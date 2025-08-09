Большой день в РПЛ! Битва сенсаций, дерби «Локо» — «Спартак» и Черчесов vs «Зенит». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! МИР Российская Премьер-Лига, кажется, только недавно стартовала, а уже дарит нам 4-й тур. Сегодня нас ждут четыре интереснейших матча.
Первыми сыграют, пожалуй, главные открытия нового сезона. «Балтика» только вернулась в элиту, а уже кошмарит всех подряд. Ничья с «Динамо», победа над «Спартаком», три очка с «Оренбургом» — мощь! «Крылья», несмотря на тотальные изменения в составе и смену тренера, тоже в полном порядке: те же семь очков и аж второе место в таблице. Кто же наконец оступится?
ЦСКА против «Рубина» — тоже интереснейшая вывеска. Армейцы после смены Николича на Челестини по-прежнему не унывают — набрали пять очков, в том числе удержали «Зенит». «Рубин» же остаётся серьёзной силой, сохранив Даку, у которого 3+1 в трёх турах. Сможет ли ЦСКА заглушить албанца?
Первое московское дерби сезона! «Локомотив» против «Спартака» — настоящая классика. Причём ситуация практически такая же, как год назад. Снова «Локо» на ходу, а «Спартак» трясёт. В прошлый раз всё закончилось уверенной победой Галактионова — правда, во втором круге был плотный реванш. А как сложится в этот раз?
Матч «Ахмата» и «Зенита» не был бы таким интересным, если бы грозненцы посреди недели не назначили Черчесова. Так что бывшему главному тренеру сборной России после возвращения в РПЛ спустя 10 лет придётся дебютировать с одним из фаворитов чемпионата. Очки нужны как никогда — после трёх туров у «Ахмата» их попросту нет.
«Чемпионат» будет следить за игровым днём в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
