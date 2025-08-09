Слуцкий царит в Китае! Российский тренер близок к историческому успеху

«Шанхай Шэньхуа» никогда не сдаётся. И снова бьётся за первое с 2003 года чемпионство.

В дебютном сезоне Леонид Слуцкий драматично не дотянулся до китайского золота: его «Шанхай Шэньхуа» лидировал за два тура до финиша, но сенсационно оступился в матче с аутсайдером – «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2). Серебро, впрочем, тоже стало несомненным успехом: ранее в топ-3 команда забиралась аж в 2010 году. Да и Суперкубок «Шэньхуа» тоже прибрал.

Теперь попрощаться с чемпионскими амбициями будет ещё сложнее, потому что после 19 туров российский тренер ушёл в небольшой отрыв. Самое время изучить успешный сезон Слуцкого подробнее. Тем более сегодня «Шэньхуа» сойдётся в важнейшем дерби с действующим королём лиги — «Шанхай Порт».

«Шэньхуа» Слуцкого — мастера эпичных камбэков

Всё началось ещё в 2024-м. «Шанхай Шэньхуа» в добавленное ко второму тайму время забил аж восемь раз — результат круче выбил только «Бэйцзин Гоань» (11). Ну а по количеству набранных очков в матчах, где приходилось отыгрываться, парням Слуцкого равных и вовсе не нашлось (19).

Как раз дуэлью с «Порт» «Шэньхуа» открывал 2025-й — соперники сошлись в Суперкубке Китая. Магия продолжилась уже тогда: парни Слуцкого уступали 1:2 до 90+4-й минуты, а потом дважды подряд забили и вырвали трофей. Второй кряду. Дальше — больше.

1-й тур: 2:1 с «Чанчунь Ятай» за счёт гола на 90+7-й минуте;

3-й тур: к 67-й минуте уступали «Хэнаню» — за оставшееся время положили трёшку (3:1);

4-й тур: то же самое, только с 63-й минуты в разборке с «Юньнань Юйкунь»;

5-й тур: на 82-й минуте вырвали ничью 1:1 у тех же страдальцев из «Шанхай Порт»;

6-й тур: после 76-й минуты превратили 1:2 с «Чжэцзяном» в 3:2.

Леонид Слуцкий после победы над «Чжэцзяном» (3:2) 12.04.2025 Фото: Visual China Group/TASS

Дальше «Шэньхуа» взял паузу на эпичные отыгрыши. Что как раз вообще не плохо, потому что добиваться прекрасного результата получалось и без проявления бешеного характера. За 18 туров добыли 14 побед при двух поражениях! А в последней встрече ничья равносильна победе, ведь удалось сотворить подвиг, сравнимый с ливерпульским в финале Лиги чемпионов — 2004/2005. Конечно, с оглядкой на уровень команд.

«Шанхай Шэньхуа» «горел» на выезде «Юньнань Юйкунь» (да, снова они) — 0:3 к 33-й минуте! Полнейшая безнадёга. Шанхайцы встрепенулись и полетели отыгрываться. В начале второго тайма на табло светились уже 2:3. Однако потом хозяева вновь забили. Не беда, в итоге расписали эпичные 4:4.

«Это была страстная игра. Мы создали несколько отличных шансов в первые 10 минут, но вратарь соперника был на высоте, а дальше каждый момент «Юньнаня» превратился в гол. Мы оказались в сложной ситуации, однако я горжусь тем, что моя команда сравняла счёт.

Даже когда на табло горело 2:4, игроки не сдались и полностью выложились. Хоть мы и сыграли плохо, ценю их усилия. В концовке мы не жалели сил, чтобы создавать новые шансы. У нас хорошая физическая форма», — делился эмоциями Слуцкий.

Команда Слуцкого пошумела в ЛЧ и близка к первому за 22 года чемпионству

За 11 матчей до финиша «Шэньхуа» опережает «Порт» на четыре очка, то есть первых в предстоящей встрече вполне устроит и ничья. А дальше — только три соперника из топ-6. Главное — вновь не споткнуться о «Шэньчжэнь Пэн Сити» — те снова ждут в предпоследнем туре.

