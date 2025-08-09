Это самый необъяснимый промах сезона! Ну а так «Балтика» и «Крылья» сыграли вничью. Видео

А ещё у Ильзата Ахметова уникальное достижение. Хотя он даже не появился на поле.

Так сложилось, что матч «Крыльев Советов» и «Балтики» – это встреча второй и третьей команд МИР Российской Премьер-Лиги. Понято, что завершились лишь три тура, но семь очков на старте – отличный результат для обоих клубов. А победа в этой игре и соответственно 10 очков после четырёх туров едва ли не исключали вылет команды по итогам сезона.

Матч начался достаточно равно, а счёт был открыт во многом случайно. Удар Божина головой после подачи углового не выглядел опасным, однако защитник «Балтики» Андраде помешал своему вратарю Бориско взять мяч в руки. В результате тот отлетел в сторону Рахмановича, который с пары метров расстрелял ворота. Важный гол для нападающего, который постоянно появляется в основе, но не забивает.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» сразу же едва не отыгралась. Максим Петров бил из штрафной, однако удар заблокировал Божин – мяч ему прилетел туда, куда меньше всего хочется каждому мужчине. Затем всё тот же Петров с углового опасно закрутил его в ворота, но Песьяков справился. На добивании бил уже Илья Петров, и мяч прошёл рядом со штангой.

«Балтика», уступая в счёте, завладела инициативой и закончила тайм при 62% владения на стадионе гостей. Команда Андрея Талалаева много била издали. В том числе опасно приложились защитники Андраде и Варатынов. Из-за штрафной бил и Саусь, однако вратарь «Крыльев» справлялся так или иначе. Хотя опасность на его ворота наваливалась и вторым темпом после добиваний. Что касается «Крыльев», то выделялся Раков, который едва не отдал ещё одну классную голевую передачу – на этот раз на Рассказова. Кстати, защитник после трёх ассистов за два тура на этот раз вышел в основе, и едва ли не каждая контратака строилась через него.

«Крылья Советов» — «Балтика» Фото: pfcks.ru

Второй тайм начался с того, что «Балтика» прессинговала, а «Крылья» старались выйти из обороны низом. Несколько раз хозяева едва не доигрались. В какой-то момент Песьяков буквально с линии ворот вынес мяч после паса назад от партнёра. Давление «Балтики» раз за разом приводило к перехватам. Один из таких моментов закончился ответным голом гостей. Несмотря на то что «Крылья» оборонялись низко, Хиль в штрафной успел после навеса и принять мяч на грудь, и пробить по воротам из убойной позиции. Песьяков до 62-й минуты много тащил, но тут был бессилен. Гол «Балтики» выглядел весьма по игре.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 72-й минуте судья Шафеев назначил пенальти в пользу «Крыльев», однако VAR призвал арбитра посмотреть повтор на видео. Показалось, что Андраде сыграл одновременно в мяч и в ногу Витюгова. Главный судья посчитал, что пенальти всё-таки не было, и отменил своё изначальное решение. В целом же «Балтика» ко второму голу была поближе. Особенно с учётом удара Варатынова в штангу меньше чем с метра! Пока это самый необъяснимый промах сезона.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В компенсированное время вторую жёлтую карточку получил Бабкин, но «Крылья» отстояли ничью, хотя в целом были шансы победить у обеих команд. И напоследок – просто забавный факт. Редко когда увидишь, что футболист получает первую жёлтую в новой команде до того, как за неё дебютирует. Такое умудрился сделать Ильзат Ахметов во время разминки у углового флажка. Полузащитник на поле так и не появился.