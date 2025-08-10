Топ-матчи понедельника: футбол и Кубок Минска по хоккею

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 14:00: «Адмирал» — «Лада», Кубок Минска

Интрига: кто победит в стартовом матче турнира?

В понедельник в Минске стартует первый предсезонный турнир нынешнего межсезонья КХЛ. В матче открытия Кубка Минска сразятся команды Леонида Тамбиева и Бориса Миронова. Несколько дней назад проводящие предсезонный сбор в Беларуси приморцы уже успели записать на свой счёт непростую победу в контрольной встрече с клубом ВХЛ «Молот» (3:1). В свою очередь, сильно обновлённые тольяттинцы этим летом на лёд ещё не выходили. Кто же победит в стартовом матче турнира в Беларуси?

⚽️ 19:00: «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома, Первая лига, 4-й тур

Интрига: оживут ли москвичи?

«Торпедо» должно было стартовать в Мир РПЛ. Но в самый последний момент из-за скандала с судейством осталось в Pari Первой лиге. Вроде бы москвичи при таких исходных должны всех разносить, тем не менее такого пока нет и близко: 2:3 с «Челябинском», 0:0 с «Нефтехимиком», 0:1 – со «СКА-Хабаровск». Промежуточный итог – делёжка с 15-го по 18-е места с ещё тремя бедолагами. Получится подправить ситуацию в матче с костромчанами? Они, если что, идут в середине таблицы с четырьмя очками. Во многом благодаря гостевой победе над «Родиной». То есть одних москвичей на их территории уже одолели.

⚽️ 20:00: «КАМАЗ» — «Факел», Первая лига, 4-й тур

Интрига: воронежцы продолжат движение вверх?

«Факел» не собирается задерживаться в Первой лиге, выдав три победы в стартовых трёх матчах: повержены костромской «Спартак», «Уфа» и «Сокол». Причём с одинаковым счётом 1:0. «КАМАЗ» выдал бы практически то же самое, только уже с 2:1 – именно с таким перевесом были обыграны «Волга» и «Челябинск». Но вот «Арсенал» пропустил только один раз (1:1). И воронежцы, и челнинцы на ходу. Кто кого притормозит? Каждое очко на вес золота, потому что претендентов на подъём в Мир РПЛ слишком уж много.