«Спартак» отдал Чернова, трансферная победа «МЮ», красивый шаг Веа. Переходы и слухи дня

Фабрицио Романо, когда узнаёт о скорых трансферах, указывает фирменное «Here we go». Здесь будет и про такие случаи, и про те, которые уже подтвердились.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Челси» продал Угочукву дороже, чем покупал
Ненамного, но всё-таки. Лондонцы брали Лесли Угочукву два года назад у «Ренна» за € 27 млн. В первом английском сезоне он отбегал суммарно 567 минут, из них в АПЛ — 297. Помешала в том числе тяжёлая травма подколенного сухожилия. Не срослось, бывает. Далее последовала аренда в «Саутгемптон», и вот теперь французского опорника за € 28,7 млн выкупил вернувшийся в АПЛ «Бёрнли».
Ещё «бордовые» сегодня приютили опытного 36-летнего вратаря Мартина Дубравку, для которого предстоящий год станет в Премьер-лиге седьмым подряд: помимо «Ньюкасла», он немного поиграл за «Манчестер Юнайтед».
Парти вернулся в Испанию, несмотря на обвинения
Томаса Парти обвиняли в пяти эпизодах изнасилования. 5 августа бывший игрок «Арсенала» предстал перед Вестминстерским магистратским судом и был выпущен под залог. А 7-го, несмотря на все риски, о его подписании объявил «Вильярреал». Ганец уже выступал в Испании за «Атлетико», «Альмерию» и «Мальорку», что для «подлодки» — несомненный плюс. Чтобы избежать ненависти, новый клуб опорника тут же обратился с заявлением. Оно чисто канцелярское, но можете ознакомиться:
«Клуб осведомлён, что футболист проходит судебное разбирательство в Англии. Он отстаивает свою невиновность и отрицает все выдвинутые против него обвинения. Мы уважаем презумпцию невиновности в качестве основополагающего принципа и ожидаем решения суда, который ответственен за выяснение фактов, вменяемых ему в вину.
Принимая во внимание действующее британское процессуальное законодательство, клуб не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу. «Вильярреал» хочет с полной ясностью подтвердить свою твёрдую приверженность уважению и осуждает любые акты насилия во всех его формах, будь то насилие по признаку пола, дискриминация, расизм, ксенофобия или поведение, ущемляющее достоинство людей», — написали испанцы.
Чернов вернулся в Самару
Никита Чернов не сработался с Деяном Станковичем и арендован «Крыльями Советов» у «Спартака». В интервью «Чемпионату» защитник рассказывал, что диалога между ним и сербским тренером толком не было. Да и на поле Чернов в предыдущем сезоне РПЛ появился лишь восемь раз, из них в старте — четыре, причём три — ещё в июле и августе. Возвращение в Самару сенсационным не стало. Любопытно, что зимой, по сведениям телеграм-канала «Спартак Информ», красно-белые могут вернуть Никиту. Видимо, это зависит от дальнейшей судьбы Станковича.
Веа-младший пошёл по дороге отца
«Марсель» арендовал Тимоти Веа у «Ювентуса» и должен будет выкупить вингера за € 14+3 млн. Чем эта новость примечательна? Хотя бы тем, что легендарный Джордж Веа, отец Тимоти, тоже когда-то играл за провансальцев. Клуб шедеврально закольцевал историю и повторил обложку журнала из 2001 года, когда объявлял о приходе Веа-старшего. Тот, кстати, в представление тоже вписался.
Главные трансферные слухи дня
«МЮ» всё-таки купил Шешко
Минус ещё одна из главных саг лета. «Манчестер Юнайтед» долго боролся с «Ньюкаслом» за Беньямина Шешко и всё-таки добился своего. Хотя, по данным Флориана Плеттенберга, «сороки» предлагали нападающему лучшую зарплату. Фабрицио Романо уверен: сделка завершена.
Манкунианцы отдали «Лейпцигу» € 76,5 млн, ещё € 8,5 млн предусмотрены в виде бонусов. Официально представить Беньямина и его пятилетний контракт должны перед субботней товарищеской встречей с «Фиорентиной». В Бундеслиге 22-летний словенец положил 27 голов за пару сезонов. Ждём такой же прыти и в АПЛ?
Кто такой Балеба? Тот, кого для «МЮ» оценивают в € 120 млн
«Кто такой Балеба???» — написал в соцсети легендарный Рио Фердинанд. Между тем Карлос Балеба — 21-летний камерунский опорник с 77 матчами за «Брайтон». «Чайки» умеют за высокий прайс отдавать игроков — поинтересуйтесь у Мойсеса Кайседо и остальных.
Вот и для «Манчестер Юнайтед» брайтонцы, как сообщил Дэвид Орштейн с подтверждением от Фабрицио Романо, заломили ценник в € 120 млн. Да, € 120 млн при стоимости игрока на Transfermarkt в € 40 млн. Также желание подписать Балеба приписывали «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Раскошелится ли кто-то?
