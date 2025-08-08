Скидки
21:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локомотив, Динамо — кого ещё купят клубы летом 2025-го, инсайды

Чего ещё ждать от топ-клубов РПЛ на трансферном рынке? Наши инсайды
Андрей Панков
Трансферы РПЛ: наши инсайды
Аудио-версия:
Комментарии
У «Спартака» — дилемма, ЦСКА ещё усилится, «Зенит» пойдёт за форвардом, а что остальные?

Трансферное окно в России в самом разгаре и будет открыто ещё больше месяца. Да, топы уже оформили достаточно сделок, но почти для всех работа на рынке не завершена. Собрали в одном тексте наши инсайды – кого ещё ждать и от чего зависят будущие трансферы.

«Зенит»: возможен приход центрального полузащитника и форварда

Трансферная кампания «Зенита», по нашим данным, находится в подвешенном состоянии. Её продолжение зависит от двух обстоятельств.

Первое – удастся ли продать Вендела. Футболисту обещали, что его отпустят при наличии хорошего предложения. Тогда клуб пойдёт за центральным полузащитником. Однако пока конкретики по бразильцу нет.

Второе – найдётся ли покупатель на Кассьерру. Тогда «Зенит» с большой долей вероятности возьмёт нового форварда в аренду. Ранее в СМИ писали об интересе российского клуба к Митровичу и Ромеро, но в клубе эту информацию жёстко опровергают.

Вендел и Матео Кассьерра

Вендел и Матео Кассьерра

Фото: fc-zenit.ru

«Спартак»: клуб ждёт Самошникова и выбирает защитника в центр

По нашей информации, до конца трансферного окна «Спартак» должен подписать крайнего защитника «Локомотива» Илью Самошникова и ещё одного центрального защитника.

Самошников уже прошёл отдельный медосмотр, потому что у врачей красно-белых были сомнения по поводу голеностопа игрока. В своё время именно из-за этого сорвался переход Ильи в «Динамо» из «Рубина». Здесь же результаты медосмотра удовлетворили «Спартак». Клуб должен в ближайшее время сделать официальное предложение по трансферу игрока, за которого «Локомотив» потребует € 5 млн.

Илья Самошников

Илья Самошников

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается центрального защитника, то у «Спартака» есть шорт-лист из четырёх кандидатов, куда входят:

  • Сауль Коко из «Торино»;
  • Карлос Куэста из «Галатасарая»;
  • Александер Джику из «Фенербахче»;
  • Кристофер Ву из «Ренна».

Больше всего «Спартак» хочет заполучить Коко, однако переговоры идут тяжело. Что касается Куэсты, то клуб в состоянии закрыть сделку за пару дней, но не спешит – из всех кандидатов именно Куэста – наименее предпочтительный вариант.

ЦСКА: впереди много трансферов

ЦСКА после массовой распродажи (уже ушли Келлвен, Роша, Файзуллаев, близок к уходу Койта) продолжает подписывать молодых латиноамериканцев. После Лионеля Верде следующими новичками станут аргентинский правый защитник Ди Лусиано и атакующий полузащитник из Колумбии Даниэль Руис. По данным Ивана Карпова, ЦСКА возьмёт Руиса в аренду с правом выкупа. Наши источники подтверждают эту информацию.

Также ЦСКА ищет вингера – на эту позицию сейчас два кандидата: Гонсалвеш из «Фламенго» и Паласиос из «Эстудиантеса». Гонсалвеш на данный момент к клубу ближе. Что касается переходов Садулаева и Пиняева, то тема с обоими закрыта. Их в ЦСКА не будет.

Зато будет в ЦСКА центральный защитник – он необходим команде после ухода Роши. Сейчас клуб изучает рынок в поиске правильного кандидата. Был и сорвавшийся трансфер, который стоит отметить: ЦСКА вёл активные переговоры по алжирскому опорнику «Фейеноорда» Рамизу Зерруки, но игрок отправился в аренду в «Твенту».

«Локомотив»: будет ли центральный полузащитник? Вариантов пока нет

По нашей информации, «Локомотив» после планируемой продажи Самошникова за € 5 млн планирует пустить эти средства на покупку центрального полузащитника. Однако конкретные варианты у клуба пока отсутствуют. Нет никаких продвинутых переговоров ни по Пруцеву, про которого писали в других СМИ, ни с другими полузащитниками. Также, по нашим данным, до сих пор не исключён уход Дмитрия Баринова. «Башакшехир» сохраняет интерес к полузащитнику.

«Краснодар»: главный вопрос — будущее Сперцяна

«Краснодар», скорее всего, больше не будет делать трансферов этим летом. У клуба пока что полный комплект по легионерам. В случае ухода кого-то из них возможен один трансфер на вход.

Главное, что надо держать в уме – возможный уход Эдуарда Сперцяна. На данный момент конкретных предложений по полузащитнику у клуба нет, но, если они поступят, «Краснодар» продаст игрока (при условии хорошей цены, конечно). Хотя в предыдущие годы Сергей Галицкий был не готов продавать своего ключевого игрока после начала сезона, сейчас ситуация поменялась.

Сергей Галицкий и Эдуард Сперцян

Сергей Галицкий и Эдуард Сперцян

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Динамо»: приедет ли Миранчук? Или не только Миранчук?

«Динамо», по нашим данным, трансферную кампанию не закончило. Клуб подпишет центрального защитника и вингера. На обе позиции «Динамо» рассматривает легионеров. По нашей информации, оба трансфера уже находятся в активной фазе, однако пока фамилии игроков неизвестны.

Отдельная история – с возможным переходом в клуб Антона Миранчука. Владимир Кузьмичёв, агент футболиста, факт переговоров подтвердил, а вот про их итоги ничего не сказал. На данный момент, по нашей информации, в истории с Миранчуком и «Динамо» тишина.