Прежде «Шэньхуа» становился чемпионом в далёком 2003-м. Вероятно, многие из тех, кто читает этот текст, тогда ещё не родились. Если российский специалист останется на вершине, точно станет местной легендой.

В конкурентах, кстати, уже не только «Порт» — двойное доминирование в прошлом. «Бэйцзин Гоань» с экс-тренером «Барселоны» Кике Сетьеном отстаёт на шесть очков. Не так давно «Шэньхуа» не уступил им в Пекине впервые за 16 лет. Да что там не уступил, победил! «Чэнду Жунчэн» с Педру Дельгаду (на молодёжном уровне в него верили «Спортинг» и «Интер») позади на два очка, но сыграл на матч больше.

Помимо прочего, «Шэньхуа» при Слуцком впервые пробился в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Жаль, не удалось сверкнуть и там, ведь была возможность помериться силами с «Аль-Насром»: в 1/8 финала «Кавасаки Фронтале» после гостевого поражения взял убедительный реванш (4:1 по сумме двух встреч).

Тем не менее результат на фоне неудач при прежних тренерах похвалы всё равно заслуживает. Да и японцы в итоге до финала добрались, переиграв не только команду Криштиану Роналду, но и катарский «Аль-Садд» с экс-зенитовцем Клаудиньо.

«Шанхай Шэньхуа» против «Кавасаки Фронтале» Фото: Wang He/Getty Images

Правда, в Кубке Китая уже не повезло: «Шанхай» полуосновой влетел «Хэнаню» в 1/4 финала (3:3, 7:8 пен.). 20 ударов на двоих в серии пенальти — как вам такая лотерея? Гораздо важнее, что через три дня взяли реванш в чемпионате.

Слуцкий прокачивает игроков для сборной Китая и воскрешает суперветерана

Ладно, комплиментов Слуцкому достаточно. Его футболисты их тоже заслуживают. Например, 27-летний Гао Тяньи оформляет результативные действия вот уже в пяти матчах подряд — 1+5, а всего у него 2+8. При том что он опорник! Как раз в битве с «Юньнань Юйкунь» Гао классно исполнил штрафной — и открыл путь к камбэку.

Держит марку бразильский нападающий Андре — 15+4 в 27 встречах во всех турнирах. Его соотечественник Сауло Минейро успел оформить 8+6 за 14 игр чемпионата и вылетел с тяжёлой травмой. На замену взяли Луиса Нлаво из Экваториальной Гвинеи — и тот забил трижды за четыре выхода на поле.

Андре Луис, «Шанхай Шэньхуа» Фото: Xiao Tao/VCG via Getty Images

Вратарь Сюэ Цинхао засушил 11 «сухарей» — его предприимчиво подобрали из вылетевшего в предыдущем сезоне «Наньтун Чжиюнь». Наградой стал вызов в сборную. Туда же при Слуцком впервые позвали ныне 30-летнего правого защитника Ян Цзэсяна, 25-летнего опорника Ван Хайцзяня, 26-летнего полузащитника Сюй Хаояна и 19-летнего нападающего Чэнюй Лю.

32-летний атакующий полузащитник Жоау Карлуш, разумеется, в португальской национальной команде не оказался. Но это не помешало ему сделать 6+1 в 17 матчах. Всё-таки не зря выступал за «Ливерпуль», «Брайтон», «Порту» и «Фейеноорд», пусть и недолго. Отдельного упоминания также заслуживает переживший множество операций на колене 38-летний суперветеран Юй Ханьчао. Мужчина обрёл вторую молодость и за 152 минуты настрелял 4+1 в лиге. Год назад, если что, было 5+5 за 526.

Когда Слуцкий только-только приехал в Китай, в своём стиле выдал ироничную фразу YouTube-каналу «Суперлига». «Никто не говорит на английском, но все мило улыбаются и выполняют твои требования. В отличие от некоторых российских футболистов». Видимо, в этом и кроется секрет успеха. Осталось его додержать.