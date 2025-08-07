«Спартак» отдал Чернова, трансферная победа «МЮ», красивый шаг Веа. Переходы и слухи дня

Фабрицио Романо, когда узнаёт о скорых трансферах, указывает фирменное «Here we go». Здесь будет и про такие случаи, и про те, которые уже подтвердились.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Челси» продал Угочукву дороже, чем покупал

Лесли Угочукву Фото: burnleyfootballclub.com

Ненамного, но всё-таки. Лондонцы брали Лесли Угочукву два года назад у «Ренна» за € 27 млн. В первом английском сезоне он отбегал суммарно 567 минут, из них в АПЛ — 297. Помешала в том числе тяжёлая травма подколенного сухожилия. Не срослось, бывает. Далее последовала аренда в «Саутгемптон», и вот теперь французского опорника за € 28,7 млн выкупил вернувшийся в АПЛ «Бёрнли».

Ещё «бордовые» сегодня приютили опытного 36-летнего вратаря Мартина Дубравку, для которого предстоящий год станет в Премьер-лиге седьмым подряд: помимо «Ньюкасла», он немного поиграл за «Манчестер Юнайтед».

Парти вернулся в Испанию, несмотря на обвинения

Томас Парти Фото: villarrealcf.es

Томаса Парти обвиняли в пяти эпизодах изнасилования. 5 августа бывший игрок «Арсенала» предстал перед Вестминстерским магистратским судом и был выпущен под залог. А 7-го, несмотря на все риски, о его подписании объявил «Вильярреал». Ганец уже выступал в Испании за «Атлетико», «Альмерию» и «Мальорку», что для «подлодки» — несомненный плюс. Чтобы избежать ненависти, новый клуб опорника тут же обратился с заявлением. Оно чисто канцелярское, но можете ознакомиться:

«Клуб осведомлён, что футболист проходит судебное разбирательство в Англии. Он отстаивает свою невиновность и отрицает все выдвинутые против него обвинения. Мы уважаем презумпцию невиновности в качестве основополагающего принципа и ожидаем решения суда, который ответственен за выяснение фактов, вменяемых ему в вину.

Принимая во внимание действующее британское процессуальное законодательство, клуб не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу. «Вильярреал» хочет с полной ясностью подтвердить свою твёрдую приверженность уважению и осуждает любые акты насилия во всех его формах, будь то насилие по признаку пола, дискриминация, расизм, ксенофобия или поведение, ущемляющее достоинство людей», — написали испанцы.

Чернов вернулся в Самару

Никита Чернов и Магомед Адиев Фото: pfcks.ru

Никита Чернов не сработался с Деяном Станковичем и арендован «Крыльями Советов» у «Спартака». В интервью «Чемпионату» защитник рассказывал, что диалога между ним и сербским тренером толком не было. Да и на поле Чернов в предыдущем сезоне РПЛ появился лишь восемь раз, из них в старте — четыре, причём три — ещё в июле и августе. Возвращение в Самару сенсационным не стало. Любопытно, что зимой, по сведениям телеграм-канала «Спартак Информ», красно-белые могут вернуть Никиту. Видимо, это зависит от дальнейшей судьбы Станковича.

Веа-младший пошёл по дороге отца

«Марсель» арендовал Тимоти Веа у «Ювентуса» и должен будет выкупить вингера за € 14+3 млн. Чем эта новость примечательна? Хотя бы тем, что легендарный Джордж Веа, отец Тимоти, тоже когда-то играл за провансальцев. Клуб шедеврально закольцевал историю и повторил обложку журнала из 2001 года, когда объявлял о приходе Веа-старшего. Тот, кстати, в представление тоже вписался.

Джордж и Тимоти Веа Фото: om.fr

Главные трансферные слухи дня

«МЮ» всё-таки купил Шешко

Минус ещё одна из главных саг лета. «Манчестер Юнайтед» долго боролся с «Ньюкаслом» за Беньямина Шешко и всё-таки добился своего. Хотя, по данным Флориана Плеттенберга, «сороки» предлагали нападающему лучшую зарплату. Фабрицио Романо уверен: сделка завершена.

Манкунианцы отдали «Лейпцигу» € 76,5 млн, ещё € 8,5 млн предусмотрены в виде бонусов. Официально представить Беньямина и его пятилетний контракт должны перед субботней товарищеской встречей с «Фиорентиной». В Бундеслиге 22-летний словенец положил 27 голов за пару сезонов. Ждём такой же прыти и в АПЛ?

Кто такой Балеба? Тот, кого для «МЮ» оценивают в € 120 млн

«Кто такой Балеба???» — написал в соцсети легендарный Рио Фердинанд. Между тем Карлос Балеба — 21-летний камерунский опорник с 77 матчами за «Брайтон». «Чайки» умеют за высокий прайс отдавать игроков — поинтересуйтесь у Мойсеса Кайседо и остальных.

Вот и для «Манчестер Юнайтед» брайтонцы, как сообщил Дэвид Орштейн с подтверждением от Фабрицио Романо, заломили ценник в € 120 млн. Да, € 120 млн при стоимости игрока на Transfermarkt в € 40 млн. Также желание подписать Балеба приписывали «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Раскошелится ли кто-то?

За Джексоном объявлена охота среди топ-клубов

Николас Джексон широко известен по промахам из убойных позиций и видео, где футболистов АПЛ просили правильно назвать своё имя: там нападающий пафосно представился ДжАксоном. Однако при Энцо Мареске сенегалец вновь обрёл себя, поправил прицел и стал губить меньше моментов. Да, никуда не исчезли проблемы с дисциплиной. Тем не менее готовых сменить обстановку топ-нападающих всё меньше, и при ограниченности рынка, как написал Флориан Плеттенберг, Джексоном всерьёз заинтересовались «Бавария» с «Ньюкаслом».

Sky Sports вдобавок расширил список претендентов «Ювентусом» и «Миланом». Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в € 65 млн. Фабрицио Романо отметил и «Тоттенхэм»: «шпоры» включатся в борьбу, если попрощаются с Ришарлисоном. «Челси», если что, два года назад платил «Вильярреалу» € 37 млн.

Шевалье максимально близок к переходу в «ПСЖ»

Люка Шевалье вот-вот станет игроком «ПСЖ». Авторитетный L’Équipe подтвердил, что парижане торопились уладить всё до матча за Суперкубок Европы, ударили по рукам с «Лиллем» и заплатят за 23-летнего вратаря чуть более € 40 млн. Осталось только согласовать незначительные детали и закрепить договор в письменном виде. Как написал днём источник, сделка, вероятно, зафиналится в течение нескольких часов.

Гутьерреса проигнорировали в «Реале». «Наполи» этим воспользовался

Мигель Гутьеррес — воспитанник «Реала», который за три года в «Жироне» заметно вырос в качестве и привлёк внимание грандов. В AS утверждали, что мадридцы на позицию левого защитника выбирали между ним и другим выпускником своей академии — Альваро Каррерасом из «Бенфики». Как известно, остановились на втором. Но Гутьеррес всё равно ушёл на повышение, прописавшись в «Наполи». Фабрицио Романо подтвердил. Неаполитанцам Мигель обойдётся в € 18 млн плюс бонусы.

Инсайдер подчеркнул: испанец хотел исключительно к чемпионам Италии. Как только «Реал» подтвердит деактивацию пункта об обратном выкупе, осуществиться трансферу ничего не помешает.

Одной строкой

Рицу Доан/Расмус Хойлунд/Секу Койта Фото: eintracht.de/Getty Images/«Чемпионат»