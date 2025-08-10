А ещё переезд защитника «Барсы» в Саудовскую Аравию, форвард для «МЮ», желанная цель «Реала» и возможное воссоединение Черчесова с Марио.

«ПСЖ» всё же взял ещё конкурента Сафонову, футболист с КЧМ — в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Читаете ли вы подводки к трансферным дайджестам? Если да, добрый вечер! Если нет – вы всё равно не увидите, что здесь написано. К сути!

Главные состоявшиеся трансферы дня

Шевалье — официально в «ПСЖ»

Люка Шевалье Фото: psg.fr

Наконец-то случилось то, о чём твердили в последний месяц! Больше никаких «трансфер согласован», «осталось уладить нюансы» и «контракт будет подписан в ближайшие дни». Вратарь Люка Шевалье представлен в качестве игрока «ПСЖ» с 30-м номером. Соглашение рассчитано до 2030-го, а заплатили парижане € 40 млн. Одним конкурентом у Сафонова стало больше. Станет ли меньше из-за возможного ухода Доннаруммы или сам россиянин покинет клуб – тут продолжаем следить.

«Я — ребёнок, живущий своей мечтой. С самого детства мечтал играть на самом высоком уровне. Хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиша Кампуша и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто усердно работал, чтобы я попал в «Пари Сен-Жермен». Очень рад быть здесь. Буду носить эту футболку со страстью и амбициями», — воодушевлённо высказался вратарь.

Дарвин отправился на Восток

«Аль-Хиляль» представил Дарвина Нуньеса Фото: alhilal.com

Дарвин Нуньес местами показывал высокий уровень. Но куда больше запомнился множеством запоротых моментов с эпичными промахами. «Ливерпуль» этим летом купил Уго Экитике и гонится за Александером Исаком — для Дарвина места в нападении больше не было. И не будет, ведь вовремя подсуетился саудовский «Аль-Хиляль». Клуб Малкома купил уругвайца за € 53 млн, ещё € 12 млн, возможно, капнут на счёт мерсисайдцев бонусами. Нуньес уже ушёл. Скорее всего, «Челси» расстанется с Николасом Джексоном (об этом – ниже). Уходит эпоха.

Шешко доехал до Манчестера

«Манчестер Юнайтед» официально представил Беньямина Шешко. Переход 22-летнего словенца называли состоявшимся ещё несколько дней назад. Получается, не зря. Манкунианцы договорились с «Лейпцигом» на € 85 млн, из которых € 8,5 млн — бонусная часть. Контракт согласован на пять лет. А вот приветственные слова нового топ-форварда АПЛ:

«История «Манчестер Юнайтед», безусловно, уникальна. Но что меня действительно волнует, так это будущее. Когда мы обсуждали проект, было ясно, что у этой команды есть всё необходимое, чтобы продолжать расти и в скором времени снова бороться за самые престижные трофеи.

С самого первого дня я чувствовал позитивную энергию и семейную атмосферу, которую создал клуб. Это, безусловно, идеальное место для того, чтобы достичь максимального уровня и реализовать все свои амбиции. Мне не терпится начать учиться у Рубена [Аморима] и наладить контакт с товарищами по команде, чтобы вместе добиться успеха, на который, как всем известно, мы способны».

Мартинес покинул «Барсу» ради «жирного» контракта в Саудовской Аравии

«Спасибо за всё, капитан», — посвятил сообщение в соцсетях Ламин Ямаль Иньиго Мартинесу. А всё почему? Потому что 34-летний защитник разорвал контракт с «Барселоной». Это официальная информация. Есть и обратная: пару дней назад Фабрицио Романо предсказывал подобный сценарий и уверял, что футболист на правах свободного агента присоединится к саудовскому «Аль-Насру». Такой вот подарок каталонцев для клуба Криштиану Роналду. Несмотря на возраст, уход Мартинеса выглядит для них значительной потерей: 71 матч во всех турнирах за два года взялся не просто так.

«Оренбург» купил защитника с клубного ЧМ

«Оренбург» представил Фахда Муфи Фото: ФК «Оренбург»

Следили за клубным чемпионатом мира? А за его не самыми топовыми командами? Если да, то поздравляем: вы — фанат футбола. Но вообще речь сейчас о Фахде Муфи. 29-летний марокканский правый защитник поиграл за «Видад» против «Манчестер Сити» и «Ювентуса», а теперь поехал делиться опытом с футболистами «Оренбурга». Прошлое у него богатое: молодёжка «Лиона», португальские «Тондела» и «Портимоненсе», хорватский «Хайдук». Когда-нибудь должно было дойти и до Мир РПЛ.

Главные трансферные слухи дня

Доннарумма хочет в «МЮ»

С позицией первого номера в «ПСЖ» всё ясно: Шевалье куплен, а Доннарумма выставлен на трансфер. Вторая информация — инсайд Николо Скиры. Бен Джейкобс и The Mirror дополнили её интересной подробностью: Джанлуиджи горит желанием перебраться в «Манчестер Юнайтед», а Рубен Аморим и не против. Ещё бы, когда в твоей команде главный вратарь — Андре Онана, который способен на «привоз» в любой момент. Парижане согласны отпустить итальянца за € 30 млн — спасибо истекающему в следующем году контракту.

Перес задумал лично привезти в «Реал» Родри

Помните, как «Реал» в прошлом году полностью проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча», когда выяснилось, что награду заберёт Родри? Если верить Cadena Ser, босс мадридцев Флорентино Перес задумал лично загладить вину и без посредников переманить опорника из «Манчестер Сити». Источник AS дополнил: Родри не определился с будущим, а «Ман Сити» видит угрозу в интересе к нему «Реала». Экс-чемпионы Англии на фоне слухов собираются сделать опорника самым высокооплачиваемым полузащитником Европы.

Пеп Гвардиола тем временем сообщил, что Родри получил новую серьёзную травму на клубном ЧМ и восстановится только к середине сентября. Хорошо хоть, не новый разрыв крестообразных связок.

Марио воссоединится с Черчесовым?

«Ахмат» возглавил Станислав Черчесов. Кто при нём блистал в сборной России, а сейчас находится без дела? Марио Фернандес. Legalbet логично приписал грозненцам интерес к бразильско-российскому правому защитнику, также добавив про его высокий запрос по зарплате. «Чемпионат» связался с четвертьфиналистом ЧМ-2018, и тот расхвалил потенциального работодателя:

«Ахмат» — клуб с традициями. В Грозном во все годы была хорошая команда с качественными футболистами, против которых всегда было сложно играть. Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьёй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть».

Одной строкой

Малик Тшау, Матвей Сафонов, Хави Симонс Фото: Getty Images