Черчесов — проблема «Зенита». Побеждал не только со «Спартаком», но и с нынешним клубом!

Приход Станислава Черчесова в «Ахмат» — одно из главных событий старта сезона МИР РПЛ. Грозненцы назначили тренера вместо уволенного Александра Сторожука. Президент «Ахмата» Якуб Закриев отметил, что задача Черчесова — финиш в верхней половине таблицы. Но реализовать план будет трудно, тем более после трёх туров у команды нет очков. И уже в первом матче грозненцам предстоит тяжёлая игра с «Зенитом». Однако у нового тренера «Ахмата» есть победный опыт с петербуржцами. Вспоминаем историю противостояния.

Всего Черчесов провёл девять встреч с «Зенитом»: одержал две победы, дважды сыграл вничью и четыре раза уступил. Интересно, что разница мячей составляет 12:11 в пользу его команд («Спартак», «Терек», «Динамо» Москва).

Сезон РПЛ Дата Кого тренировал Черчесов Счёт 2007 21.07.2007 «Спартак» 3:1 2008 16.03.2008 «Спартак» 0:0 2012/2013 14.09.2012 «Терек» 2:0 2012/2013 31.03.2013 «Терек» 0:3 2013/2014 2.11.2013 «Амкар» 1:1 2013/2014 29.03.2014 «Амкар» 1:2 2013/2014 11.05.2014 «Динамо» Москва 3:0 2014/2015 13.09.2014 «Динамо» Москва 2:3 2014/2015 22.03.2015 «Динамо» Москва 0:1

Первый матч

Первая игра Черчесова в статусе тренера с «Зенитом» прошла в июле 2007 года. Тогда он работал в «Спартаке» (пришёл вместо Владимира Федотова по ходу сезона), и москвичи бились с петербуржцами за золото. Встреча первого круга завершилась победой спартаковцев в гостях (3:1). Команда Черчесова повторила результат и дома в 17-м туре. В составе «Спартака» отличились Роман Павлюченко (дубль) и Никита Баженов, единственный мяч «Зенита» забил Андрей Аршавин.

Петербуржцы уступили главному конкуренту в очной встрече. Но в итоге оказались выше в таблице по итогам сезона и стали чемпионами. «Спартак» в 28-м туре потерял очки с «Сатурном» (0:0) и пропустил «Зенит» вперёд. Команда Дика Адвоката подарком воспользовалась и добралась до первого за 23 года золота.

Станислав Черчесов в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самая неожиданная победа

С сентября 2011 года Черчесов работал в «Тереке». В клуб вкладывались солидные деньги, поэтому тренер получил в распоряжение неплохой состав. Тогда за грозненцев выступали, например, защитники Фёдор Кудряшов и Мартин Йиранек, полузащитники Благой Георгиев, Жонатан Лежар, Маурисио, Олег Иванов и Адилсон, форварды Игорь Лебеденко и Аилтон.

«Терек» отлично начал сезон-2012/2013. После восьми туров команда забралась на первое место, одержав шесть побед. Последняя — над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Грозненцы неожиданно разобрались с мощной командой Лучано Спаллетти, которую уже пополнили Халк и Аксель Витсель. «Терек» забил два мяча в концовке: на 86-й минуте счёт открыл Аилтон, а на 90-й преимущество удвоил Игорь Лебеденко.

«Мы много и серьёзно готовились к этому матчу. Много работали над тактикой, единственное, не знали, как действовать против звёздных новичков «Зенита», но после их выхода во втором тайме команда сумела грамотно перестроиться. Другое дело, что «Зенит» — чемпион и в первом тайме надо было сдерживать их натиск. В перерыве сказал игрокам, что в обороне работу делаем, а во втором тайме попросил показать, что мы можем впереди. Хотя и в концовке первого тайма мы провели несколько неплохих атак. Мы сегодня в каком-то смысле диктовали свои условия», — сказал довольный Черчесов после встречи.

