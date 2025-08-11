Скидки
Все новости
Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа, как это повлияет на бан футбольных клубов и сборной России, УЕФА, ФИФА

Путин и Трамп встречаются уже на этой неделе. Куда успевают заявиться команды из России?
Григорий Телингатер
Валерий Карпин
Новости, которых очень ждут наши клубы и сборные.

Российские футбольные клубы и сборные уже больше трёх лет отстранены от международных турниров. Со стороны ФИФА и УЕФА идёт посыл, что дисквалификация России завершится, когда закончится острая фаза боевых действий на Украине.

Максим Митрофанов
Максим Митрофанов
генеральный секретарь РФС

Надо основываться на решениях ФИФА и УЕФА. В них написано, что основанием для отстранения, помимо бойкота со стороны Польши, Чехии и Швеции, является форс-мажорное обстоятельство, вызванное военным конфликтом. Как только форс-мажорное обстоятельство отпадает, заканчивается и сам форс-мажор. А значит, этот документ перестаёт действовать.

Президенты России и США встретятся уже на этой неделе – 15 августа на Аляске. Предполагается, что затем Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести ещё одну встречу – уже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тяжело оценить, насколько близко мирное соглашение, однако о такой вероятности говорят всё чаще. Если это всё-таки произойдёт, то когда именно вернутся к международным турнирам наши футбольные клубы и сборные?

Что касается еврокубков, основная стадия Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы – 24 сентября, а Лиги конференций – 2 октября. При этом жеребьёвка общего этапа намечена на 28 и 29 августа. Впрочем, шансов заявиться на этот сезон фактически нет, ведь идёт уже третий квалификационный раунд во всех трёх турнирах. Чтобы российские клубы приняли участие в еврокубках, нужно отстранить какие-то другие команды. Очевидно, что никто на это не пойдёт. Даже если с России снимут бан сегодня, то всё равно раньше сезона-2026/2027 возвращения ждать не стоит. И если наши клубы там окажутся, то начнут с первых раундов квалификаций. То есть стартуют ориентировочно в первой половине июля 2026.

Точнее – зависит от места России в рейтинге:
Россия обогнала Украину в таблице коэффициентов УЕФА. Как так вышло и что это даёт?
Россия обогнала Украину в таблице коэффициентов УЕФА. Как так вышло и что это даёт?

А теперь перейдём к сборной России. Отбор к ЧМ-2026 стартовал ещё в марте. Правда, там есть группы, где всего четыре команды, и отборочные матчи в них стартуют 4-6 сентября. Но даже если к этому времени с России снимут бан, то это всё равно не поможет. Если в какую-то из групп добавить Россию, то получится уже пять команд, а значит, отбор нужно было начинать в том же марте. Да и никто из стран не согласится после жеребьёвки резко сократить свои шансы на ЧМ-2026 после добавления в группу сборной России.

Сборная России
Сборная России по футболу

Сборная России по футболу

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Президент РФС Александр Дюков уже несколько раз говорил, что ещё есть шанс пробиться на ЧМ-2026. В том числе недавно – в июне. По его словам, есть шанс получить уайлд-кард от ФИФА, но в реальности представить такое крайне тяжело. Опять же, потому что это точно ударит по шансам какой-то другой сборной. Так что раньше отбора к Евро-2028 рассчитывать особо не на что.

Молодёжный чемпионат мира — 2025 в Чили стартует в сентябре – попасть на этот турнир уже явно не получится. Пробиться на юношеский чемпионат Европы — 2026 тоже почти нет шансов, потому что уже прошла жеребьёвка и отборочный турнир стартует в ноябре. Во всех группах по четыре команды, и едва ли кто-то согласится добавить пятую. А вот куда реально успеть заявиться – так это на женский чемпионат мира — 2027. Там жеребьёвка европейского отбора стартует 4 ноября.

В общем, если рассуждать глобально, нужно учитывать, что даже при лучшем сценарии мы вернёмся не сразу, а с задержкой примерно в год.

Когда сборную России вернут к турнирам, то как быть с Карпиным?
Карпина ругают за совмещение. Но однозначно провалился только один его предшественник
Карпина ругают за совмещение. Но однозначно провалился только один его предшественник