За Джексоном объявлена охота среди топ-клубов
Николас Джексон широко известен по промахам из убойных позиций и видео, где футболистов АПЛ просили правильно назвать своё имя: там нападающий пафосно представился ДжАксоном. Однако при Энцо Мареске сенегалец вновь обрёл себя, поправил прицел и стал губить меньше моментов. Да, никуда не исчезли проблемы с дисциплиной. Тем не менее готовых сменить обстановку топ-нападающих всё меньше, и при ограниченности рынка, как написал Флориан Плеттенберг, Джексоном всерьёз заинтересовались «Бавария» с «Ньюкаслом».
Sky Sports вдобавок расширил список претендентов «Ювентусом» и «Миланом». Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в € 65 млн. Фабрицио Романо отметил и «Тоттенхэм»: «шпоры» включатся в борьбу, если попрощаются с Ришарлисоном. «Челси», если что, два года назад платил «Вильярреалу» € 37 млн.
Шевалье максимально близок к переходу в «ПСЖ»
Люка Шевалье вот-вот станет игроком «ПСЖ». Авторитетный L’Équipe подтвердил, что парижане торопились уладить всё до матча за Суперкубок Европы, ударили по рукам с «Лиллем» и заплатят за 23-летнего вратаря чуть более € 40 млн. Осталось только согласовать незначительные детали и закрепить договор в письменном виде. Как написал днём источник, сделка, вероятно, зафиналится в течение нескольких часов.
Гутьерреса проигнорировали в «Реале». «Наполи» этим воспользовался
Мигель Гутьеррес — воспитанник «Реала», который за три года в «Жироне» заметно вырос в качестве и привлёк внимание грандов. В AS утверждали, что мадридцы на позицию левого защитника выбирали между ним и другим выпускником своей академии — Альваро Каррерасом из «Бенфики». Как известно, остановились на втором. Но Гутьеррес всё равно ушёл на повышение, прописавшись в «Наполи». Фабрицио Романо подтвердил. Неаполитанцам Мигель обойдётся в € 18 млн плюс бонусы.
Инсайдер подчеркнул: испанец хотел исключительно к чемпионам Италии. Как только «Реал» подтвердит деактивацию пункта об обратном выкупе, осуществиться трансферу ничего не помешает.
Одной строкой
- Официально: «Пиза» объявила о переходе 37-летнего Хуана Куадрадо. Ранее он покинул «Аталанту».
- Официально: «Айнтрахт» купил японского вингера Рицу Доана у «Фрайбурга» за € 21+1 млн.
- Официально: Джованни Симеоне перешёл из «Наполи» в «Торино». Это аренда, но с обязательством выкупа за € 8 млн.
- Официально: экс-нападающий «Реала» Мариано Диас, проведя сезон без футбола, оказался в «Алавесе».
- Официально: «Спартак» продал Рикарду Мангаша «Спортингу» за € 300 тыс. Португальский клуб прописал отступные за левого защитника в размере € 60 млн.
- Официально: черногорский нападающий Душан Бакич на правах свободного агента перешёл в «Торпедо» из минского «Динамо».
- Даниэль Лонго: «Милан» хочет арендовать Расмуса Хойлунда с правом выкупа за € 30 млн. Сделке должен помочь переход в «МЮ» Шешко.
- Флориан Плеттенберг: «Байер» готов заплатить € 50 млн за вингера «Монако» Магнеса Аклиуша.
- Фабрицио Романо: «Аль-Наср» согласовал контракт с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом. Тот покинет каталонский клуб свободным агентом.
- Фабрицио Романо: вратарь Мадс Хермансен не хочет играть в Чемпионшипе и меняет «Лестер» на «Вест Хэм». «Молотки» потратятся на € 19 млн.
- Сесар Луис Мерло: «Манчестер Сити» отказался отдавать в аренду «Роме» атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри.
- Джанлука Ди Марцио: «Комо» не продал «Тоттенхэму» атакующего полузащитника Нико Паса за € 40 млн.
- Globo: «Бенфика» хотела арендовать Антони, но «МЮ» предпочитает вингера за € 40 млн. «Бетис» купить его также не готов.
- The Athletic: «Челси» активизировал переговоры по трансферу Алехандро Гарначо из «МЮ». Вингер готов перебраться в Лондон, но и не против остаться.
- Globo: «Зенит» передал «Флуминенсе», что не отпустит Нино этим летом.
- Орацио Аккомандо: защитника Сауля Коко не будет в «Спартаке». Запрос «Торино» в € 20 млн оказался неподъёмным.
- Сесар Луис Мерло: переход из «Эстудиантеса» в ЦСКА вингера Тьяго Паласиоса далёк от завершения из-за разногласий по форме оплаты армейцами € 6 млн.
- Пипе Сиерра: вингер «Мильонариоса» Даниэль Руис вылетел в Москву для трансфера в ЦСКА. Речь об аренде с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.
- Решат Джан Озбудак: турецкий «Генчлербирлиги» согласовал контракт с нападающим ЦСКА Секу Койта.