Станислав Черчесов в «Тереке» Фото: РИА Новости

В матче второго круга «Терек» разгромно влетел дома «Зениту» (0:3). Петербуржцы в итоге стали вторыми, а грозненцы финишировали на восьмом месте (лучшее в истории клуба на тот момент). Однако Черчесов покинул клуб по истечении контракта.

Внезапная ничья с «Амкаром»

Летом 2013 года Черчесов возглавил «Амкар». Но тренер не отработал сезон-2013/2014 полностью – трудился в команде только до 24-го тура. Специалиста позвало московское «Динамо», а до этого с пермяками он успел провести два матча с «Зенитом».

Станислав Черчесов в «Амкаре» Фото: РИА Новости

В 15-м туре «Амкар» неожиданно сыграл вничью в Санкт-Петербурге. На 26-й минуте счёт открыл защитник гостей Тома Фибель, забив головой после стандарта. Позже ответный мяч забил Данни. Но и ничья в гостях с «Зенитом» — отличный результат.

«Мы так же, как и «Зенит», играли в Кубке — 120 минут провели в Мордовии. Были маленькие замены, а «Зенит» играл другим составом. Были сомнения, что выдержим. Надо отдать должное футболистам. Понятно, что были ошибки. Они бывают двух видов — когда ты их делаешь сам и когда позволяет соперник. Ошибок, которые мы делали сами, было чуть больше. Мне игра понравилась», — отметил Черчесов после встречи.

А ответный матч команд в Перми стал последним для Черчесова в «Амкаре». Хозяева уступили со счётом 1:2. Тренер отправился в «Динамо», а пермяки в итоге финишировали на 10-м месте.

Скандальная победа над «Зенитом» и два поражения

После переезда из «Амкара» в «Динамо» Черчесов успел сыграть ещё раз с «Зенитом» в сезоне-2013/2014. И встреча в Санкт-Петербурге получилась скандальной. «Зенит» боролся за золото, и ему была жизненно необходима победа. Однако к концовке встречи «Динамо» вело со счётом 4:2. После четвёртого мяча гостей на поле началась стычка между футболистами. А затем на поле выскочили болельщики «Зенита».

Один из фанатов — Алексей Нестеров по прозвищу Гулливер — также оказался на газоне и ударил защитника «Динамо» Владимира Граната. После этого арбитр Сергей Иванов принял решение увести команды в раздевалки и досрочно завершить встречу. КДК РФС в итоге присудил «Зениту» техническое поражение и наказал закрытием «виража» на первые туры будущего сезона. Гранату диагностировали закрытую травму головы, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей правой скулы. К счастью, повреждения оказались не настолько серьёзными. «Зенит» в итоге не стал чемпионом, уступив всего одно очко ЦСКА.

Гулливер и Владимир Гранат Фото: РИА Новости

Однако в сезоне-2014/2015 петербуржцы вернули себе титул чемпиона РПЛ, опередив ЦСКА и «Краснодар» на семь очков. А по ходу сезона «Зенит» дважды разобрался с «Динамо» Черчесова: 3:2 дома и 1:0 – в гостях. Хотя встреча в Санкт-Петербурге прежде всего запомнилась шикарным голом полузащитника гостей Матьё Вальбуэна. Француз на 18-й минуте выполнил подсечку и «парашютиком» перебросил голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина.

«Комментарий простой — игра держала в напряжении весь матч. Понятно, что третий гол нас расстроил. Проанализируем и посмотрим, сейчас сложно что-то сказать. Спрашиваете, в чём ключевые причины поражения? В первом тайме мы сделали несколько невынужденных потерь в центре. Мы прекрасно знаем, что «Зенит» забил половину голов в быстрых атаках, и сегодня это случилось», – сказал Черчесов после поражения в Санкт-Петербурге.

Станислав Черчесов в московском «Динамо» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

История показывает, что команды Черчесова — тяжёлый соперник для «Зенита». Тем более после 10 лет отсутствия в РПЛ тренер оброс огромным опытом. И точно знает, как в статусе середняка противостоять топ-командам. Поэтому наверняка нас ждёт очень весёлый второй дебют Черчесова в Грозном.