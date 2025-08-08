«Реал» хочет звезду «ПСЖ», а в команде Головина — новый вратарь. Трансферы и слухи дня

На трансферном рынке – ни минуты покоя! Пятница принесла очередную порцию новостей о случившихся сделках и много интересных слухов. Рассказываем о главных событиях дня в МИР Российской Премьер-Лиге и за границей.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Челси» продал нападающего и избавится ещё от двух форвардов

Армандо Броя в «Челси» Фото: Robin Jones/Getty Images

«Челси» объявил об уходе нападающего Армандо Брои в «Бёрнли». По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб заработает на трансфере 23-летнего албанца € 20 млн. В прошлом сезоне Броя выступал на правах аренды за «Эвертон» и сыграл 10 матчей в АПЛ без результативных действий. Кроме того, Романо сообщил, что до закрытия летнего трансферного окна победитель клубного чемпионата мира избавится ещё от пары форвардов. «Челси» точно покинут Николас Джексон, на которого претендуют «Ньюкасл» и команды Серии А, и Кристофер Нкунку.

В команде Головина — новый вратарь

Лукаш Градецки Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

«Монако» приобрёл нового голкипера перед стартом чемпионата Франции. Состав монегасков пополнил вратарь «Байера» и сборной Финляндии Лукаш Градецки. Стоимость трансфера 35-летнего футболиста – € 4 млн. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы. Градецки подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее сообщалось о безуспешных попытках «Монако» приобрести Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» и Андре Онана из «Манчестер Юнайтед». Финн в минувшем сезоне Бундеслиги сыграл 29 встреч, пропустил 38 мячей и выдал шесть «сухарей».

«Оренбург» отпустил лучшего бомбардира прошлого сезона

Довольно неожиданный трансфер совершил «Оренбург». Клуб отпустил своего лучшего бомбардира в прошлом сезоне РПЛ Саида Сахархизана, несмотря на то что состав команды выглядит недоукомплектованным для выступления в элите. 22-летний иранец вернулся на родину и подписал контракт с «Эстеглялем». По данным инсайдера Ивана Карпова, оренбуржцы заработают на сделке € 2 млн, кроме того, получат 20% от суммы перепродажи нападающего. В минувшем чемпионате Сахархизан набрал 7+1 в 27 матчах.

Главные трансферные слухи дня

«Реал» может увести звезду «ПСЖ»

Крайне любопытной трансферной новостью поделилась сегодня Marca. По информации источника, «Реал» хочет переманить звезду «ПСЖ». Мадридский клуб нацелен на полузащитника Витинью и готов воспользоваться пунктом об отступных в контракте игрока. Утверждается, что в 2026 году португальца можно будет выкупить за € 90 млн. Подчёркивается также, что этим летом «ПСЖ» не собирается продавать Витинью. В завершившемся сезоне хавбек набрал 2+2 в 17 встречах победного для парижан розыгрыша Лиги чемпионов. А в чемпионате Франции он забил пять мячей и сделал один голевой пас в 29 играх.

У «Ньюкасла» есть две альтернативы Шешко

Рандаль Коло Муани и Саму Агехова Фото: Getty Images

После того как «Ньюкасл» проиграл борьбу за Беньямина Шешко «Манчестер Юнайтед», английский клуб переключился на других нападающих. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, «сороки» вступили в переговоры с «ПСЖ» по поводу трансфера Рандаля Коло Муани. Детали возможной сделки неизвестны. Вторую часть прошлого сезона француз отыграл на правах аренды за «Ювентус» и набрал 8+1 в 16 матчах Серии А. А по информации The Athletic, «Ньюкасл» претендует также на Саму Агехову, которого многие болельщики знают как Омородиона. Официальное предложение пока не сформировано. Испанский нападающий «Порту» набрал 19+3 в 30 матчах Примейры.

Сперцян может перейти в клуб второго дивизиона Англии

Звезда РПЛ и «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во втором английском дивизионе. В услугах 25-летнего полузащитника заинтересован «Саутгемптон», вылетевший из АПЛ в Чемпионшип. Об этом рассказал агент Вадим Оганян.

«Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провёл переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение. Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, – большая редкость, это не может не подкупать», – приводит слова агента Sport24.

По версии Transfermarkt, стоимость трансфера Сперцяна составляет € 25 млн. В нынешнем сезоне РПЛ Эдуард набрал 1+3 в трёх встречах.

Защитник сборной Ганы пакует чемоданы в «Спартак»

Центральный защитник «Фенербахче» и сборной Ганы Александер Джику близок к переходу в «Спартак». Как утверждает турецкий сайт Fotomac, стамбульский и московский клубы договорились о трансфере за € 5 млн. Согласно источнику, главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не рассчитывает на Джику, поэтому дал добро на его продажу. По данным Metaratings, уроженец Монпелье договаривается со «Спартаком» о зарплате в размере € 2,2-2,3 млн в год плюс бонусы. В прошлом сезоне Джику провёл 25 матчей без результативных действий в чемпионате Турции, а в Лиге Европы набрал 1+0 в восьми играх.

«Спартак» продолжает переговоры по Самошникову

Тем временем «Спартак» не оставляет попыток усилить правый фланг обороны. Московский клуб продолжает переговоры с «Локомотивом» по поводу трансфера Ильи Самошникова. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, красно-белые предложили железнодорожникам 300 млн рублей (около € 3,2 млн) за 27-летнего игрока. Однако в «Локомотиве» отказались продавать Самошникова за эти деньги и планируют заработать не менее € 5 млн, исходя из ужесточения лимита на легионеров. Илья в прошлом сезоне РПЛ набрал 4+2 в 24 матчах, а в этом чемпионате поучаствовал пока только в одной игре.

