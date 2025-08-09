Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео

А в итоге команда Челестини выиграла у казанцев с разницей в четыре мяча в самом результативном матче чемпионата.

Какую феерию устроил ЦСКА в 4-м туре МИР Российской Премьер-Лиги! Команда Фабио Челестини разгромила «Рубин» в Москве. А у Рашида Рахимова продлилась неудачная серия в матчах с красно-синими – он ещё ни разу не побеждал армейцев как тренер.

Судя по началу игры, Рахимов хотел исправить свою неудачную статистику во встречах с ЦСКА за счёт быстрого гола. «Рубин» был агрессивнее в стартовые пять минут, включал высокий прессинг. Это лучший отрезок казанской команды в первом тайме, который, впрочем, ничего ей не принёс, а затем начался настоящий кошмар.

Команда Челестини забила после первого же удара в створ и касания в чужой штрафной. Обляков здорово развернул атаку из центра на правый край, где у армейцев было преимущество благодаря двум фланговым игрокам против одного латераля в схеме «Рубина». Дальше эпизод решили Круговой с Гаичем. Безруков не заблокировал кросс нового правого вингера ЦСКА, а на дальней штанге Кабутов упустил Глебова. Правда, гол красно-синих проверялся на предмет офсайда у Кругового. Оказалось, Данил и тут сыграл безупречно – избежал попадания во «вне игры». Глебов же, забивая, ударился о головой о штангу. К счастью, без последствий.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого ЦСКА продолжал ловить «Рубин» в переходных фазах. Ещё одна ошибка казанцев при создании офсайда завершилась выходом двоих армейцев на ворота: быть бы голу, если бы Алеррандро точнее покатил на партнёра. Армейцы хорошо выходили из-под давления, например, благодаря смещениям в глубину Матеуса Алвеса. А вот на исходе получаса сделали это при помощи открывания Облякова и паса от Акинфеева. Центрхав, в свою очередь, развернул атаку передачей на набравшего скорость слева Мойзеса. Бразилец вырезал кросс на Кругового, который опередил Безрукова. Два удара в створ – два гола!

Вскоре голкипер «Рубина» Ставер и в третий раз пошёл вынимать мяч из сетки. В моменте с голом Дивеева у ЦСКА выстрелило старое доброе оружие – стандарт. Прошла подача с углового на центрального защитника, которому не помешали пробить коллега по амплуа Вуячич и Ходжа (оба пытались подстраховать бросившего армейца Кабутова).

ЦСКА на кураже выглядел очень сильно и до перерыва положил четыре мяча! Уже при счёте 3:1 неудержимый Круговой в третий раз поучаствовал в голевой атаке команды Челестини. На сей раз Данил разыграл «двоечку» с Кисляком, а Матвей наградил своевременной передачей открывшегося на грани офсайда Глебова. Но и здесь армейцы избежали офсайда. Кириллу хватило пары касаний, чтобы забить.

«Рубин», как правило, искал длинными пасами Даку. Несколько раз у албанца получалось создать напряжение у ворот ЦСКА, но забил он в другой ситуации. Ошибся Обляков – потерял мяч на выходе из штрафной. Акинфеев не дал сразу состояться голу, спас после удара Вуячича. Тем не менее мяч отлетел к Даку, а тот сыграл просто феноменально. На паузе уложил Акинфеева с Дивеевым и спокойно поразил незащищённую цель.

Во втором тайме ЦСКА достаточно было успокоить игру и ловить раскрывшегося противника на контрвыпадах. «Рубин» вынужденно оставлял много пространства на собственной половине поля. Для Челестини, помимо пропущенного гола, единственной неприятностью до перерыва стала травма Алеррандро. Однако потеря одного игрока помогла найти себя другому – заменившему бразильца Мусаеву. На 56-й минуте Тамерлан забил, убежав от уступавшего ему в скорости Вуячича и послав мяч между ног Ставеру. Ассистировал ему – Мойзес. Левый защитник принял лучшее решение под давлением, запустив длинный пас на форварда.

В последние полчаса из футбольного блюда на «ВЭБ Арене» пропали соль и сахар. Матч превратился для команд в тренировку с повышенной ответственностью. Все всё поняли, но, так как выбросить белое полотенце и досрочно уйти с поля нельзя, «Рубин» продолжал делать вид, что стремится спасти игру. Всегда голодный до голов Даку искал дубль – сильно расстраивался из-за мелких неудач, должен был получить жёлтую карточку за неспортивное поведение.

ЦСКА показал яркий быстрый футбол с красивыми комбинациями на скорости. Если бы это был матч второй части сезона, а армейцы претендовали на золото, то их игру можно было бы назвать чемпионской. Но сейчас только начало сезона – впереди ещё слишком долгий путь. Всё много раз поменяется в ходе чемпионата. А казанцев по итогам встречи с командой Челестини порадует разве что статистика ударов – 16:14 в пользу «Рубина» (в створ – 5:8).