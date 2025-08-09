Скидки
Главная Футбол Статьи

Локомотив — Спартак — 4:2: разбор судейства, поведение и слова Деяна Станковича, подробности, мнение, 9 августа 2025

«Это неуважение к арбитрам». Разбор судейства матча «Спартака» и поведения Станковича
Максим Пахомов
«Локомотив» — «Спартак» — 4:2: разбор судейства
Аудио-версия:
Комментарии
«Локо» выиграл, но нам всё равно есть что обсудить.

С чем у вас ассоциируется «Спартак» в этом сезоне? А Деян Станкович? За всех говорить не будем, но у большинства, кажется, первые ассоциации – скандалы с судейством (порой преувеличенные) и очень, очень много эмоций. Так что неудивительно, что в дерби с «Локо» в 4-м туре Мир РПЛ главный тренер «Спартака» снова закипел.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

Давайте пройдёмся по главным эпизодам, из-за которых босс гостей мог возмутиться. Первое – отмена пенальти после эпизода с Жедсоном в штрафной «Локо». Сначала Сергей Иванов – главный арбитр матча – 11-метровый назначил. Но после подсказки Кирилла Левникова (отвечал на игре за VAR), решение отменил.

По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, сделал он это совершенно правильно. Вот как этот эпизод он прокомментировал для «Чемпионата»: «Иванов ошибся, самостоятельно назначив пенальти. Жедсон был инициатором контакта и сам наступил на ногу сопернику. Это вообще фол в пользу «Локомотива». Если бы он сместился в штрафную ближе – мог бы сам это увидеть, а он остался на линии – и не смог рассмотреть полностью эпизод. Это проблема Иванова. VAR всё исправил, Левников молодец – обязан был вмешаться».

Это, конечно, не всё – даже в первом тайме. Хотя эпизод, из-за которого нам снова начали показывать Станковича и его помощника Сассо Винченцо, вообще-то решился в пользу «Спартака». Речь о голе Мартинса. Сразу после забитого мяча Станкович с помощником стали показывать руками жест VAR.

Станкович с помощником показывают жест VAR

Станкович с помощником показывают жест VAR

Фото: Кадры из трансляции

И гол действительно могли отменить. А почему этого не сделали, рассказал Федотов. Заодно раскритиковав тренеров гостей.

– Некоторые обратили внимание на эпизод с Умяровым в штрафной «Локомотива» – он случился на 24.43. Возможно, там и был фол, нормальных повторов нам не дали. Но «Спартак» забил уже в новой фазе атаки – после этого, возможно, фола мяч пошёл назад, игроки «Локо» опустились за линию мяча – началась новая фаза, в которой «Спартак» и забил.

Я бы тут обратил внимание на другое, а именно – на поведение Станковича и его помощника. После гола Мартинса они, видимо, с сарказмом стали показывать судье монитор VAR. Это просто неуважение к арбитрам – я не знаю, почему резервный не сказал об этом Иванову. Обоих стоило наказать минимум жёлтой карточкой – это неспортивное поведение.

Как это было:
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео

Ну а дальше – самый яркий эпизод – стычка (хотя до драки там не дошло) сразу после свистка на перерыв. Сразу предупредим – после матча Дмитрий Баринов, который стал участником конфликта, заявил «Чемпионату», что конфликт исчерпан – со Станковичем они после игры обнялись.

Стычка Деяна Станковича и Дмитрия Баринова

Стычка Деяна Станковича и Дмитрия Баринова

Фото: Кадры из трансляции

Стычка Деяна Станковича и Дмитрия Баринова

Стычка Деяна Станковича и Дмитрия Баринова

Фото: Кадры из трансляции

«Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех, – считает Федотов. – Кому-то что-то крикнул – и дальше понеслось. Проблема резервного арбитра – Юрия Карпова – он не говорит об этом Иванову. Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб «Локо». Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать – а тут одно бездействие».

Во втором тайме больше внимания заслуживал Алексей Батраков, а не Станкович и судьи. Однако один эпизод отметим – с назначением пенальти в ворота «Локо» (только после просмотра VAR). Если коротко – Иванов ошибся, не сделав это самостоятельно. А если расширенно – вот объяснение от Федотова: «У Иванова была идеальная позиция, чтобы увидеть эпизод между Бакаевым и Дмитриевым. А после VAR решение поменял. Иванов должен был понимать по движению мяча, что он уходит не в аут, а в центральную зону штрафной – значит, первым был игрок «Спартака». Он ошибся, находясь в отличной позиции. Бакаев фолил на Дмитриеве, поэтому это ошибка Иванова, но Левников второй раз правильно вмешался и исправил ошибку».

«Спартаку» пенальти не помог, а после поражения Станкович заявил о кризисе команды. И высказался об информации о своей возможной отставке.

Комментарии
