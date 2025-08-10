Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Краснодар, прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ, где смотреть, 10 августа 2025

Впечатляющий день в РПЛ! Играют «Краснодар», «Динамо» и Слишкович
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн 4-го тура РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 августа, состоятся три встречи 4-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Краснодар», «Динамо» приедет в гости к «Сочи», а «Ростов» зарубится с «Пари НН».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург», несмотря на все разговоры о составе под Первую лигу, смотрится в РПЛ неплохо: два очка после трёх туров для команда Владимира Слишковича – весьма приемлемый результат, если вспомнить, как тяжело давались очки минувшей весной. «Краснодар» же испытывает проблемы в постчемпионском сезоне – по словам Мурада Мусаева, они не функциональные, а в первую очередь ментальные. Тем интереснее!

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Противоречивая пара. К «Сочи» много вопросов по результату, но не по игре. У «Динамо» Валерия Карпина же всё наоборот. Москвичи, естественно, фавориты, однако действовать с позиции силы им трудно даже с аутсайдерами. В Кубке России совсем недавно динамовцы в игре с сочинцами чудом спаслись, вырвав победу в дополнительное время – 3:2. А как будет в этот раз?

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч неудачников – у «Ростова» и «Пари НН» пока нет очков. Но по результатам встречи у кого-то они точно появятся – а может, и у обеих команд. История противостояний говорит, что голы точно будут, однако феерии ждать точно не стоит. Всё-таки у команд сложности с набором очков.

