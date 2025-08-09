Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ахмат — Зенит — 1:0, обзор матча РПЛ, автогол Дркушича, статистика, 9 августа 2025 года, чемпионат России

Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!
Анатолий Романов
Отчёт «Ахмат» — «Зенит» — 1:0
Аудио-версия:
Комментарии
«Ахмат» прервал серию поражений. А «Зенит» впервые в сезоне не забил и впервые в сезоне не набрал очки!

Впечатляющее возвращение Станислава Черчесова в Мир Российскую Премьер-Лигу спустя 10 лет! В первой игре под его руководством «Ахмат» прервал четырёхматчевую серию поражений со старта сезона. Грозненцы победили дома «Зенит», который впервые проиграл в этом чемпионате.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

За несколько минут до начала матча «Зенит» понёс неожиданную потерю – лишился ведущего центрального защитника. Включённый в основу Нино получил повреждение и был в последний момент заменён на Эраковича. Кроме того, в составе сине-бело-голубых обращали на себя внимание возвращение после травмы Луиса Энрике и появление Соболева. Сергей Семак наградил Александра за хороший выход на замену во встрече с ЦСКА. Соболев занял место присевшего на скамейку Кассьерры.

Довольно быстро стало понятно, что за несколько дней тренировок Черчесов поменял «Ахмат». Если при Александре Сторожуке это была команда, которая стремилась контролировать мяч и прессинговать, то сегодня грозненцы с самого начала сели в оборону низким блоком. Впрочем, уровень соперника вынуждал хозяев играть осторожно, быть может, в следующем туре это будет другой «Ахмат». Южане терпели, сбивали темп, рассчитывали на контрвыпады. В целом их план работал. «Зенит» контролировал мяч почти 80% времени, тем не менее не создавал голевых моментов. И даже почти не бил при счёте 0:0. Хотя Жерсон, Вендел, Луис Энрике, Педро и Мантуан отрезками здорово кружили бразильскую карусель на подходах к штрафной соперника.

У звёздного новичка «Зенита» сложная адаптация:
Таких проблем от Жерсона в «Зените» не ждали. Неужели повторится история Глушенкова?
Таких проблем от Жерсона в «Зените» не ждали. Неужели повторится история Глушенкова?

У «Ахмата» вообще не было никакой остроты в течение получаса – тем неожиданнее оказался гол команды Черчесова. Хозяева реализовали первый момент и забили первым же ударом. Да и нанёс его защитник «Зенита» Дркушич, сотворивший курьёзный автогол. Всё началось с аута грозненцев на правом фланге. Затем «Ахмат» развернул атаку в левый полуфланг, куда прибежал Богосавац. Серб прострелил на Садулаева, а Дркушич в единоборстве с вингером срезал мяч в собственные ворота.

Ванья Дркушич Подробнее

«Зенит» так и не придумал до перерыва, как вскрыть насыщенную оборону «Ахмата». Были подачи на Соболева, в том числе со стандартов, за которые отвечал Педро. Александр старательно боролся за все мячи, но не переигрывал пару рослых и физически сильных центральных защитников Гандри – Ндонг. А внизу гостям не хватало быстроты в штрафной Шелии.

Реакция Семака на происходящее – две перестановки в перерыве. Тренер «Зенита», судя по его решениям, был в первую очередь недоволен неудачливым Дркушичем и Педро. Выпустив на поле летнего новичка Вегу (аргентинец тоже классно вышел на замену с ЦСКА) и второго форварда Лусиано, тренер сине-бело-голубых перешёл на тройку защитников. Очевидно, хотел, как и во встрече с армейцами, вскрыть фланги за счёт широких позиций латералей и забросать штрафную соперника кроссами. «Ахмат» не давал это сделать. Тогда на исходе часа встречи Семак бросил в бой Кассьерру с Мостовым – сменил весь правый фланг (ушли Мантуан и Луис Энрике). Петербургская команда стала играть в три нападающих.

В новой версии «Зенита» Вега внезапно превратился в правого защитника. Этот нестандартный шаг Семака едва не сыграл, когда аргентинец подал с левой, а Кассьерра пробил головой – Шелия сотворил фантастический сейв! Однако в таком футболе и «Ахмат» получал больше пространства для контратак. Ответ грозненцев был ещё опаснее. «Зенит» избежал второго пропущенного гола после выстрела Касинтуры только благодаря сейву Латышонка и штанге.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Несмотря на все манипуляции Семака, у «Зенита» не клеилась атакующая игра. Петербургская команда завершала матч ещё и без Жерсона – подуставшего хавбека тоже отправили на скамейку. Пока новая бразильская звезда светит тускло. А «Ахмат» хорошо защищался и числом, и умением. Черчесов добавил ещё одного защитника, чтобы тройка форвардов сине-бело-голубых не выигрывала воздух. Сработало! «Зенит» смог только превзойти хозяев по ударам (12:9, в створ – 3:2), но не уйти от поражения.

«Зенит» отстал от лидера уже на семь очков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android