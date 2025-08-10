Впечатляющий день в РПЛ! Играют «Краснодар», «Динамо» и Слишкович

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 августа, состоятся три встречи 4-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Краснодар», «Динамо» приедет в гости к «Сочи», а «Ростов» зарубится с «Пари НН».

«Оренбург», несмотря на все разговоры о составе под Первую лигу, смотрится в РПЛ неплохо: два очка после трёх туров для команда Владимира Слишковича – весьма приемлемый результат, если вспомнить, как тяжело давались очки минувшей весной. «Краснодар» же испытывает проблемы в постчемпионском сезоне – по словам Мурада Мусаева, они не функциональные, а в первую очередь ментальные. Тем интереснее!

Противоречивая пара. К «Сочи» много вопросов по результату, но не по игре. У «Динамо» Валерия Карпина же всё наоборот. Москвичи, естественно, фавориты, однако действовать с позиции силы им трудно даже с аутсайдерами. В Кубке России совсем недавно динамовцы в игре с сочинцами чудом спаслись, вырвав победу в дополнительное время – 3:2. А как будет в этот раз?

Матч неудачников – у «Ростова» и «Пари НН» пока нет очков. Но по результатам встречи у кого-то они точно появятся – а может, и у обеих команд. История противостояний говорит, что голы точно будут, однако феерии ждать точно не стоит. Всё-таки у команд сложности с набором очков.