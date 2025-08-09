Топ-события воскресенья: Суперкубок Англии по футболу, РПЛ, UFC и регби

Насыщенное 10 августа: Миранчук в МЛС, матчи «Краснодара» и московского «Динамо» в чемпионате России, а также бой Долидзе против Эрнандеса!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

👊 4:30: Роман Долидзе — Энтони Эрнандес, UFC on ESPN 72

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: чья победная серия прервётся?

В ночь с 9 на 10 августа в США состоится очередной турнир UFC on ESPN 72. В главном событии вечера сойдутся два топовых средневеса промоушена: девятый номер рейтинга Роман Долидзе и 10-й номер Энтони Эрнандеc. Предстоящий поединок обещает быть крайне конкурентным. Долидзе прервал неудачную полосу и теперь идёт на серии из трёх побед над достаточно крепкими бойцами – Энтони Смитом, Кевином Холландом и Мартином Веттори. У Эрнандеса и вовсе семь побед подряд, американец хорош как в стойке, так и в борьбе и грэпплинге, и метит в титульную гонку.

🏉 12:00: «Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс», чемпионат России

PARI Чемпионат России . Чемпионат России 10 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК Красный Яр Красноярск Стрела-Ак Барс Казань

Интрига: остановит ли «Красный Яр» лидеров чемпионата?

Тот уникальный случай, когда болельщики одной команды из Красноярска станут болеть за регбистов другой. Безусловно, симпатии тех, кто всегда переживает за «Енисей», будут на стороне «Красного Яра», который способен притормозить вырвавшихся на первое место казанцев. В очном противостоянии «Красный Яр» и «Стрела» в последнее время периодически обмениваются победами. Так что можно ожидать не только красивой, зрелищной и непредсказуемой игры, но и обострения интриги в борьбе за лидерство.

🏉 14:00: «Локомотив» — «Енисей-СТМ», чемпионат России

PARI Чемпионат России . Чемпионат России 10 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив Пенза Енисей-СТМ Красноярск

Интрига: сможет ли «Енисей» прорваться на первое место?

Даже если «Красный Яр» сможет остановить победное шествие «Стрелы», «Енисею» самому нужно не оплошать, чтобы вернуться на первую строчку. А испытание их ждёт нешуточное – битва с пензенским «Локомотивом». Да, в этом сезоне железнодорожники пока буксуют лишь на пятом месте, однако команда прекрасно помнит, как обыгрывать «Енисей». Команду Янюшкина не нужно будет дополнительно мотивировать на игру с фаворитом. Но и парни Первухина наверняка горят желанием одержать убедительную победу после пары тяжёлых матчей.

⚽️ 15:30: «Оренбург» — «Краснодар», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» увезёт очки с непростого выезда?

«Краснодар» в нынешнем сезоне уже успел потерять очки, уступив дома «Локомотиву» (1:2). Чемпион не собирается оступаться снова, тем более в матче с аутсайдером. В 4-м туре команда Мурада Мусаева едет в гости к «Оренбургу». Хозяева чудом получили место в РПЛ в нынешнем сезоне, но при этом уже успели сыграть вничью с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1). Да и искусственный газон поля в Оренбурге — фактор в пользу команды Слишковича. Однако «Краснодар» в нормальной ситуации обязан обыгрывать хозяев.

🏆 ⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», Суперкубок Англии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто возьмёт первый трофей сезона в Англии?

Наконец-то мы дождались возвращения футбола в Англии! В первом матче сезона «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» разыграют Суперкубок. Лондонцы ещё ни разу не становились обладателем этого трофея. Да и вообще «Пэлас» впервые в истории может взять два титула за год. «Ливерпуль» же 16 раз забирал Суперкубок — уже привычное занятие. Но мерсисайдцы, естественно, планируют добавить ещё один трофей. А для «Кристал Пэлас» каждая победа — историческая.

⚽️ 18:00: «Сочи» — «Динамо» Москва, РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» не испытает проблем с аутсайдером?

«Динамо» показывает неубедительную игру на старте сезона. Четыре очка в трёх турах — не лучший результат для команды Карпина. Но впереди есть возможность забрать победу в гостях у «Сочи». Южане пока что не набрали ни одного очка в сезоне. Для Роберта Морено сложилась тяжёлая ситуация: ещё одно поражение может приблизить его к увольнению. Впрочем, «Динамо» это не интересует. Нужно решать свои амбициозные задачи и побеждать.

⚽️ 20:30: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд наберёт первые очки в сезоне?

Ранее никогда в истории РПЛ после трёх туров сразу четыре команды не набирали ни одного очка. А сейчас именно «Ростов» и «Пари НН» входят в этот список. В 4-м туре команды играют между собой, следовательно, у кого-то одного точно появятся очки. Возможна и ничья.