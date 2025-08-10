Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 11 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: футбол и Кубок Минска по хоккею
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 11 августа: «КАМАЗ» — «Факел», кризисное «Торпедо» против «Спартака» Кс и «Адмирал» — «Лада» в предсезонном турнире КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 14:00: «Адмирал» — «Лада», Кубок Минска

Кубок Минска . Кубок Минска
11 августа 2025, понедельник. 14:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в стартовом матче турнира?

В понедельник в Минске стартует первый предсезонный турнир нынешнего межсезонья КХЛ. В матче открытия Кубка Минска сразятся команды Леонида Тамбиева и Бориса Миронова. Несколько дней назад проводящие предсезонный сбор в Беларуси приморцы уже успели записать на свой счёт непростую победу в контрольной встрече с клубом ВХЛ «Молот» (3:1). В свою очередь, сильно обновлённые тольяттинцы этим летом на лёд ещё не выходили. Кто же победит в стартовом матче турнира в Беларуси?

Статистика Кубка Минска
Как обновились составы команд в межсезонье? Все трансферы лета в КХЛ:
Потуральски — в «Авангарде», Бердин — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ
Потуральски — в «Авангарде», Бердин — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ

⚽️ 19:00: «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома, Первая лига, 4-й тур

Россия — Лига PARI . 4-й тур
11 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Спартак Кс
Кострома
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оживут ли москвичи?

«Торпедо» должно было стартовать в Мир РПЛ. Но в самый последний момент из-за скандала с судейством осталось в Pari Первой лиге. Вроде бы москвичи при таких исходных должны всех разносить, тем не менее такого пока нет и близко: 2:3 с «Челябинском», 0:0 с «Нефтехимиком», 0:1 – со «СКА-Хабаровск». Промежуточный итог – делёжка с 15-го по 18-е места с ещё тремя бедолагами. Получится подправить ситуацию в матче с костромчанами? Они, если что, идут в середине таблицы с четырьмя очками. Во многом благодаря гостевой победе над «Родиной». То есть одних москвичей на их территории уже одолели.

Статистика Лиги PARI
Как там дела в бывшей ФНЛ:
«Торпедо» и Тихонов тонут, в Костроме проспали «сухой лист». Главное в Первой лиге. Видео
«Торпедо» и Тихонов тонут, в Костроме проспали «сухой лист». Главное в Первой лиге. Видео

⚽️ 20:00: «КАМАЗ» — «Факел», Первая лига, 4-й тур

Россия — Лига PARI . 4-й тур
11 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воронежцы продолжат движение вверх?

«Факел» не собирается задерживаться в Первой лиге, выдав три победы в стартовых трёх матчах: повержены костромской «Спартак», «Уфа» и «Сокол». Причём с одинаковым счётом 1:0. «КАМАЗ» выдал бы практически то же самое, только уже с 2:1 – именно с таким перевесом были обыграны «Волга» и «Челябинск». Но вот «Арсенал» пропустил только один раз (1:1). И воронежцы, и челнинцы на ходу. Кто кого притормозит? Каждое очко на вес золота, потому что претендентов на подъём в Мир РПЛ слишком уж много.

Статистика Лиги PARI
Как вам красная форма воронежцев? Раздали стиля?
Фото
«Факел» представил красную форму на Кубок России с ретролеттерингом и объёмными номерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android