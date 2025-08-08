В это тяжело поверить, но, возможно, стратегия «Челси» имеет смысл

Летом 2022 года в «Челси» пришли новые владельцы. Обычно в таких случаях говорят про Тодда Боули, но примерно такая же роль — у Бехрада Эгбали. Оба бизнесмена — совладельцы клуба, и при этом между ними непростые отношения. С одной стороны, с их приходом «Челси» резко просел в результатах. С другой — наметилась явная тенденция к лучшему: 12-е место, шестое, четвёртое. Причём в последнем сезоне ещё выиграли Лигу конференций с клубным ЧМ. Да, «Челси» всё ещё далёк от двух главных трофеев (АПЛ и Лига чемпионов), однако положение клуба уже не кажется тяжёлым.

«Челси», как и любой клуб, можно рассматривать в двух плоскостях: спортивные результаты и экономическая стабильность. С первым всё достаточно просто — достаточно взглянуть на трофеи и турнирную таблицу, а дальше каждый сам может интерпретировать. При желании в спортивных результатах можно увидеть как хорошее, так и плохое. Но, пожалуй, самое интересное сейчас — финансовая составляющая.

Бехрад Эгбали и Тодд Боули Фото: Clive Rose/Getty Images

За три с небольшим года (семь трансферных окон, хотя нынешнее ещё не закончилось) новые владельцы «Челси» потратили порядка £ 1,5 млрд. Такого себе никто не позволял в футболе. Космические вливания, хотя состав «Челси» едва ли можно назвать сильнейшим в мире (даже при победе на клубном ЧМ). И даже до этих £ 1,5 млрд команда выглядела не слабее. Отбить эти вложение кажется невозможным, однако так ли это?

Последние годы писали, что «Челси» при огромных тратах ещё и зарабатывает неплохо. Это так, но есть важный нюанс. Три года клуб зарабатывал преимущественно на игроках эпохи Абрамовича. То есть на состоявших футболистах, которые выигрывали Лигу чемпионов. В их числе Маунт, которого продали за € 68 млн в «Манчестер Юнайтед», и Хаверц, который перешёл за € 75 млн в «Арсенал». Футболисты, которых пачками набрали новые владельцы, значительной выгоды не приносили. С Палмером получилось отличное попадание — взяли за € 47 млн, а продать можно было сильно дороже, но такой игрок нужен «Челси». А что касается подавляющей части футболистов, то их каждое лето приходилось экстренно распихивать по арендам. Игроков было столько, что даже главный тренер не всех знал.

Этим летом кое-что изменилось.

Нони Мадуэке Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Челси» стал ощутимо зарабатывать на футболистах, которые пришли при американских владельцах. Самый яркий пример — Мадуэке. Вингер выдал весьма невнятный сезон, однако его удалось отдать «Арсеналу» за € 56 млн (брали за € 35 млн). Затем продали вратаря Петровича за € 30 млн (брали за € 16 млн).

Но самое интересное — впереди. Николас Джексон ещё недавно был основным форвардом, а теперь, судя по КЧМ, стал третьим выбором на позицию после Жоао Педро и Лиама Делапа. И, после того как «Ньюкасл» упустил Шешко, именно Джексон может отправиться в команду Эдди Хау. Суммы называются разные, в том числе и £ 60 млн, и даже £ 80 млн, однако в любом случае это примерно в два раза больше, чем изначально было заплачено за Джексона (€ 37 млн). Переплаты клубами АПЛ стали уже нормой, чем «Челси» и пользуется.

Тодд Боули бизнесмен и совладелец «Челси» «Если вы посмотрите, что на самом деле происходит в «Челси», то увидите, что там есть базовая стабильность. Думаю, мы реализуем план, который в конечном итоге выведет клуб туда, где ему и положено быть».



При этом нужно понимать, что у «Челси» всё ещё перегруженный состав, а новички приходят и приходят. Этим летом лондонцы уже подписали восемь футболистов, но ожидаются ещё трансферы Хави Симонса из «Лейпцига» и Алехандро Гарначо из «МЮ». А ещё вратарская линия остаётся под вопросом — в июне был интерес к Мику Меньяну из «Милана», однако там не сложилось. При этом на балансе по-прежнему хватает футболистов, от которых нужно избавиться. В том числе от достаточно известных — в первую очередь это Нкунку, Стерлинг и Чилуэлл.

«Челси» остаётся в каком-то смысле уникальной командой. Кстати, клуб до сих пор не может найти титульного спонсора, хотя до старта сезона осталась одна неделя. Но главная фишка — в кадровой ротации. Столько футболистов приходит и уходит, что даже болельщикам «Челси» тяжело всех запомнить. Раньше это вызывало лишь недоумение, однако теперь у команды и результаты налаживаются, и финансовая ведомость выправляется. Клуб всё ещё в глубоком минусе по трансферному балансу за период американских владельцев, но сейчас во всём этом прослеживается хотя бы какой-то смысл.