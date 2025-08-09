Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 10 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Суперкубок Англии по футболу, РПЛ, UFC и регби
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 августа 2025 года
Насыщенное 10 августа: Миранчук в МЛС, матчи «Краснодара» и московского «Динамо» в чемпионате России, а также бой Долидзе против Эрнандеса!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 4:30: Роман Долидзе — Энтони Эрнандес, UFC on ESPN 72

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC on ESPN 72, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес
10 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Роман Долидзе
Не началось
Энтони Эрнандес

Интрига: чья победная серия прервётся?

В ночь с 9 на 10 августа в США состоится очередной турнир UFC on ESPN 72. В главном событии вечера сойдутся два топовых средневеса промоушена: девятый номер рейтинга Роман Долидзе и 10-й номер Энтони Эрнандеc. Предстоящий поединок обещает быть крайне конкурентным. Долидзе прервал неудачную полосу и теперь идёт на серии из трёх побед над достаточно крепкими бойцами – Энтони Смитом, Кевином Холландом и Мартином Веттори. У Эрнандеса и вовсе семь побед подряд, американец хорош как в стойке, так и в борьбе и грэпплинге, и метит в титульную гонку.

Опасных претендентов на пояс слишком много:
Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву

🏉 12:00: «Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс», чемпионат России

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
10 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Не начался
Стрела-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Красный Яр» лидеров чемпионата?

Тот уникальный случай, когда болельщики одной команды из Красноярска станут болеть за регбистов другой. Безусловно, симпатии тех, кто всегда переживает за «Енисей», будут на стороне «Красного Яра», который способен притормозить вырвавшихся на первое место казанцев. В очном противостоянии «Красный Яр» и «Стрела» в последнее время периодически обмениваются победами. Так что можно ожидать не только красивой, зрелищной и непредсказуемой игры, но и обострения интриги в борьбе за лидерство.

Статистика чемпионата России
«Стрела» готова замахнуться на все трофеи:
«Очень хотим забрать все трофеи в этом году». Капитан «Стрелы» — о победе над «Енисеем»
Эксклюзив
«Очень хотим забрать все трофеи в этом году». Капитан «Стрелы» — о победе над «Енисеем»

🏉 14:00: «Локомотив» — «Енисей-СТМ», чемпионат России

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
10 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив
Пенза
Не начался
Енисей-СТМ
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Енисей» прорваться на первое место?

Даже если «Красный Яр» сможет остановить победное шествие «Стрелы», «Енисею» самому нужно не оплошать, чтобы вернуться на первую строчку. А испытание их ждёт нешуточное – битва с пензенским «Локомотивом». Да, в этом сезоне железнодорожники пока буксуют лишь на пятом месте, однако команда прекрасно помнит, как обыгрывать «Енисей». Команду Янюшкина не нужно будет дополнительно мотивировать на игру с фаворитом. Но и парни Первухина наверняка горят желанием одержать убедительную победу после пары тяжёлых матчей.

Статистика чемпионата России
Какие ещё интриги есть в нашем регби?
Ура, чемпионат России по регби возвращается! Напоминаем обо всём важном, что было до паузы
Ура, чемпионат России по регби возвращается! Напоминаем обо всём важном, что было до паузы

⚽️ 15:30: «Оренбург» — «Краснодар», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» увезёт очки с непростого выезда?

«Краснодар» в нынешнем сезоне уже успел потерять очки, уступив дома «Локомотиву» (1:2). Чемпион не собирается оступаться снова, тем более в матче с аутсайдером. В 4-м туре команда Мурада Мусаева едет в гости к «Оренбургу». Хозяева чудом получили место в РПЛ в нынешнем сезоне, но при этом уже успели сыграть вничью с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1). Да и искусственный газон поля в Оренбурге — фактор в пользу команды Слишковича. Однако «Краснодар» в нормальной ситуации обязан обыгрывать хозяев.

Статистика РПЛ
Эдуард окажется в Англии?
Появились новые подробности возможного трансфера Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон»

🏆 ⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», Суперкубок Англии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто возьмёт первый трофей сезона в Англии?

Наконец-то мы дождались возвращения футбола в Англии! В первом матче сезона «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» разыграют Суперкубок. Лондонцы ещё ни разу не становились обладателем этого трофея. Да и вообще «Пэлас» впервые в истории может взять два титула за год. «Ливерпуль» же 16 раз забирал Суперкубок — уже привычное занятие. Но мерсисайдцы, естественно, планируют добавить ещё один трофей. А для «Кристал Пэлас» каждая победа — историческая.

Нынешним летом «Ливерпуль» разбил все копилки:
У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?
У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?

⚽️ 18:00: «Сочи» — «Динамо» Москва, РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» не испытает проблем с аутсайдером?

«Динамо» показывает неубедительную игру на старте сезона. Четыре очка в трёх турах — не лучший результат для команды Карпина. Но впереди есть возможность забрать победу в гостях у «Сочи». Южане пока что не набрали ни одного очка в сезоне. Для Роберта Морено сложилась тяжёлая ситуация: ещё одно поражение может приблизить его к увольнению. Впрочем, «Динамо» это не интересует. Нужно решать свои амбициозные задачи и побеждать.

Статистика РПЛ
Команда Карпина испытывает проблемы на старте сезона:
Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель
Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель

⚽️ 20:30: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд наберёт первые очки в сезоне?

Ранее никогда в истории РПЛ после трёх туров сразу четыре команды не набирали ни одного очка. А сейчас именно «Ростов» и «Пари НН» входят в этот список. В 4-м туре команды играют между собой, следовательно, у кого-то одного точно появятся очки. Возможна и ничья.

Статистика РПЛ
Альба и Шпилевский — претенденты на увольнение?
Быстрая тренерская отставка в РПЛ уже случилась, а кто следующий? Есть три кандидата
Быстрая тренерская отставка в РПЛ уже случилась, а кто следующий? Есть три кандидата
