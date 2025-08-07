Также мы узнали, кто близок к трофеям Копа, Яшина и Круиффа.

Есть список номинантов на «Золотой мяч»! Кто претендует на главную футбольную награду?

Сегодня, 7 августа, журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч» 2025 года. Также издание назвало претендентов на «Копа Трофи» (лучшему молодому игроку), трофей имени Яшина (лучшему вратарю) и трофей имени Круиффа (лучшему тренеру). Изучаем все шорт-листы.

«Золотой мяч»

Усман Дембеле Фото: Dan Mullan/Getty Images

В список номинантов попали 30 футболистов:

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

Джуд Беллингем («Реал», Англия);

Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);

Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);

Эрлинг Холланд («Манчестер Сити», Норвегия);

Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);

Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Гарри Кейн («Бавария», Англия);

Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

Роберт Левандовски («Барселона», Польша);

Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Аргентина);

Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);

Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);

Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);

Педри («Барселона», Испания);

Коул Палмер («Челси», Англия);

Майкл Олисе («Бавария», Франция);

Рафинья («ПСЖ», Бразилия);

Деклан Райс («Арсенал», Англия);

Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);

Витинья («ПСЖ», Португалия);

Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

Действующий обладатель награды — полузащитник «Манчестер Сити» Родри — в шорт-лист не попал. Но здесь удивляться нечему: испанец получил тяжёлую травму колена ещё в сентябре и вернулся на поле только в конце сезона.

Родри Фото: Naomi Baker/Getty Images

По состоянию на сегодня Betfair даёт такие коэффициенты на получение «Золотого мяча»:

1.16 — Усман Дембеле, Франция, «ПСЖ»;

5.9 — Ламин Ямаль, Испания, «Барселона»;

12.5 — Витинья, Португалия, «ПСЖ»;

16.5 — Мохамед Салах, Египет, «Ливерпуль»;

16.5 — Рафинья, Бразилия, «Барселона»;

20 — Коул Палмер, Англия, «Челси»;

26 — Ашраф Хакими, Марокко, «ПСЖ»;

26 — Фабиан Руис, Испания «ПСЖ»;

32 — Килиан Мбаппе, Франция, «Реал» Мадрид;

40 — Хвича Кварацхелия, Грузия, «ПСЖ».

К коэффициентам следует относиться аккуратно по ряду причин. Во-первых, разные букмекеры дают разные цифры. Во-вторых, до вручения премии ещё полтора месяца. И не стоит забывать, что в прошлом году на «Золотой мяч» Винисиуса даже за пару дней до церемонии давали коэффициент 1.22. То есть фактически без шансов для остальных. Хотя победителем в итоге стал Родри.

Сейчас же прослеживается явный фаворит — Усман Дембеле. Но заберёт ли французский вингер награду?

«Копа Трофи»

Ламин Ямаль Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Трофей имени Раймона Копа вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В 2024-м победителем стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Сейчас в список номинантов вошли 10 футболистов:

Пау Кубарси (18 лет, защитник, «Барселона»);

Дин Хёйсен (20 лет, защитник, «Борнмут»/«Реал»);

Айюб Буадди (17 лет, полузащитник, «Лилль»);

Майлз Льюис‑Скелли (18 лет, полузащитник, «Арсенал»);

Родригу Мора (18 лет, полузащитник, «Порту»);

Жоау Невеш (20 лет, полузащитник, «ПСЖ»);

Кенан Йылдыз (20 лет, полузащитник, «Ювентус»);

Эстевао Виллиан (18 лет, нападающий, «Палмейрас»/«Челси»);

Дезире Дуэ (20 лет, нападающий, «ПСЖ»);

Ламин Ямаль (18 лет, нападающий, «Барселона»).

У Ямаля есть отличные шансы стать первым игроком, который выиграет награду дважды.

Трофей имени Яшина

Эмилиано Мартинес Фото: Dan Istitene/Getty Images

Приз, отдельно вручающийся лучшему голкиперу мира. В 2023 и 2024 годах победителем становился вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Сейчас France Football также добавил игрока в список номинантов. А вот как выглядит шорт-лист полностью:

Алисон («Ливерпуль», Бразилия);

Яссин Буну («Аль-Хиляль», Марокко);

Люка Шевалье («Лилль»/«ПСЖ», Франция);

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);

Ян Облак («Атлетико», Словения);

Давид Райя («Арсенал», Испания);

Матц Селс («Ноттингем Форест», Бельгия);

Ян Зоммер («Интер», Швейцария).

Ранее из этого списка награду также выигрывали: Алисон (2019 год), Джанлуиджи Доннарумма (2021) и Тибо Куртуа (2022).

Трофей имени Круиффа

Луис Энрике Фото: Alex Grimm/Getty Images

Эту награду получает лучший тренер года в мире. В 2024-м приз забрал Карло Анчелотти («Реал»). А сейчас France Football включил в список номинантов пять следующих тренеров:

Антонио Конте («Наполи»);

Луис Энрике («ПСЖ»);

Ханс-Дитер Флик («Барселона»);

Энцо Мареска («Челси»);

Арне Слот («Ливерпуль»).

Ранее из этого списка награду брал только Энрике. В 2015 году он занял первое место после требла с «Барселоной». Сейчас испанец также является основным фаворитом в борьбе за трофей.

Церемония вручения «Золотого мяча» и других наград состоится 22 сентября 2025 года в Париже.