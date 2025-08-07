Есть список номинантов на «Золотой мяч»! Кто претендует на главную футбольную награду?

Сегодня, 7 августа, журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч» 2025 года. Также издание назвало претендентов на «Копа Трофи» (лучшему молодому игроку), трофей имени Яшина (лучшему вратарю) и трофей имени Круиффа (лучшему тренеру). Изучаем все шорт-листы.
«Золотой мяч»
Усман Дембеле
Фото: Dan Mullan/Getty Images
В список номинантов попали 30 футболистов:
- Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
- Джуд Беллингем («Реал», Англия);
- Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
- Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);
- Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);
- Эрлинг Холланд («Манчестер Сити», Норвегия);
- Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
- Гарри Кейн («Бавария», Англия);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
- Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
- Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Аргентина);
- Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
- Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
- Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
- Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
- Педри («Барселона», Испания);
- Коул Палмер («Челси», Англия);
- Майкл Олисе («Бавария», Франция);
- Рафинья («ПСЖ», Бразилия);
- Деклан Райс («Арсенал», Англия);
- Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
- Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);
- Витинья («ПСЖ», Португалия);
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания).
Действующий обладатель награды — полузащитник «Манчестер Сити» Родри — в шорт-лист не попал. Но здесь удивляться нечему: испанец получил тяжёлую травму колена ещё в сентябре и вернулся на поле только в конце сезона.
Родри
Фото: Naomi Baker/Getty Images
По состоянию на сегодня Betfair даёт такие коэффициенты на получение «Золотого мяча»:
- 1.16 — Усман Дембеле, Франция, «ПСЖ»;
- 5.9 — Ламин Ямаль, Испания, «Барселона»;
- 12.5 — Витинья, Португалия, «ПСЖ»;
- 16.5 — Мохамед Салах, Египет, «Ливерпуль»;
- 16.5 — Рафинья, Бразилия, «Барселона»;
- 20 — Коул Палмер, Англия, «Челси»;
- 26 — Ашраф Хакими, Марокко, «ПСЖ»;
- 26 — Фабиан Руис, Испания «ПСЖ»;
- 32 — Килиан Мбаппе, Франция, «Реал» Мадрид;
- 40 — Хвича Кварацхелия, Грузия, «ПСЖ».
К коэффициентам следует относиться аккуратно по ряду причин. Во-первых, разные букмекеры дают разные цифры. Во-вторых, до вручения премии ещё полтора месяца. И не стоит забывать, что в прошлом году на «Золотой мяч» Винисиуса даже за пару дней до церемонии давали коэффициент 1.22. То есть фактически без шансов для остальных. Хотя победителем в итоге стал Родри.
Сейчас же прослеживается явный фаворит — Усман Дембеле. Но заберёт ли французский вингер награду?
«Копа Трофи»
Ламин Ямаль
Фото: Judit Cartiel/Getty Images
Трофей имени Раймона Копа вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В 2024-м победителем стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Сейчас в список номинантов вошли 10 футболистов:
- Пау Кубарси (18 лет, защитник, «Барселона»);
- Дин Хёйсен (20 лет, защитник, «Борнмут»/«Реал»);
- Айюб Буадди (17 лет, полузащитник, «Лилль»);
- Майлз Льюис‑Скелли (18 лет, полузащитник, «Арсенал»);
- Родригу Мора (18 лет, полузащитник, «Порту»);
- Жоау Невеш (20 лет, полузащитник, «ПСЖ»);
- Кенан Йылдыз (20 лет, полузащитник, «Ювентус»);
- Эстевао Виллиан (18 лет, нападающий, «Палмейрас»/«Челси»);
- Дезире Дуэ (20 лет, нападающий, «ПСЖ»);
- Ламин Ямаль (18 лет, нападающий, «Барселона»).
У Ямаля есть отличные шансы стать первым игроком, который выиграет награду дважды.
Трофей имени Яшина
Эмилиано Мартинес
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Приз, отдельно вручающийся лучшему голкиперу мира. В 2023 и 2024 годах победителем становился вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Сейчас France Football также добавил игрока в список номинантов. А вот как выглядит шорт-лист полностью:
- Алисон («Ливерпуль», Бразилия);
- Яссин Буну («Аль-Хиляль», Марокко);
- Люка Шевалье («Лилль»/«ПСЖ», Франция);
- Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);
- Ян Облак («Атлетико», Словения);
- Давид Райя («Арсенал», Испания);
- Матц Селс («Ноттингем Форест», Бельгия);
- Ян Зоммер («Интер», Швейцария).
Ранее из этого списка награду также выигрывали: Алисон (2019 год), Джанлуиджи Доннарумма (2021) и Тибо Куртуа (2022).
Трофей имени Круиффа
Луис Энрике
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Эту награду получает лучший тренер года в мире. В 2024-м приз забрал Карло Анчелотти («Реал»). А сейчас France Football включил в список номинантов пять следующих тренеров:
- Антонио Конте («Наполи»);
- Луис Энрике («ПСЖ»);
- Ханс-Дитер Флик («Барселона»);
- Энцо Мареска («Челси»);
- Арне Слот («Ливерпуль»).
Ранее из этого списка награду брал только Энрике. В 2015 году он занял первое место после требла с «Барселоной». Сейчас испанец также является основным фаворитом в борьбе за трофей.
Церемония вручения «Золотого мяча» и других наград состоится 22 сентября 2025 года в Париже.