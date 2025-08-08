Таких проблем от Жерсона в «Зените» не ждали. Неужели повторится история Глушенкова?

Самый дорогой новичок летнего трансферного окна в России Жерсон, выкупленный «Зенитом» у «Фламенго» за € 25 млн, сыграл свои первые матчи в РПЛ. Ожидания от полузащитника были высокими, ведь речь идёт о футболисте сборной Бразилии. Причём об игроке основы – в 5 из 10 матчах, проведённых в отборочном цикле ЧМ-2026, Жерсон выходил в стартовом составе. Теперь, когда 28-летний легионер поучаствовал в трёх турах российского чемпионата, о нём сложилось первое впечатление. Возможно, бразилец действительно превратится в звезду «Зенита», а быть может, и в проблему для Сергея Семака.

Дебютировал Жерсон на самом деле ярко. В первой встрече с «Ростовом» на «Газпром Арене» вышел на замену при счёте 0:1, помог сине-бело-голубым перевернуть игру и одержать волевую победу. С бразильцем у «Зенита» заметно улучшилось движение мяча на чужой половине поля, он развил первую голевую атаку шикарным длинным переводом на Луиса Энрике. В той ситуации многие предпочли бы сыграть накоротке, не увидев адресата для диагонали. Жерсон показал, почему его называли «прирождённой десяткой».

Однако следующие два матча доказали, что внедрение дорогостоящего полузащитника в игру «Зенита» не будет простым для Семака. Во встрече с «Рубином» в Казани Жерсон появился в основе на позиции «восьмёрки» в схеме 4-3-3. Если в первом тайме у сине-бело-голубых проблем не было, то во втором хозяева начали свой камбэк с быстрого гола уже на 47-й минуте. В том эпизоде дважды неудачно сыграл капитан Дуглас Сантос (вынес через центр и оставил Дмитрия Кабутова, сделавшего голевую передачу), но пропущенный мяч стал также следствием одного из недостатков Жерсона – неумения хорошо обороняться. Когда «Рубин» подобрал мяч и вернул атаку на правый фланг, бразилец находился рядом с Велдином Ходжей и даже ближе к своим воротам. Однако затем просто бросил своего оппонента, который беспрепятственно пробил головой из штрафной.

«Рубин» — «Зенит» Фото: Кадр трансляции

В домашнем матче 3-го тура с ЦСКА история, можно сказать, повторилась. Когда армейцы забивали, Матвей Кисляк спокойно открылся между линий у полукруга и получил проникающую передачу от Ивана Облякова. Секундой ранее он стоял рядом с Жерсоном (тот снова играл «восьмёркой» в 4-3-3) – бразилец вообще никак не отреагировал на движение опорника армейцев. На подстраховку выдвинулся Вильмар Барриос, но колумбиец не успел сыграть в отборе, так как Кисляк ловко сориентировался и отдал тонкий пас пяткой на Алеррандро. Все резко развернулись к зенитовским воротам. Барриос, разумеется, уже не держал Кисляка и не мог предположить, что ворвавшийся в штрафную Кирилл Глебов сделает скидку назад на Матвея. В этот момент даже не прошедший предсезонку с командой и, казалось бы, отстающий по физике Вендел начал опускаться к собственной штрафной. Жерсон же просто стоял и смотрел на всё, словно зритель. Кисляк со второй попытки выдал голевую на Алеррандро.

«Зенит» — ЦСКА Фото: Кадр трансляции

Такие выключения Жерсона из эпизодов возле собственной штрафной настораживают. Понятно, что бразилец ещё не адаптирован к игре «Зенита», поэтому не всегда понимает, как ему действовать тактически в тех или иных ситуациях. Вдобавок он, вероятно, переживает естественный спад формы, ведь перед трансфером в Россию поучаствовал в главном турнире своей карьеры (клубном чемпионате мира, где очень сильно провёл матчи с «Челси» и «Баварией»), а по окончании КЧМ-2025, скорее всего, практически не тренировался в течение 10 дней отпуска перед переездом в Санкт-Петербург.

С другой стороны, если вспомнить, что Жерсона с его качествами разыгрывающего игрока нередко ставили на фланг, то можно задаться вопросом, а почему это вообще происходило. И не связаны ли такие тренерские решения с тем, что новичок «Зенита» представляет угрозу для своей команды при обороне в центре поля – в роли «восьмёрки» в 4-3-3 или тем более одного из опорников в 4-2-3-1? В этом случае, наверное, ничего не остаётся, кроме как двигать его в верхнюю тройку или четвёрку (на фланг или на позицию «десятки»).

Сергей Семак тренер «Зенита» «С чем была связана замена Жерсона на 62-й минуте матча с ЦСКА? Тяжеловато ему по движению. Конечно, он пропустил какое-то время, и, на наш взгляд, он подустал. Поэтому его и заменили».



У «Зенита» уже есть такой «художник», который сначала красиво рисовал на футбольном поле, а в последний год переживает затянувшийся творческий кризис – Максим Глушенков. Семак ставил его и на правый фланг, и под нападающим, однако в любой роли к игроку сборной России были претензии по игре без мяча. Он нередко не добегал на фланге или в прессинге, бросал своего оппонента. В результате «Зенит» получал опасные атаки на собственные ворота, так как ломалась или рвалась оборонительная цепочка. Подобные ошибки ещё сильнее раздражают тренера, когда у звезды нет результативных действий, а в статистике Жерсона и Глушенкова в этом сезоне РПЛ пока 0+0 по «гол плюс пас».

На правый фланг Жерсона не сдвинешь – там место занято Луисом Энрике. На левом краю и без него мощная конкуренция между Андреем Мостовым и Педро, тем более не надо забывать о лимите на легионеров. Поэтому Семак вынужден искать лучшую позицию для бразильского новичка в центре и закрывать глаза на то, что в какие-то моменты Жерсон будет выключаться. Судя по словам самих бразильцев, в чемпионате России, пусть и меньше индивидуального мастерства у футболистов, нежели в Серии А, интенсивность игры повыше, переходных фаз побольше. А Жерсон в том возрасте, когда люди не меняются.

Уже через неделю «Зенит» проводит едва ли не самую важную для себя игру сезона – со «Спартаком» в Москве. Жерсона подписывали, чтобы он «делал разницу» в таких матчах. Вопрос лишь – в какую сторону разница будет в этом матче.