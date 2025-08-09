Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!

Впечатляющее возвращение Станислава Черчесова в Мир Российскую Премьер-Лигу спустя 10 лет! В первой игре под его руководством «Ахмат» прервал четырёхматчевую серию поражений со старта сезона. Грозненцы победили дома «Зенит», который впервые проиграл в этом чемпионате.

За несколько минут до начала матча «Зенит» понёс неожиданную потерю – лишился ведущего центрального защитника. Включённый в основу Нино получил повреждение и был в последний момент заменён на Эраковича. Кроме того, в составе сине-бело-голубых обращали на себя внимание возвращение после травмы Луиса Энрике и появление Соболева. Сергей Семак наградил Александра за хороший выход на замену во встрече с ЦСКА. Соболев занял место присевшего на скамейку Кассьерры.

Довольно быстро стало понятно, что за несколько дней тренировок Черчесов поменял «Ахмат». Если при Александре Сторожуке это была команда, которая стремилась контролировать мяч и прессинговать, то сегодня грозненцы с самого начала сели в оборону низким блоком. Впрочем, уровень соперника вынуждал хозяев играть осторожно, быть может, в следующем туре это будет другой «Ахмат». Южане терпели, сбивали темп, рассчитывали на контрвыпады. В целом их план работал. «Зенит» контролировал мяч почти 80% времени, тем не менее не создавал голевых моментов. И даже почти не бил при счёте 0:0. Хотя Жерсон, Вендел, Луис Энрике, Педро и Мантуан отрезками здорово кружили бразильскую карусель на подходах к штрафной соперника.

У «Ахмата» вообще не было никакой остроты в течение получаса – тем неожиданнее оказался гол команды Черчесова. Хозяева реализовали первый момент и забили первым же ударом. Да и нанёс его защитник «Зенита» Дркушич, сотворивший курьёзный автогол. Всё началось с аута грозненцев на правом фланге. Затем «Ахмат» развернул атаку в левый полуфланг, куда прибежал Богосавац. Серб прострелил на Садулаева, а Дркушич в единоборстве с вингером срезал мяч в собственные ворота.

«Зенит» так и не придумал до перерыва, как вскрыть насыщенную оборону «Ахмата». Были подачи на Соболева, в том числе со стандартов, за которые отвечал Педро. Александр старательно боролся за все мячи, но не переигрывал пару рослых и физически сильных центральных защитников Гандри – Ндонг. А внизу гостям не хватало быстроты в штрафной Шелии.

Реакция Семака на происходящее – две перестановки в перерыве. Тренер «Зенита», судя по его решениям, был в первую очередь недоволен неудачливым Дркушичем и Педро. Выпустив на поле летнего новичка Вегу (аргентинец тоже классно вышел на замену с ЦСКА) и второго форварда Лусиано, тренер сине-бело-голубых перешёл на тройку защитников. Очевидно, хотел, как и во встрече с армейцами, вскрыть фланги за счёт широких позиций латералей и забросать штрафную соперника кроссами. «Ахмат» не давал это сделать. Тогда на исходе часа встречи Семак бросил в бой Кассьерру с Мостовым – сменил весь правый фланг (ушли Мантуан и Луис Энрике). Петербургская команда стала играть в три нападающих.

В новой версии «Зенита» Вега внезапно превратился в правого защитника. Этот нестандартный шаг Семака едва не сыграл, когда аргентинец подал с левой, а Кассьерра пробил головой – Шелия сотворил фантастический сейв! Однако в таком футболе и «Ахмат» получал больше пространства для контратак. Ответ грозненцев был ещё опаснее. «Зенит» избежал второго пропущенного гола после выстрела Касинтуры только благодаря сейву Латышонка и штанге.

Несмотря на все манипуляции Семака, у «Зенита» не клеилась атакующая игра. Петербургская команда завершала матч ещё и без Жерсона – подуставшего хавбека тоже отправили на скамейку. Пока новая бразильская звезда светит тускло. А «Ахмат» хорошо защищался и числом, и умением. Черчесов добавил ещё одного защитника, чтобы тройка форвардов сине-бело-голубых не выигрывала воздух. Сработало! «Зенит» смог только превзойти хозяев по ударам (12:9, в створ – 3:2), но не уйти от поражения.