«В «Факеле» называли Шефом». Поиграл в трёх топ-академиях и в 17 лет ворвался в РПЛ

Андрею Ивлеву всего 18 лет, а он уже многое успел: прошёл через три столичные академии, вызывался почти во все юношеские сборные России и наиграл больше двух десятков матчей в РПЛ. «Пари НН» — уже второй клуб Премьер-Лиги в его жизни. В интервью «Чемпионату» Ивлев рассказал о времени, проведённом в системах «Локо», «Динамо» и «Спартака», тепло вспомнил Воронеж и объяснил частые смены команд.

«Не совсем приятно играть домашние матчи на чужих полупустых стадионах»

— Как ты попал в Нижний, в «Пари НН»?

— Кроме нижегородской команды, мною интересовались и другие клубы РПЛ. Я посчитал Нижний лучшим местом для развития карьеры, а «Пари НН» заплатил «Факелу» сумму отступных.

Андрей Ивлев Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Как тебе работается с Алексеем Шпилевским?

— Я считаю, что это очень качественный и сильный тренер. Мне очень нравится наш стиль игры: мы контролируем мяч, подстраиваемся друг под друга и не боимся идти в высокий прессинг. С раннего возраста я могу играть на мяче — считаю себя техничным футболистом и могу справляться с давлением.

Алексей Николаевич общается с игроками на разных языках. С латиноамериканцами говорит на английском, если кто-то чего-то не понимает, переходит на испанский или немецкий. В тренировках используется много инвентаря. В тренерский штаб входят иностранные специалисты. У них свой подход — я никогда не видел таких тренировок и упражнений.

— Почему же у «Пари НН» до сих пор нет побед в этом сезоне?

— Мы всей командой тоже пытаемся ответить на этот вопрос. Если посмотреть по статистике, во всех встречах мы имели преимущество. Мне кажется, проблема заключается в том, что уступаем в ключевых эпизодах. От них зависит вся игра.

— Ситуация с домашним стадионом тоже влияет?

— Конечно. Всегда приятнее играть домашние матчи у себя, ведь никуда не надо ехать: подготовился дома, качественно поспал и играешь при своих болельщиках. А постоянные выезды отнимают очень много сил. Не совсем приятно играть домашние матчи на чужих полупустых стадионах. Их тоже можно считать гостевыми. Но мы ничего не можем с этим сделать — справляемся как можем.

— Какие цели на сезон?

— Перед нами стоит задача быть в топ-10. Что касается личных целей, в прошедшем сезоне в «Факеле» я отдал две голевые передачи. В этом хотелось бы отдать пять и забить гола три.

— Как оценишь своё игровое время в начале сезона?

— Любой футболист хочет играть каждый матч по 90 минут. Но я только перешёл в команду, и никто мне не гарантировал игрового времени. Нужно больше работать и стараться.

«Был в шоке, когда попал в заявку и увидел трибуны, поющие «Сектор газа»

Андрей Ивлев Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Практически год назад, 11 августа 2024-го, ты в возрасте 17 лет дебютировал в РПЛ. Ожидал такого?

— Да, ожидал. Я с 16 лет тренировался с основной командой «Факела», хорошо показывал себя на сборах. Считаю, что мог дебютировать в РПЛ даже раньше.

— Какие эмоции испытывал, когда «Факел» вылетел из РПЛ?

— Мы до конца боролись за сохранение прописки в РПЛ, каждое очко было на вес золота. Могли остаться в Премьер-Лиге, если бы обогнали «Оренбург». Понятно, что вылетать в Первую лигу очень неприятно, но надо жить дальше.

— Как думаешь, «Факел» вернётся спустя сезон в РПЛ?

— Я продолжаю следить за бывшей командой и знаю, что «Факел» в трёх встречах взял девять очков. Думаю, в следующем сезоне вернутся. Клуб с такими болельщиками не должен играть в низших лигах.

— Удивляет, что у не самого популярного клуба России такие потрясающие фанаты?

— Я был в шоке, когда в 16 лет впервые попал в заявку на матч и увидел трибуны, поющие «Сектор газа». Когда дебютировал за «Факел», мурашки бежали по коже. Ещё играя за молодёжную команду, приходил на стадион болельщиком и испытал невероятные эмоции, когда весь стадион взрывался после гола или заводил «Туман». Было очень приятно потом ощутить всё это на поле, игроком.

— А как вы с партнёрами реагировали на частые смены тренеров в «Факеле»?

— Все реагировали адекватно и понимали, что нельзя расслабляться или расстраиваться. При каждом тренере нужно продолжать усердно работать. У каждого был свой подход, и каждый пытался изменить нас только к лучшему. А игроков эти перемены психологически заводили — каждый хотел доказывать.

