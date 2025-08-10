Как «Ливерпулю» уместить столько футболистов? А если ещё приедет Исак?

«Ливерпуль» проводит самое мощное трансферное окно в своей истории. Если прошлым летом клуб ограничился лишь покупкой Федерико Кьезы за € 12 млн, то теперь владельцы клуба разошлись:

Жереми Фримпонг (€ 40 млн);

Милош Керкез (€ 47 млн);

Флориан Вирц (€ 125 млн);

Уго Экитике (€ 95 млн);

Армин Печи (€ 1,78 млн).

С первыми двумя всё достаточно просто – они закроют фланги обороны. Последний – вратарь на возможную перспективу. А вот с атакой пока меньше понимания. Особенно с учётом того, что велика вероятность покупки ещё и Александера Исака из «Ньюкасла». Само собой, сезон длинный, турниров много, а дисквалификации и травмы случаются у всех. Хотя с последним в «Ливерпуле» дела обстоят отлично, а медицинский штаб команды принято хвалить. В прошедшем сезоне взять АПЛ удалось в том числе из-за отсутствия серьёзных травм у ключевых футболистов.

Если брать лучшие команды прошлого сезона, то у «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Барселоны» был достаточно стабильный состав. Кто-то выбывал, и вынужденно происходили изменения, однако базово присутствовало понимание, кто должен играть в основе в чемпионате и Лиге чемпионов. Ротация происходила уже, скорее, в кубках стран. На дистанции пригодятся все, но кто будет основным? Пожалуй, тут нужно рассмотреть в первую очередь Вирца.

Флориан Вирц Фото: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Когда «Ливерпуль» начал переговоры по немцу, то казалось, что он может сыграть на трёх позициях – левый вингер, атакующий полузащитник и «ложная девятка». Последний вариант мы могли увидеть в недавних товарищеских матчах, но это выглядит всё менее актуальным после трансфера Экитике – и тем более в случае перехода Исака. Так что базово кажется наиболее вероятной расстановка, в которой Вирц выходит либо на левом фланге атаки, либо атакующим полузащитником.

Проблема в том, что непонятно, кого сажать на лавку. Доминик Собослаи провёл отличный сезон, а Коди Гакпо выдал вообще лучший отрезок в карьере. Их позиции в клубе казались достаточно крепкими, но «Ливерпуль» взял Вирца за рекордные для него деньги. Один из главных талантов поколения явно будет основным, а значит, кто-то точно потеряет место в составе.

Расстановка «Ливерпуля» в сезоне-2025/2026

Эти расстановки актуальны и в случае перехода Исака, и без него. Хотя, судя по новостям, швед делает всё возможное для трансфера. Он сначала отсутствовал на тренировках «Ньюкасла», затем присоединился к команде, а недавно была информация, что клуб теперь сам отстранил футболиста от занятий. По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий дал понять, что хочет уйти в «Ливерпуль».

Может ли команда Арне Слота перейти на игру с двумя форвардами? Теоретически да. Экитике и Вирц любят и умеют отходить назад в поисках свободного пространства, чтобы завязать игру, пока Исак остаётся на острие. Однако вариант с двумя форвардами кажется маловероятным, потому что кто-то всё равно должен сесть на скамейку. Явно не вратарь, не четвёрка защитников, не опорник Райан Гравенберх, не бокс-ту-бокс Алексис Мак Аллистер. Да и на обоих краях явно кто-то нужен. То есть по факту это будет всё равно не два нападающих, а один атакующий полузащитник + форвард. Да и в целом вариант с двумя нападающими – это не то, во что привыкли играть Слот и сам Исак. В прошедшем сезоне и «Ливерпуль», и «Ньюкасл» всегда действовали с одним форвардом.

Александер Исак Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

По состоянию на сегодня кажется маловероятным, что Исак и Экитике будут значительное количество времени проводить вместе на поле. Это может быть, скорее, вариант на последние 20 минут встречи, когда «Ливерпуль» проигрывает и пытается вскрыть соперника, который заперся в своей штрафной. Так что в случае трансфера Исака у «Ливерпуля», видимо, будет сидеть на скамейке футболист за € 95 млн. Это звучит дико, однако какой-то смысл в этом есть. Дело в том, что клуб этим летом потерял всех, кто мог бы сыграть в нападении. Диогу Жота погиб в автокатастрофе, Дарвин Нуньес переходит в «Аль-Хиляль», Кьеза тоже вот-вот покинет «Ливерпуль», судя по новостям. Слот часто ставил форвардом Луиса Диаса, но он уже в «Баварии».

На днях главное спортивное СМИ Англии The Athletic опубликовало видео, как может выглядеть «Ливерпуль» в новом сезоне. Говоря о стартовом составе, журналисты предположили, что более вероятным вариантом будет выход Вирца атакующим полузащитником вместо Собослаи. При этом не исключено, что в какой-то момент оба футболиста могут появиться в центре поля, а Мак Аллистер останется на скамейке.

Разбор состава «Ливерпуля» журналистами The Athletic Фото: Кадр из трансляции

Есть ещё один интересный элемент во всём этом пазле. Летом на сборах «Ливерпуля» выделяется 16-летний Рио Нгумоха (два гола и два ассиста). Он уже навязывает конкуренцию Гакпо на левом фланге атаки. Так что чуть более вероятным вариантом представляется выход Вирца в центре поля.