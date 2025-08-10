Не нужен Моуринью, но спасёт «Спартак»? Джику лишь в 20 лет стал профи, но сыграл на ЧМ

«Спартак» в кризисе – об этом не стесняется говорить даже Станкевич. Команда не просто трижды подряд не выиграла (два поражения и ничья), она ещё и пропустили в этих трёх матчах 8 раз. И спасти клуб может новый центральный защитник. Клуб в шаге от его трансфера.

Как уже сообщал «Чемпионат», московский клуб рассматривал кандидатуры четырёх игроков на эту позицию – Сауля Коко из «Торино», Кристофера Ву из «Ренна», Карлоса Куэсту из «Галатасарая» и Александера Джику из «Фенербахче». Главной целью был Коко, но туринцы заломили слишком высокую цену за него. Самым доступным вариантом – Куэста, однако это наименее предпочтительная фигура в шорт-листе красно-белых. Судя по всему, в Россию в итоге переедет Джику. По информации турецкого издания Fotomac, «Спартак» договорился с «Фенербахче» о трансфере за € 5 млн. По данным Metaratings, сам игрок может зарабатывать в московском клубе € 2,2-2,3 млн плюс бонусы.

В Турции пишут – «Фенербахче» готов был отпустить Джику, поскольку этот центральный защитник не входит в планы главного тренера Жозе Моуринью. Тем более сумма трансфера, надо заметить, достаточно высокая для футболиста, которому 9 августа исполнился 31 год. К сожалению, на сегодняшний день топы МИР Российской Премьер-Лиги уступают по своему уровню грандам турецкого футбола «Галатасараю» и «Фенербахче», поэтому могут брать из этих команд только тех, кто по каким-то причинам не нужен тренеру или клубу.

Тем не менее речь идёт об игроке сборной Ганы, который поучаствовал в четырёх из шести матчей отборочного цикла ЧМ-2026 и в каждом из них выходил в основе. Два стартовых в октябре 2023-го пропустил из-за травмы – перелома. Вообще, повреждений у Джику за последние полтора года многовато. Александер выбывал из строя семь раз. Впрочем, он не пропускал большие отрезки, только тот самый перелом потребовал паузы в полтора месяца. В остальных случаях восстанавливался максимум за пару недель.

Несмотря на выступление за африканскую сборную, Джику – француз. Он родился в Монпелье в семье ганца и француженки, вырос в этой стране. Однако национальной команде Франции не пригодился ни на юношеском-молодёжном уровнях, ни во взрослом футболе. В 2020 году с Александером связались из Федерации футбола Ганы и предложили выступать за их сборную. Джику согласился, получил паспорт и с тех пор провёл 33 встречи за «чёрных звёзд». Центральный защитник забил даже пару голов. Главным событием для него стало, очевидно, участие в ЧМ-2022, где Александер отыграл все 90 минут в 1-м туре с Португалией (2:3), затем вышел на замену с Южной Кореей (3:2) и посмотрел со скамейки встречу с Уругваем (0:2).

Александер Джику в сборной Ганы Фото: Jean Catuffe/Getty Images

До 17 лет Джику занимался футболом в малоизвестных французских клубах Монпелье. В семье Александера вообще не были уверены, что он станет профессионалом, и по требованию родителей парень главное внимание уделял образованию. Получил степень бакалавра по естественным наукам. Но защитнику повезло – его на каком-то турнире разглядел тренер «Бастии». Сначала корсиканцы подписали Джику как игрока-любителя, поскольку клуб был ограничен в деньгах и не мог позволить себе тратиться на ноунеймов. Александру требовалось доказать, что он не «пассажир». Первый профессиональный контракт будущий участник чемпионата мира получил только в 20.

«У нас в «Бастии» было мало средств, и мы не могли позволить себе ошибиться с игроками, которых привозили с континента, – вспоминал тренер Гислен Принтан, нашедший Джику для клуба. – Алекс показал сильный характер. Он прошёл все этапы и добился своей цели. Это полная противоположность тому, когда игрок получает контракт в 15 лет. Мы пошли с ним по верному пути, потому что не дали ему всего сразу. А он умел окружать себя правильными людьми и справляться с преследовавшими его в начале карьеры травмами».

