Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне

Давайте честно: у кого-то на секунду возникала мысль — вот сейчас эти молодые ребята из «Локомотива» взломают лигу и покажут, что трофеи можно выигрывать без иностранцев? Сроки появления таких нарративов устанавливаем с начала прошлого сезона. Не страшно, если да. Ведь любого можно ввести в заблуждение. Вы же помните, как «Локомотив» стартовал год назад? Если нет — напомним: c пяти побед в шести матчах. Только-только заработала магия Батракова, на замену выходил Раков, а общественность влюблялась в этот проект. Неудивительно, ведь даже сторонней аудитории приятно следить за россиянами, которые побеждают.

Однако романтичный флёр вскоре разбился о суровую реальность. И общественность заговорила уже иначе. В духе — не может команда без легионеров в составе выигрывать титулы. Не без исключений, конечно. Вспомнить тот же «Локомотив» сезона-2017/2018, когда легионеры не преобладали. Но при этом играли важную роль, если говорим о Фернандеше, Чорлуке или Эдере. У нынешнего «Локо» таких нет. Поэтому примерно с 12-го тура прошлого сезона они начали сыпаться. Не хватало энергии, лидеров и обыкновенного куража. Появились травмы, а соперники подстроились под Батракова и научились ему противодействовать. Итог — скомканный конец года и провальная весна. Второму уже никто не удивился. Ведь зимой реальное усиление так и не подъехало.

Данила Годяев и Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ключевой вопрос настоящего: а изменилось ли что-то по сравнению с прошлым? Не тешьте себя иллюзиями. Ответ — нет. «Локомотив» может гордиться подписаниями Бакаева, Руденко и Комличенко. Однако где эти люди играли последний сезон? Первые двое спасали «Химки» от вылета. Второй занимался примерно тем же в «Ростове», ведь все мы помним традиционную карпинскую задачу. Есть ещё Рамирес — хороший игрок, но непохожий на парня, готового драться за трофеи.

Никто не запретит болельщикам «Локомотива» фантазировать. Однако лучше заранее смириться с простым тезисом: ситуативно команда может выдавать классные отрезки и эпизодами находиться наверху. Но ни ментально, ни по составу они не готовы быть в чемпионской гонке. Да и в кубковой — тоже вряд ли. Вы же помните, как весной они бестолково отлетели от «Ростова»? Добавляют веса этому очевидному сюжету слова руководства, которое даже не ставит такую задачу. Что мы услышали от Юрия Нагорных: цель — быть в тройке и выйти в финал Кубка России. Даже не выиграть его. Такие заявления точно не добавляют внутренней мотивации.

У «Локомотива» был шанс стать иным. Помните, когда весной говорилось о возможной смене руководства, тренера и об идеологической перестройке, которая вернула бы прежние амбиции не просто радоваться россиянам в составе, а выигрывать титулы? В медиа даже строили теории, что Ротенберг будет рулить процессами, позовёт Черчесова или Сёмина, и всё будет, как и семь лет назад. Этого не случилось. В РЖД сохранили прежний курс, а аппаратный вес нынешних боссов перемолол все домыслы.

С этим уже ничего не поделать. «Локомотиву» и правда словно всё это не нужно. Мы будем показывать стране россиян, а остальные пусть за что-то там толкаются. Может, конечно, и есть секретная стратегия, нацеленная на новый лимит, но это точно не дело нынешнего сезона.

Пока в «Локомотиве» есть только Дмитрий Баринов — единственный футболист, который выигрывал трофей на поле, а не просто находился в заявке, как, например, Бакаев. Символ славного прошлого. При другом настоящем.