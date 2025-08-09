А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео

«Локомотив» и «Спартак» выдали яркое дерби в 4-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. А главным его героем стал звезда железнодорожников Батраков. У Алексея – хет-трик!

Деян Станкович заинтриговал стартовым составом «Спартака». По сравнению с предыдущим туром отсутствовали оба фланговых защитника – дисквалифицированный Хлусевич и Рябчук, а также Угальде. При этом костариканца не заменил Заболотный, у которого закончился бан за удаление (Антон присел на скамейку). Роль центрфорварда сербский тренер доверил сегодня Гарсии. Вернулись в основу Бабич и Маркиньос, появился Солари. Оставалось загадкой, какой будет схема у красно-белых без номинальных крайних защитников.

Михаил Галактионов предположил в предматчевом интервью, что «Спартак» сыграет с тройкой сзади – так и получилось. Схему красно-белых можно было описать как 3-4-2-1. Три не самых скоростных центральных защитника закрывали сзади большое пространство, и этим едва не воспользовался уже на первой минуте «Локомотив». Бабич не сумел прервать заброс на Воробьёва, который убежал к воротам и пробил – «Спартак» избежал пропущенного гола благодаря сейву Максименко.

Гости стремились доминировать в центре поля, где выстраивался прямоугольник из хавбеков: Умяров с Жедсоном – пониже, Барко с Мартинсом – повыше. Естественно, это была не застывшая форма, игроки активно двигались, менялись местами. Новичок Фернандеш оказывался в центре внимания в дебюте игры. Именно он нанёс первый опасный удар с лёта с подбора: был бы красивый гол, если бы португалец попал. А на восьмой минуте Жедсон заработал пенальти, чудесным финтом убрав Карпукаса. Однако ассистенты ростовского судьи Иванова подсказали главному, что тот ошибся, назначив 11-метровый. Повтор доказал: сам Фернандеш ударил по ноге Ненахова, а не наоборот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Потом Жедсон немного растворился на поле. Как и в целом «Спартак». Красно-белых выбили из колеи и отменённый пенальти, и гол «Локомотива» в середине первого тайма. Мартинс сфолил почти в 30 метрах от ворот, а в исполнившего стандарт Баринова внезапно вселился Криштиану Роналду. Капитан железнодорожников нанёс неудобный для вратаря удар – и Максименко ошибся. Голкипер «Спартака» плохо отбил мяч, а Батраков прочитал эпизод и добил, эффектно нырнув головой. Затем Максименко едва не «привёз» ещё раз под прессингом.

«Спартаку» не удавалось как следует доводить мяч до Гарсии – за 45 минут центрфорвард совершил лишь одно касание в чужой штрафной. Зато его роль на исходе получаса с успехом исполнил Мартинс. Люксембуржец исправился, забив головой после мощного прыжка во вратарскую воспитанника красно-белых Митрюшкина. Барко с Маркиньосом умело организовали ситуацию для кросса слева: аргентинец покрутил позвонки защитникам, а потом сделал пас на готового к подаче бразильца. «Локомотив» контролировал ширину за счёт того, что хавбеки падали в линию обороны, тем не менее ближе к перерыву стал терять Маркиньоса. Мартинса же держал Батраков, но хавбек «Локо» просто бросил оппонента, поняв, что проигрывает ему и в росте, и позиционно.

Начало второго тайма – холодный душ для «Спартака». Команда Галактионова забила уже спустя три минуты после перерыва. И снова гол в ворота Максименко пришёл со стандарта! Только на этот раз – не в результате удара, а благодаря хитрой комбинации. Батраков вырезал мягкую длинную передачу к правому углу штрафной, где открылся Морозов, и центральный защитник классно прострелил в касание. Воробьёв выскочил на мяч – ловким движением ноги переправил его в сетку. Гол «Локо» проверяли, однако офсайда ни у кого не нашли.

При счёте 2:1 команда Станковича забрала мяч и территорию, почти всё время проводила в позиционном наступлении. Сербский тренер неожиданно снял с игры Маркиньоса – выпустил Дмитриева. Но молодой российский вингер тоже здорово вошёл в игру, добавил огня на левом фланге атаки «Спартака». А в середине второго тайма появились и Заболотный с Угальде. Ждать и терять уже было нечего. Ливай ушёл с поля, не нанеся ни одного удара.

Через пять минут после этих замен «Спартак» получил пенальти. Настырный Дмитриев заработал 11-метровый со второй попытки. Уйдя на фланге от Ненахова, вингер упал после единоборства с Бакаевым. Эпизод очень непростой для судьи. Послушав VAR и изучив повтор, рефери Иванов вынес свой суровый приговор – это фол. Железнодорожник опоздал, попал по ноге. Барко исполнил пенальти в рискованном стиле, ударил с паузой. Митрюшкин был близок к тому, чтобы отбить.

«Спартак» с огромным трудом спасся – и как же просто пропустил спустя минуту! Красно-белые проигрывали «Локомотиву» в эпизодах, которые стоили им целого матча. Кроме того, решающим оказался фактор Батракова. Молодой полузащитник выдал гениальную игру, если забыть о результативной ошибке в обороне. В эпизоде с третьим голом железнодорожники провели блестящую комбинацию, Комличенко грамотно сохранил мяч, а Бакаев исправился классным кроссом. Однако Батраков, продавливающий в воздухе Умярова и оформляющий дубль головой – это что-то!

А в концовке Батраков своим хет-триком отправил «Спартак» в нокаут. «Локомотив» зацепился за чужую треть благодаря Алексею, ловко принявшему не очень простой для обработки мяч после длинной передачи. Полузащитник завязал многоходовую комбинацию и сам же её завершил – положил мяч под штангу. Всё гениальное просто для большого мастера, даже если он молод и невысок.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд со старта чемпионата и оторвался от «Спартака» уже на восемь очков.