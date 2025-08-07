Тер Штеген воюет с «Барселоной». Немца лишили капитанской повязки, и это не предел

Марк-Андре тер Штеген был основным в «Барселоне» на протяжении восьми сезонов. Когда каталонцы угодили в финансовую яму и остро нуждались в деньгах — соглашался на снижение зарплаты и перенос её выплаты. Этим и многократными эпичными спасениями немец явно наработал на статус легенды. А теперь планомерно его разрушает. Рассказываем по порядку.

Даже здоровый тер Штеген не котировался и должен был стать третьим вратарём «Барсы»

Всё было сказочно до сентября прошлого года, когда тер Штеген в матче с «Вильярреалом» получил тяжёлую травму колена и надолго выбыл. Существовали опасения, что даже до конца сезона. «Барса» срочно выдернула с пенсии Войцеха Щенсного, а Марк-Андре тем временем, чтобы ускорить восстановление, лечился с помощью стволовых клеток.

Марк-Андре тер Штеген получил травму Фото: David Ramos/Getty Images

Футбольные неприятности смешались ещё и с личными: в марте немец развёлся с женой после 13 лет совместной жизни. На этом беды не закончились. В конце апреля тер Штеген выздоровел. Тем не менее Щенсны уже прочно застолбил место в старте. Ханс-Дитер Флик заявил, что до конца сезона не планирует возвращать соотечественнику место в основе, пообещав лишь крохи практики.

Аналитик Cadena COPE и легенда «Валенсии» Сантьяго Каньисарес тогда утверждал, якобы Марк-Андре давит на Флика и пытается скинуть с трона Щенсного. Информация оказалась правдивой: тер Штеген обиделся на Флика и не поехал с командой в Милан на важнейший ответный матч Лиги чемпионов с «Интером».

В мае Марк-Андре отыграл две встречи Ла Лиги — с «Вальядолидом» и «Вильярреалом». Тем не менее ему этого не хватило. Он в самый последний момент категорически отказался произносить капитанскую речь перед фанатами в честь чемпионства, чем разозлил Флика и президента клуба Жоана Лапорту. Чуть позже тер Штеген сказал: «Я никогда не был в такой великолепной форме, как сейчас». Намёк жирнее придумать сложно.

В июне каталонцы объявили о трансфере перспективного Жоана Гарсии из «Эспаньола». А источники сайта Sport.es подсветили разговор Флика с тер Штегеном, где тот объяснил земляку новую вратарскую иерархию в «Барселоне»: Гарсия — первый номер, Щенсны — второй, ты — третий. Также ветерану предложили расторгнуть контракт и уйти свободным агентом с выплатой зарплаты за один из трёх оставшихся по договору сезонов.

Марк-Андре подобный вариант отмёл и заявил: «Я останусь в «Барсе». Кто бы ни присоединился к команде, ему придётся иметь дело с конкуренцией». Как показали последние новости, соперничать немец готов не только с Гарсией, но и с руководством «Барселоны».

Тер Штеген саботирует подписание документов, из-за чего «Барса» не может заявить новичков

Марк-Андре пропустил начало предсезонной подготовки из-за болей в спине. А потом опубликовал в соцсетях не согласованное с клубом заявление: «Я лягу на операцию и пропущу не более трёх месяцев». У каталонских врачей был совсем иной вердикт в четыре-пять месяцев. Почему это важно? Потому что «Барселона» надеялась на правило, согласно которому вместо выбывшего минимум на четыре месяца футболиста можно заявить другого и платить ему 80% зарплаты травмированного. То есть около € 5 млн в случае немца.

«Как и всегда, у меня хорошие отношения с клубом», — высказался тер Штеген перед операцией. Но это на словах. На деле же, как указали в AS, Марк-Андре отказался от сопровождения представителя «Барсы». Параллельно экс-главврач каталонцев, а ныне член медкомиссии Ла Лиги Жорди Ардеволь нарёк вывод немца о скором восстановлении нереалистичным и назвал его примером удивительной самодиагностики.

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Согласно данным той же AS, оперировавший тер Штегена врач отчитался о четырёхмесячном сроке восстановления. Несмотря на все вводные, немец отказывается подписывать документ о долгом восстановлении — не хочет ни искать новую команду, ни сидеть без практики до января. Гарсия и Маркус Рашфорд тем временем по-прежнему не зарегистрированы. До начала нового сезона осталось чуть более недели.

Медики «Барселоны» звонили Марку-Андре, однако тот мнения не поменял. Лапорта и спортивный директор каталонцев Деку тоже пытались выйти на связь с немцем — бесполезно. Тер Штеген отступать не собирается и, если что, готов обратиться к юристам. В Mundo Deportivo уверены: вратаря планируют либо лишить 35% месячной зарплаты, либо вообще всего контракта. Но во втором случае придётся выплатить ему аж около € 42 млн — как раз за его уступки в тяжёлые для «Барсы» ковидные времена. А ведь сейчас они тоже совсем не простые.

Без согласия тер Штегена медкомиссия Ла Лиги откажет «Барселоне». А в Barca Universa сообщили, что профсоюз испанских футболистов поддержал Марка-Андре и пообещал ему: любые клубные санкции к нему будут юридически необоснованными. Лишение капитанской повязки, впрочем, сюда не относится. «Барса» выступила с официальным заявлением: немец временно утратил звание в пользу Рональда Араухо. Хотя, даже останься оно у тер Штегена, он носил бы его всё равно чисто формально.

Марк-Андре тер Штеген и Рональд Араухо Фото: Alex Caparros/Getty Images

У «Барсы» есть и другой рычаг для заявки двух новичков. Если верить Diario Sport, скоро каталонцам поступят средства от проданных вип-мест на «Камп Ноу». Тем не менее большой вопрос, хватит ли их на вписку и Гарсии, и Рашфорда.

В последние полгода наследие тер Штегена рушится быстрее высокого карточного домика на ветру. Истерика от неудавшегося возвращения в основу на решающий отрезок сезона, когда эксперименты весьма рискованны. Отказ поддержать команду в Милане и произнести речь перед болельщиками. Отвергнутая возможность пожать руки и разойтись с клубом в хороших отношениях. Теперь – история с документами из-за личного вывода о сроках восстановления.

Судя по всему, за «Барселону» Марк-Андре больше не сыграет. Заодно есть огромный риск пропустить ЧМ-2026. Стоило ли оно того? Вопрос риторический.