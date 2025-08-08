Топ-события субботы: «Локомотив» — «Спартак», Черчесов против «Зенита» и бокс

За чем следить 9 августа: ЦСКА — «Рубин» в чемпионате России по футболу, Слуцкий в Китае и бой непобеждённого Александра Девятова!

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 13:30: «Крылья Советов» — «Балтика», РПЛ, 4-й тур

Интрига: станут ли калининградцы лидерами РПЛ?

Да, речь о временном лидерстве, поскольку дальше играть «Локомотиву». Тем не менее прыть калининградцев всё равно поражает: семь очков после трёх туров, ещё и с двойным выездом в Москву к «Динамо» и «Спартаку» – абсолютный топ-уровень. Особенно для новичка МИР РПЛ. «Крылья», впрочем, тоже пока не проигрывают. А какие чудеса творит 20-летний Вадим Раков с его 4+1 – отдельная песня. Фамилия для матча с «Балтикой» у него как раз подходящая. Чья магия окажется сильнее?

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт», китайская Суперлига, 20-й тур

Интрига: важнейший матч в борьбе за чемпионство для Слуцкого

Это не просто дерби, но и встреча двух абсолютно лучших команд по итогам прошлого сезона. Осталось провести 11 туров, и «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого опережает действующих чемпионов из «Шанхай Порт» на четыре очка. Поражение для российского тренера трагедией точно не станет, однако до предела раздует интригу. А ему такой расклад совсем не нужен: год назад уже лидировали и упустили титул.

В последнем матче парни Слуцкого сотворили невероятный камбэк: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого ушёл от поражения, уступая со счётом 0:3 по ходу матча Суперлиги

⚽️ 15:45: ЦСКА — «Рубин», РПЛ, 4-й тур

Интрига: проиграет ли какая-то из команд впервые в сезоне?

Армейцы и «Краснодар» в Суперкубке сломили, и «Зениту» на выезде в РПЛ не проиграли. Более того, долго вели в счёте. Тем не менее пять очков за три тура – точно не предел мечтаний. У казанцев вот их семь: превратили 0:2 в 2:2 с теми же петербуржцами, как и ЦСКА, обыграли «Ахмат», ещё и прихлопнули оживший «Сочи». Поражений у команд Рашида Рахимова и Фабио Челестини пока нет. Кто-то из них уступит впервые или серии продолжатся?

🥊 16:00*: Джон Манну — Александр Девятов, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли боксёр из Саратова удивить мир?

9 августа в Австралии состоится турнир по профессиональному боксу. В карде вечера подерётся непобеждённый российский боксёр Александр Девятов, которому предстоит разделить ринг с крепким австралийцем Джоном Манну. Для 27-летнего Девятова это будет 17-й поединок в профессиональной карьере. Впервые он выступит в новом для себя первом полусреднем весе, и впервые – в главном событии австралийского турнира. Так что ответственность на перспективном российском боксёре лежит большая. Будет очень интересно понаблюдать за тем, как уроженец Саратова справится с этим испытанием на прочность.

⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Спартак», РПЛ, 4-й тур

Интрига: московское дерби снова станет суперголевым?

«Локомотив» и «Спартак» часто выдают концерты в личных встречах. За пять последних дуэлей красно-зелёные забили 10 голов, красно-белые – вообще 14. Скучные 0:0 – совсем не про них. А теперь ещё и позиция Деяна Станковича под вопросом. Да, удаления в двух последних матчах многое испортили, но четыре очка и промежуточное 11-е место – позор для спартаковцев. «Локо» же красуется на вершине и очередной победой, вполне вероятно, приблизит отставку сербского тренера.

⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Зенит», РПЛ, 4-й тур

Интрига: Черчесов против экс-чемпионов

Станислав Черчесов вернулся в РПЛ 10 лет спустя! Летом 2015-го его уволили из «Динамо». Сколько же всего потом произошло в жизни тренера: чемпионства с «Легией» и «Ференцварошем», великий ЧМ-2018, неудачный заход в сборную Казахстана. Теперь он снова в Грозном. Уже не в «Тереке», а в «Ахмате». Дебютный соперник – максимально статусный. Если получится набрать первые очки для грозненцев, получится феерично.