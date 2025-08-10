Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео

«Краснодар» как следует помучился во время прошлого выезда к «Оренбургу», пропустив быстрый гол и всё-таки вырвав важнейшую победу с минимальным перевесом. Это было в 29-м туре (1:2). Теперь, уже в ранге чемпионов, команде Мурада Мусаева тоже пришлось непросто. Но исход получился аналогичным.

Оренбуржцы лишились из-за дисквалификации Татаева, так что в обороне компанию Касимову и Чичинадзе составил Хотулёв. Ещё вышел Болотов, а не неудачно вписавшийся в игру с «Балтикой» Зотов. Краснодарцы же по сравнению с предыдущим туром стартовую расстановку никак не изменили: новички Жубал, Перрен и Фуртадо вновь остались скучать на лавке.

Обмен моментами пошёл с первых же минут. И «Оренбург» не слишком-то отставал. Болотов поймал отскок и красиво бил с разворота — не хватило точности. Неплохо в ближний угол выцеливал Рыбчинский — и увидел блокировку в подкате от Косты. Бразилец был хорош и в обороне, и при подключениях: реализовать подачу Сперцяна с углового помешала перекладина. Ещё опасно с лёта прикладывался Оласа.

На 19-й минуте «Краснодар» всё же забил. Тот же Оласа отправил мяч со стандарта в штрафную, тот метался туда-сюда и попал к Батчи, который и исполнил казнь. Да вот беда — изначально в офсайд залез Кордоба, гол с помощью VAR аннулировали. Вопрос в том, влиял ли Джон на эпизод.

Вердикт экс-арбитра Мир РПЛ Игоря Федотова для «Чемпионата» — решение справедливое: «Кордоба при первой подаче находился за линией офсайда и блокировал защитника «Оренбурга». Тот просто не мог подобраться к мячу. Так что просто своим присутствием колумбиец влиял на эпизод и защитника — решение отменить гол из-за офсайда правильное. Хотя нельзя не отметить, что повторы снова показали криво».

«Оренбург» — «Краснодар» Фото: fcorenburg.ru

Далее стало менее событийно. Кордоба вновь угодил во «вне игры», но уже без гола. Оласа выбивал мяч и внезапно травмировался — его перед перерывом заменил Гонсалес. С трибун отчётливо слышалось: «Молодцы!» Сергею Галицкому стоит гордиться не только золотыми медалями, но и такими выкриками чужих болельщиков за 0:0 с его командой к 42-й минуте.

Так с нулями первый тайм и закончился, хотя у Кордобы в компенсированное время нашёлся железобетонный шанс: не получилось подстроиться под прострел Батчи, поэтому, находясь в нескольких метрах от ворот, колумбиец в падении отправил мяч в небеса.

«Краснодар» продолжил давить и во второй половине, однако опасности категорически не хватало. Разве что Черников при контратаке сам протащил мяч и плотно выстрелил издали — не хватило считаных сантиметров. «Оренбург» старался точечно жалить в ответ — в этом активно помогал поднявшийся с лавки Томпсон. Как и в трёх прошлых турах, Мусаев освежил игру с помощью Фуртадо.

Максимально эффективно, впрочем, сработала рокировка Сперцяна на Кривцова. Никита на 75-й минуте забил вторым же касанием! Тормена отдал хорошую проникающую передачу, а Овсянников не удержал ближний угол.

Тут же и Кордоба продавил Касимова, оказавшись перед воротами. Но там вратарь оренбуржцев уже выручил. Как и позже, когда Черников бил головой под перекладину. Партнёры Овсянникова устроили финальный штурм и не преуспели. Мог бы Хотулёв, да его дальнобойный заряд пролетел мимо левой девятки.

«Краснодар» взлетел на второе место, и теперь он позади «Локомотива» всего на три очка. «Оренбург» же остался 13-м, однако подвинуть его оттуда по итогам тура могут «Сочи» или «Ростов» с «Пари НН», у которых намечается личная встреча.