Крупные продажи «Динамо» с ЦСКА и солидная подмога «Крыльям». Трансферы недели в РПЛ

Последняя неделя в МИР РПЛ получилась скупой на трансферы: никаких громких приобретений клубы не сделали. Зато было несколько интересных продаж и аренд. О них и рассказываем.

Карраскаль обогатил «Динамо»

Хорхе Карраскаль сыграл за динамовцев последний раз ещё в конце мая. Просто в начале июня активно пошли слухи об интересе к нему от «Фламенго», и они оказались правдивыми. Сначала клубы торговались за полузащитника, затем нужно было договориться о способе оплаты. И вот наконец-то стороны пожали руки. Получилось для бело-голубых крайне удачно: два года назад они отдали ЦСКА за колумбийца € 3,5 млн, а теперь на их баланс поступят € 12,5 млн. Журналист Вене Касагранде писал, что оплата разделена на две части: одна — моментальная, другая — в 2026-м.

С двумя новыми партнёрами Хорхе уже был знаком по РПЛ. Бывшего спартаковца Айртона он сразу же подколол за татуировку: «Когда «Фламенго» заинтересовался мной, я, конечно же, начал следить за всеми игроками, за командой, и увидел лёгкий поцелуйчик Айртона. Я знал, что он здесь, потому что он играл в России и я уже встречался с ним. Мы были непримиримыми соперниками в России, это классика «Спартака» и ЦСКА. Я приехал в Россию и сказал: «Посмотрите на этот засос у Айртона, какой большой засос», и мы много смеялись. Я знал, что он играет здесь, и Варелу тоже знал», — процитировала Карраскаля журналист Раиса Симплисио.

Келлвен тоже перебрался в Бразилию. У ЦСКА — перестройка

Бразильца стоит поблагодарить и за бодрый старт в ЦСКА, и за возможность оценить на левом фланге Милана Гаича. И, как выяснилось, за выгодное для армейцев прощание: «Палмейрас», как указано на Transfermarkt, отдал за не всегда стабильного правого защитника € 6 млн. Разница не такая большая, как в случае Карраскаля и «Динамо», но тоже неплохо: красно-синие в 2023-м платили «Атлетико Паранаэнсе» € 4,5 млн.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказывал о желании бразильца сменить обстановку. Заодно пообещав: клуб заменит и Келлвена, и Виллиана Рошу — тот уже одной ногой в «Аль-Джазире» из ОАЭ. Также летом попрощались с Аббосбеком Файзуллаевым, Миралемом Пьяничем, Рифатом Жемалетдиновым, Саулем Гуарирапой, Кристияном Бистровичем и, пусть это и получилось вопреки собственным пожеланиям, Марко Николичем. Нормальная такая перестройка.

«Пришло время сказать спасибо ЦСКА за весь мой путь в клубе. От трофеев до трудных моментов, которые мы прошли вместе. Для меня было честью носить эту футболку и быть частью семьи. Спасибо болельщикам за поддержку с первого дня. Вы навсегда в моём сердце!» — Келлвен не ушёл, не попрощавшись.

«Крылья» забрали резервистов «Спартака» и «Зенита»

Никита Чернов и Ильзат Ахметов Фото: pfcks.ru

Никита Чернов оказался не нужен Деяну Станковичу, Ильзат Ахметов — Сергею Семаку. А вот в Самаре оба футболиста понадобились: так и появились две аренды в «Крылья Советов». Чернов уходил в «Спартак» как раз из «Крыльев», так что маршрут для него предельно знакомый. В интервью «Чемпионату» защитник рассказал, что между ним и тренером не было диалога. Практики становилось всё меньше, поэтому смена обстановки — логичный шаг. Кстати, зимой, по сведениям телеграм-канала «Спартак Информ», у красно-белых будет возможность вернуть Никиту. Судя по всему, всё зависит от дальнейшей судьбы Станковича.

А вот у полузащитника ситуация другая: «Крылья» и «Зенит» договорились о годичной аренде, и как раз через год у футболиста завершится контракт с петербуржцами. В предыдущем сезоне Ильзат накопил в РПЛ всего 53 минуты, в основном выходя в Кубке России. В Самаре с практикой его явно не обидят. Правда, надежд заиграть в топ-клубе всё меньше. Хотя Андрей Аршавин в этом плане позитивен: «Ахметов не такой старый и взрослый футболист, потому этого исключать нельзя», — порассуждал мистер «Покер на «Энфилде» в эфире «Матч ТВ».

В махачкалинское «Динамо» перебрался полузащитник из Марокко

Мехди Мубарик и Шамиль Газизов Фото: dinamo-mx.ru

Махачкалинское «Динамо» совершило второй входящий трансфер летом. Клуб арендовал у «Аль-Айна» из ОАЭ полузащитника Мехди Мубарика. «Город встречает льва из Марокко», – написала пресс-служба махачкалинцев. 24-летний футболист арендован на один сезон, а в соглашении предусмотрено право выкупа. Мубарик играет на позиции опорного полузащитника: на его счету пять матчей за молодёжную сборную Марокко.

«Спартак» расстался с Мангашем

Рикарду Мангаш Фото: sporting.pt

«Спартак» купил Рикарду Мангаша летом 2024-го у «Витории Гимарайнш» за € 2 млн. А уже через год отпустил в «Спортинг» всего за € 300 тыс. На старте сезона-2025/2026 защитник дважды выходил в основе «Спартака» и показал неплохой футбол. Однако в Португалию Мангаш захотел по нескольким причинам. Во-первых, «Спортинг» борется за победу в чемпионате + участвует в Лиге чемпионов. Во-вторых, в Лиссабоне Рикарду поработает с тренером Руем Боржешем (ранее они пересекались в «Витории»).

Также у Мангаша скоро ожидается пополнение в семье, поэтому он хочет быть ближе к супруге. В итоге Рикарду отправился в топ-клуб Португалии, а «Спартак» получил компенсацию. И ожидает скорого трансфера Ильи Самошникова из «Локомотива».

«Оренбург» провёл рокировку форвардов и взял защитника

В «Оренбурге» сменился центральный нападающий. Иранец Саид Сахархизан отправился на родину в клуб «Эстегляль». Сумма трансфера составила € 2 млн. В России 22-летний футболист провёл 32 матча, в которых забил восемь мячей и оформил один ассист. С «Эстеглялем» Сахархизан подписал контракт сроком на три года.

А новой «девяткой» в команде Слишковича будет Алешандре Жезус. 23-летний форвард перешёл из «Ботафого» Рибейран-Прету. «В 13 лет, посещая с экскурсией легендарный стадион «Маракана», сообщил маме, что однажды забьёт на этом стадионе. В марте 2021 года на «Маракане» Алешандре вышел на замену в матче «Флуминенсе» с «Резенде» и уже через минуту головой отправил мяч в ворота соперника. Добро пожаловать, Алешандре!» — красиво представила новичка пресс-служба.

Алешандре Жезус Фото: fcorenburg.ru

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 500 тыс. Жезус подписал контракт с «Оренбургом» сроком на два года.

Также оренбуржцы купили у марокканского «Видада» правого защитника Фахда Муфи. Сумма трансфера (по данным Transfermarkt) составила € 100 тыс. 29-летний футболист сыграл с «Видадом» на клубном чемпионате мира 2025 года: он вышел на поле во встречах с «Манчестер Сити» (0:2) и «Ювентусом» (1:4). Муфи подписал контракт с «Оренбургом» сроком на два года.

Другие сделки: