Черчесов поможет прервать серию, а Станкович приблизится к отставке? Интриги 4-го тура РПЛ

В МИР Российской Премьер-Лиге стартует 4-й тур! Клубы постепенно расставляются в таблице, получая статусы фаворитов или аутсайдеров. А каждый последующий уикенд будет укреплять эти сюжеты. Впереди у нас восемь матчей и целое московское дерби!

Начнётся всё в пятницу в Каспийске, куда в гости к махачкалинскому «Динамо» приедет «Акрон». Обе команды сейчас в середине таблицы, хоть и от Махачкалы вряд ли такого ожидали. Ведь летом клуб потерял Касинтуру и Гаджиева, а усиление только подъезжает. Тем не менее им удалось победить «Ахмат» и набрать четыре очка после трёх туров. У «Акрона» их пять. Они вообще не проигрывают в этом сезоне, и у них есть шанс продолжить серию. Ведь за всю историю противостояния тольяттинцы в принципе ни разу не уступали «Динамо»: шесть матчей (четыре из них — в Первой лиге) — четыре победы «Акрона» и две ничьих. В прошлом сезоне команды сыграли в Каспийске 1:1. И подобный исход кажется наиболее реальным в предстоящей встрече.

В субботу игровой день откроется матчем в Самаре. Там сыграют две команды, которые стали главной неожиданностью старта сезона. И, по сути, лидеры РПЛ — ведь «Крылья» и «Балтика» делят второе и третье места. Причём заслуженно. По игре команды действительно выглядят очень системно. И заслуживают похвалы. Интересно, что когда «Балтика» вернулась в РПЛ в сезоне-2023/2024, то четырежды сыграла с «Крыльями» — два раза в чемпионате и столько же — в Кубке России. И в трёх случаях был зафиксирован одинаковый счёт — 2:1. Дважды в пользу Самары. В четвёртом случае калининградцы победили 3:2. Но сейчас это принципиально другой стиль игры с иной философией. И вряд ли стоит ожидать большого количества голов.

Дальше перемещаемся в Москву. В гости к ЦСКА едет «Рубин», который в этом сезоне настойчиво собирается зайти в топ-6. И по первым матчам это кажется реалистичным сценарием — у команды Рашида Рахимова две победы и ничья, а форма Мирлинда Даку остаётся приятным удивлением на старте сезона. У нападающего уже три гола. И в игре с ЦСКА он наверняка тоже захочет себя проявить. Фабио Челестини тоже выдал приемлемый старт во главе московской команды. Да, по игре есть вопросы, но до сих пор ни одного поражения. При том что календарь был не из простых. Интересно, что «Рубин» с 2022 года ни разу не побеждал ЦСКА в официальных матчах. А четыре из семи встреч завершились ничьей.

В 4-м туре мы увидим первое московское дерби сезона. Испытывающий трудности «Спартак» приедет в гости к «Локомотиву», который единолично возглавляет таблицу. Любопытно, что команда Михаила Галактионова второй год подряд здорово начинает сезон. Но фан-факт: единственное поражение в первых четырёх турах прошлого розыгрыша РПЛ команда потерпела от московского «Динамо». Может, есть в этом какой-то символизм? С другой стороны, трудно представить, что нынешний «Спартак» с большим количеством игровых проблем и бестолковых удалений способен что-то противопоставить «Локо», который набрал ход. И если Станкович проиграет, то разговоры о его отставке войдут в новую стадию.

Игровой день завершится матчем в Грозном, где «Ахмат» примет «Зенит». Теперь у встречи особенная интрига, ведь в середине недели Александра Сторожука сменил Станислав Черчесов, который уже провёл пару тренировок. Интересно, что Семак-тренер ни разу не играл против Черчесова. Так что будет дебют. При этом «Зенит» давно избавился от грозненского проклятия — теперь петербуржцам вполне комфортно играть в гостях с этим соперником. В последний раз вице-чемпионы уступали на юге аж в 2016 году. А три последних матча в Грозном завершились с одинаковым счётом — 2:1 в пользу петербуржцев. В том числе недавний в Кубке России. Но, может, Черчесов как раз и нужен, чтобы переломить тенденцию?

В воскресенье игровой день откроется в Оренбурге, куда приедут действующие чемпионы страны. «Краснодар» уже успел проиграть в этом сезоне, уступив на своём поле «Локомотиву». И не без проблем победил кризисное «Динамо». Мурад Мусаев продолжает встраивать в состав новичков, так что сейчас команда явно не в идеальном состоянии. Однако вряд ли это станет большой проблемой в предстоящей игре. Да, «Оренбург» уже забрал две ничьих на старте, но тоже в стадии привыкания к самому себе в РПЛ. Так что с таким соперником им будет очень непросто. «Краснодар» выиграл четыре последних очных матча. Однако до этой серии умудрился получить пять в гостевой встрече в ноябре 2022-го. Так что нужно быть аккуратным — обыгрывать статусные команды «Оренбург» способен.

«Динамо» Валерия Карпина едет в гости к пока самой невзрачной команде РПЛ. «Сочи», в отличие от «Нижнего» или «Оренбурга», заранее знал, что окажется в элите. Однако запоздал с перестройкой. Игроки только встраиваются в систему Роберта Морено, чьё будущее загадочно. Вроде бы и нет инсайдов о скорой отставке, но и публичная поддержка отсутствует. Впрочем, вряд ли Валерию Карпину легче. Команда с трудом адаптируется к новым требованиям и, судя по матчу с «Краснодаром», не особо понимает, как действовать в атаке. Понятно, что нужно время. Но задачи поставлены такие, что его может никто не дать. Карпин пока визуально спокоен. Однако если не удастся обыграть и «Сочи», то критика станет жёстче.

Завершится тур матчем аутсайдеров. Хотя «Ростов» вряд ли кто-то ожидал там увидеть. Особенно после 1-го тура с «Зенитом», где они задавили соперника прессингом и до последнего претендовали на ничью. Но дальше не пошло — неудачи с «Динамо» и «Крыльями». Вообще, удивительное дело: во встрече сыграют команды, у которых на двоих шесть поражений после трёх туров. Давненько такого не было. Если смотреть на статистический аспект, то преимущество скорее за дончанами: в очных матчах РПЛ у них пять побед и два поражения. Однако «Пари НН» тоже срочно надо побеждать. Ведь восторг от современного стиля работы Алексея Шпилевского может быстро пройти. И потребуется результат, с которым очень трудно.