В декабре 2014-го на тот момент 20-летний Джику дебютировал в Лиге 1 за «Бастию». В первый сезон провёл только пару матчей, но затем отыграл ещё восемь сезонов в высшем дивизионе Франции. Сделал это в составе трёх клубов. Летом 2017-го «Бастия» продала Александра «Кану» за € 2 млн, а ещё через два года «Кан» отпустил защитника в «Страсбург» за € 4,5 млн. Всего за карьеру у Джику 221 встреча в Лиге 1, пять голов и три голевые передачи.

Кстати, будучи по основному своему амплуа центральным защитником, Александер показал себя универсалом. Иногда закрывал и правый фланг обороны, иногда выходил слева, а в некоторых матчах вообще действовал на позиции опорного полузащитника. Ещё из «Бастии» Джику мог уехать в Турцию – «Бурсаспор» давал зарплату в четыре раза больше, чем «Кан». Однако Александер предпочёл остаться во Франции. Тогда он ставил спортивные амбиции выше финансовых интересов.

«Деньги – не самое главное, – говорил Джику. – У меня будет время заработать. Лучше сделать успешную карьеру, чем уехать куда-то слишком рано, потом вернуться и уже не иметь возможности попасть в клубы, о которых мечтаешь. Я иду к своей цели шаг за шагом. Отправился в «Кан», потому что увидел проект – амбициозный и долгосрочный. Знаю, что могу доверять этому клубу с закрытыми глазами».

Тем не менее до топ-клубов Франции Джику всё же не дотянул, хотя ходили слухи об интересе к нему со стороны «Марселя», «Лиона» и испанской «Севильи». Особенно хорош Александер был в 2020 году, когда издание L’Equipe включило его во второй состав символической сборной Лиги 1. Центрального защитника хвалили за сильную игру один в один, хорошие позиционные действия и умение начать атаку первым пасом. Отмечалось сочетание у Джику лидерских качеств со спокойствием, которое вселяло уверенность в партнёров. Пусть Александер не потрясал талантом, он держал достаточно высокий уровень благодаря работоспособности и крепкому характеру.

Жозе Моуринью и Александер Джику в «Фенербахче» Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Летом 2023 года Джику всё-таки отправился в Турцию – «Фенербахче» подписал его свободным агентом. За два сезона в стамбульской команде Александер сыграл 74 матча в разных турнирах, стал автором четырёх голов и двух голевых передач. В еврокубках защитник дебютировал ещё в «Страсбурге» в квалификации Лиги Европы, а с «Фенербахче» поиграл на общем этапе и в плей-офф ЛЕ (где забил в марте нынешнего года «Рейнджерс»), а также в квалификации Лиги чемпионов.

В розыгрыше прошлого сезона ЛЕ у Джику – восемь встреч. Он стал восьмым в команде по проведённому на поле времени (646 минут), первым по перехватам (25) и выносам мяча (30), вторым из игроков основы по проценту выигранных единоборств (60%). А в турецкой Суперлиге был 10-м в «Фенербахче» по времени (1627 минут), вторым – по перехватам (41), выносам (79) и заблокированным ударам (6).

Этим летом «Фенербахче» выкупил у «ПСЖ» после аренды Милана Шкриньяра, и французский ганец оказался лишним для Моуринью. В первом матче нового сезона с «Фейеноордом» (1:2) в квалификации ЛЧ Джаку остался на скамейке запасных. Хотя Александер, по его словам, готов сыграть на любой позиции, куда бы ни поставил его Жозе – в центре, справа, слева.

В общем, «Спартак» в лице Джику берёт опытного и профессионального во всех смыслах игрока, который, правда, уже прошёл пик карьеры. Но красно-белым он способен помочь. Вероятно, главный скандал в карьере Александера – дисквалификация за ставки в 2022 году. Тогда он был одним из 76 участников дела (игроков, судей и тренеров), в расследовании которого участвовала французская лига. Джику получил бан всего на один матч за то, что поставил € € 20 на игру «Реала» в Примере в рамках сотрудничества с беттинговым сайтом – этот факт учли при апелляции.