шешко оборвётся. Была информация о возможном трансфере Николаса Джексона из «Челси» и Гонсало Рамуша из «ПСЖ». Как думаете, с какой попытки «Ньюкасл» всё-таки возьмёт нового форварда?

Почему «Ньюкаслу» так не везёт?

Во-первых, «Ньюкасл» находится под пристальным наблюдением АПЛ. Лига так же сверяет доходы клубов и ставит ограничения по тратам – а ведь клубом владеют шейхи, тратить хотят много. Но не закидывают в игроков бешеные контракты и тщательно обдумывают стоимость каждого новичка. «Ньюкасл» мог спокойно удовлетворить хотелки «Айнтрахта» и выплатить € 90 млн за Экитике, однако английский фэйр-плей не позволяет так разгуляться.

Во-вторых, в структуре клуба произошло множество изменений. В том числе ушёл спортивный директор Пол Митчелл, конфликтовавший с Хау. А на замену никто не пришёл – об уходе Митчелла объявили лишь в конце мая. Ранее из клуба также ушла Аманда Стэйвли, гендиректор, а в скором времени на отдых отправится директор Даррен Илз. Из-за такой текучки и неразберихи Хау стал чуть ли не главным по трансферам в «Ньюкасле», что, само собой, не совсем правильно.

Эдди Хау Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Конечно, руководство не спит и пытается как можно скорее найти замену ушедшим менеджерам. Говорят, что вскоре на позицию спортивного директора заступит Росс Уилсон из «Ноттингем Форест» (трансфер Эланги теперь выглядит любопытнее, да?) – но произойдёт это не раньше середины августа, когда «Ньюкасл» уже стартует в АПЛ, а до закрытия трансферного окна останется минимум времени.

Так что пока ни деньги шейхов, ни отбор в ЛЧ «Ньюкаслу» не помогают. Потенциальные новички предпочитают уходить к их конкурентам, главная звезда клуба требует трансфер, а старт АПЛ и ЛЧ – всё ближе. И если ситуацию не изменить – страдания клуба начнутся ещё и на поле.