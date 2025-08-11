«Победу над «Зенитом» мы уже забыли». 5 вопросов Черчесову после крутого возвращения в РПЛ

Станислав Черчесов по-королевски ворвался в МИР Российскую Премьер-Лигу после 10-летнего отсутствия. У тренера было всего три дня тренировок в «Ахмате», но это не помешало ему и его команде обыграть «Зенит».

Мы созвонились с Черчесовым после победы. Согласился он ответить лишь на пять вопросов – радоваться, по словам тренера, особо некогда, всё только начинается.

— Первый матч – и сразу с «Зенитом». Насколько тяжело было готовиться?

– Не думаю, что что-то изменилось бы, если бы игра была не с «Зенитом», а с другой командой. Мы бы предприняли те же самые действия.

– Однако это сразу топ-клуб. Это не влияло?

– Да, уровень соперника другой, высокий, но подготовка-то одинаковая. Изучили соперника, изучили своих игроков ― это естественный процесс. Подошли к нему без эмоций и сделали свою работу.

— Игроки «Ахмата» сказали: «Черчесов нас расслабил». В каком состоянии нашли команду и что изменили?

— Самое основное ― мы говорили коротко и по делу. Провели три тренировки. На первом занятии я сразу сказал, что в долгие рассказы уходить не буду. Всё было максимально сжато, живо и компактно. Любая минута использовалась для работы, а не для философии.

Станислав Черчесов, матч «Ахмат» ― «Зенит» Фото: РИА Новости

— Насколько кайфуете от возвращения в РПЛ? 10 лет вас не было, а тут сразу обыграли в «Зенит».

— Абсолютно никаких эмоций. Я же из профессии не уходил. Вернулся в клуб, где уже работал, где мне всё прекрасно знакомо. Мне не нужно было времени на адаптацию. А что касается слова «кайфуете», то мы пока ещё ничего не сделали, чтобы кайфовать.

— От кого получили самое неожиданное поздравление?

— Поздравляли многие, но, повторюсь, у нас есть пока только минимальный успех. Мы о нём, например, уже забыли. У нас есть чёткое понимание, куда двигаться. Не будем вспоминать про эту победу. Единственное — постараемся от неё оттолкнуться, чтобы пойти дальше.