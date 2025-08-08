Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Динамо Махачкала — Акрон — 1:1, видео, обзор матча 4-го тура РПЛ, голы: Табидзе, Беншимол, статистика, 8 августа 2025

«Акрон» голевой Дзюбы вырвал ничью! Но как же перед этим не повезло его партнёру. Видео
Георгий Илющенко
Отчёт «Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1
Аудио-версия:
Комментарии
Болдыреву не хватило до гола нескольких сантиметров. Впрочем, у махачкалинских динамовцев такое можно сказать про Агаларова.

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» в прошлом году уверенно шагнули в МИР РПЛ, бодро стартовали в новом сезоне и теперь встретились в Каспийске в матче открытия 4-го тура.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
08 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Табидзе – 42'     1:1 Беншимол – 84'    

По стартовым составам оба тренера не удивили. Разве что у дагестанцев вернулся получивший в 1-м туре красную Аззи. Как раз он на 10-й минуте скинул мяч Агаларову, который корпусом оттеснил Бокоева и, стоя спиной к воротам, пальнул в перекладину. Гудиев помешать голу никак не мог и выступал в роли наблюдателя — повезло.

Ещё неплохо издали прикладывался Сундуков — получилось чуть правее створа. Других моментов команды до конца первого тайма не организовали и созданию остроты предпочитали обилие единоборств — как бы отдавая дань уважения Дагестану, где проходила игра. 10-11 по фолам за первую половину — борьбы было больше, чем футбола. Впрочем, в Каспийске такое случается. «Акрон» пытался забрасывать на Дзюбу — махачкалинцы справлялись.

А вот тольяттинцы всё же дрогнули. Джавад подал с углового в район дальней штанги, Гудиев пытался выйти на перехват и уткнулся в своего же Бокоева, а никем не прикрытый Табидзе без проблем кивнул головой. Судя по празднованию, Джемала стоит поздравить с грядущим пополнением в семье.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Болдырев поймал пару скидок Дзюбы и был близок к голу: один раз промахнулся, другой — нарвался на блокировку того же Табидзе. Обе эти попытки меркнут перед дальнобойной «пушкой» Пестрякова — мяч ударился о перекладину и отскочил на линию ворот. 1:0 по счёту, 1:1 – по безумному фарту. Но всё это к 50-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Посмотрите, как же было близко!

Перекладина и лента ворот спасли «Динамо» Мх

Фото: Кадр из трансляции

Дальнейший навал «Акрона» «Динамо» сдерживало, хотя навесы и прострелы следовали друг за другом. Плюс редко, но хозяева отвечали — Агаларов не хотел уходить без гола. Забил не он, а Магомедов. Забравшись в очевидный офсайд.

Зато Беншимол сделал всё в рамках правил!

Тольяттинцы всё-таки дожали махачкалинцев на 84-й минуте. Выброс аута привёл к очередной скидке Дзюбы. Партнёр Артёма из Кабо-Верде грамотно принял мяч и легонько направил его в правый от себя угол. Не только же пенальти зарабатывать да в Кубке России забивать, правильно?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И тех и других ничья не устраивала. Концовка осталась уже за «Динамо», тем не менее счёт больше не менялся. Горечь от результата наверняка присутствует и у «Акрона» (особенно у Пестрякова), и тем более у динамовцев. Однако если оценить таблицу РПЛ, станет спокойнее: пока у четырёх команд там по-прежнему нули, у тольяттинцев шесть очков, у махачкалинцев — пять.

Таблица РПЛ после матча в Каспийске
Комментарии