— «Дедушки» не поддушивали морально молодого?

— Нет. И я, и другие молодые ребята могли спокойно обратиться за советом к Сергею Брызгалову, Ираклию Квеквескири и Александру Беленову. Никто никогда не отказывал — всегда помогали. Ираклий на поле — настоящий боец, но вне его очень добрый человек.

— С какими чувствами ты покидал Воронеж?

— Из любой команды уходить непросто, в первое время по кому-то скучаешь. Однако в этот раз всё прошло быстро, спокойно со всеми попрощался и пережил этот момент. Уход из «Факела» был не таким болезненным, как переходы ребёнком из академии в академию.

Андрей Ивлев Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

«На первой же тренировке Сергей Брызгалов дал кличку Шеф»

— Первой у тебя была академия «Локо»?

— Да. Мы жили в пяти минутах езды на машине от Черкизова, а отец всю жизнь любил футбол, поэтому решил отдать меня в секцию. В «Локо» я пробыл до 12 лет, после чего перешёл в «Динамо», а оттуда — в 14 лет в «Спартак». Папа сыграл важную роль в моём становлении как футболиста: занимался со мной дополнительно. Благодаря ему я сейчас имею такую технику.

— Кто-то из знакомых по «Локомотиву» уже играет в РПЛ?

— Мой брат играл с Батраковым и Раковым. По ним сразу было видно, что ребята с большим потенциалом. Сейчас мы с ними особо не общаемся, но при встрече разговариваем.

— Почему пришлось уйти из «Локомотива»?

— После перехода моего старшего брата, Никиты, в «Динамо» руководство академии «Локо» как будто обиделось на нашу семью. У меня был выбор между «Динамо» и «Спартаком». Я пошёл вслед за братом в «Динамо».

— Почему там не задержался?

— Я много забивал и отдавал, однако в какой-то момент тренер перестал ставить в стартовый состав. В итоге перешёл в московский «Спартак».

— Для болельщиков это принципиальные переходы. Не смущало?

— На взрослом футболе, возможно, для кого-то такой переход принципиален. Но в 14 лет ничего такого не ощущается. Я перешёл в «Спартак» и без проблем начал играть.

— Ты успел потренироваться в трёх лучших академиях Москвы. Можешь выделить одну?

— Каждая запомнилась по-своему. В «Локомотиве» прошла бо́льшая часть детства, мы часто ездили на турниры в Европу. С «Динамо» тоже играли против иностранных топ-академий — при этом никому не уступали и смотрелись хорошо. Я забивал и отдавал голевые передачи.

Время в «Спартаке» запомнилось победой в первенстве России. Там я уже начал играть за 2005 год, команду старше, прочувствовал спартаковский дух. Там учат не бить вперёд, а играть низом и качественно. Я благодарен всем академиям, однако больше всего признателен отцу, который мною занимался.

— За кого-то из Москвы болеешь?

— Нет, но больше всего симпатий вызывает «Локомотив». Стадион располагается рядом с моим домом. Гуляя маленькими, мы слышали оттуда всю предматчевую суету и гимн «Локомотива».

— Почему решил покинуть «Спартак»?

— Это было осознанное решение. Я понимал, что в «Спартаке» будет трудно прогрессировать: в основном составе много иностранных футболистов, поэтому вряд ли дадут шанс. В 16 лет уезжать из Москвы в Воронеж было тяжело — месяца два я просто не понимал, что происходит. Уже потом адаптировался и привык.

Андрей Ивлев Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— А что было с учёбой?

— Я ушёл из школы в девятом классе и поступил в Москве в колледж заочно. Сейчас занимаюсь поступлением в университет.

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие годы? Есть мысли о сборной России?

— В первую очередь хочется закрепиться в «Пари НН» и начать проявлять себя. Также есть цель попасть в сборную России.

— Кто для тебя №1 в мировом футболе?

— Лионель Месси. Ещё играя в «Локомотиве», я смотрел его матчи. Сумасшедший дриблинг, мышление и видение поля! Для меня по футбольным качествам он на первом месте.

— А из топ-чемпионатов Европы какой в идеале выбрал бы?

— АПЛ. По футбольной составляющей, как там рубятся, носятся и дают качество. Однако больше хотел бы поиграть в Испании. Мне нравится, как там себя проявляют футболисты, справляются с давлением, выходят из обороны и обращаются с мячом. Это какой-то другой уровень!

— Много было подколов, связанных со знаменитым однофамильцем — шеф-поваром Константином Ивлевым?

— На первой же тренировке в «Факеле» Сергей Брызгалов, узнав мою фамилию, дал кличку Шеф. С ней и провёл в команде два года.