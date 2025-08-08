«Станкович хорошо знает, что такое давление». Взгляд на РПЛ из Сербии

Два бывших клуба Божовича — в лидерах чемпионата России, один — пока без очков. Миодраг за всеми следит.

За время работы в Иране Миодраг Божович немного выпал из информационной повестки РПЛ. Однако сейчас уже снова в теме — следит дистанционно за всеми своими российскими «экс». Тем более сразу два его бывших клуба неожиданно выбились в лидеры сезона.

— Непривычно видеть «Локомотив» и «Крылья Советов» наверху таблицы Премьер-Лиги?

— Я очень этому рад. Чуть больше удивлён результатами «Крыльев», потому что в межсезонье команду покинул Осинькин, который очень долго там работал. Не ожидал, что они сразу начнут набирать очки, но это хорошо. А «Локомотив» всегда находится где-то рядом с высокими местами. Так и должно быть. Эта команда обязана бороться за медали. А «Крылья» — просто молодцы.

— Но даже в России такого мощного старта от «Локо» не многие ожидали.

— Давайте посмотрим ещё, что будет дальше. Это только первые туры — выводы делать очень рано.

— В Самаре команда собиралась практически заново, игроки до сих пор подъезжают. Эти победы — в большей степени на эмоциях?

— Я думаю, что в первую очередь это заслуга тренера.

— Вы, кстати, с Адиевым знакомы?

— Лично — нет.

Миодраг Божович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— «Ростов» без очков — сюрприз?

— Даже не знаю, что сказать. Могу только повторить: прошло всего три тура. По правде говоря, я и полных матчей видел не так уж много. Смотрел «Краснодар» — «Динамо», «Спартак» с «Балтикой» и ещё одну игру, не помню какую. Дел много.

— Матч «Краснодара» с «Динамо» по уровню футбола сопоставим с какой-то среднестатистической европейской игрой?

— Я думаю, что уровень Премьер-Лиги в целом чуть-чуть упал. Раньше практически в каждой команде России было по три-четыре очень качественных иностранца. Может быть, я ошибаюсь, однако мне кажется, что теперь их стало намного меньше.

— Как раз на днях министр спорта России предложил ужесточить лимит на легионеров: 10 в заявке — пять на поле. Как вам идея?

— Я бы советовал смотреть на лучших в футболе и брать с них пример. Сильнейшая сборная сегодня в Европе — испанская. Есть у них в чемпионате лимит на иностранцев? Как такового нет. Я вообще не сторонник искусственных ограничений. Но это моё мнение, и я его никому не навязываю.

— Раз смотрели «Спартак», поделитесь и о нём впечатлениями.

— А что тут скажешь, если они с 10-й минуты играли в меньшинстве после удаления Заболотного? Сначала у «Спартака» был минус один игрок, потом — минус два. В такой ситуации трудно чего-то ожидать и что-то комментировать. Наверное, проиграли по делу, раз футболистов было меньше.

— Станкович снова под огнём критики. Справедливо?

— Когда нет результатов, критика заслуженная. А в «Спартаке» давление на тренера всегда повышенное. И критики больше, чем где-либо. Однако Станкович наверняка это понимает. Он играл в очень больших командах, тренировал большие клубы и знает, что такое давление. Думаю, и в «Спартаке» Станкович должен с ним справиться. Делать выводы по его работе слишком рано. У него ещё много времени, чтобы исправить ситуацию.

— Вы знакомы с ним лично?

— Знаком.

— Ваше мнение: почему второй год у него не складывается в «Спартаке»? Не одно, так другое.

— Не знаю, честно. В «Црвене Звезде» у него и игра хорошая была, и результат. Давайте подождём ещё чуть-чуть, посмотрим.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Хорошо знакомый вам по Самаре Никита Чернов в свежем интервью «Чемпионату» недоумевал, что Станкович ни разу за год не поговорил с ним один на один. Объясните как тренер: как такое может быть?

— Что сказать? Я сам удивлён. Первый раз о таком слышу. Для меня естественно, что тренер должен разговаривать со своими футболистами. Это даже странно обсуждать. Ты каждый день общаешься с игроками: объясняешь что-то на тренировке, подсказываешь. Плюс индивидуальные разговоры, если что-то нужно. Не знаю, почему у Никиты так получилось. Может, отношения с тренером не были хорошими.

— Но Чернов впечатления конфликтного человека точно не производит.

— Тут соглашусь — нормальный парень.

— Какие новости у вас? Есть намётки по работе?

— После Ирана было три-четыре хороших предложения, но со всеми не сложилось. Подожду ещё чуть-чуть.

— Руки уже чешутся поработать?

— Понятное дело. Я люблю работать.

— Слышали о возвращении Черчесова в чемпионат России?

— Ничего себе! А в какую команду?

— В «Ахмат».

— Не знал. Это хорошая новость. Мы часто с ним соперничали в РПЛ. Потом он работал в сборной России, за рубежом. Черчесов — один из самых опытных российских тренеров. Думаю, что в качестве работы он только прибавляет.