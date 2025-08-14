Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!

Несмотря на то что российский чемпионат идёт уже три недели, а европейские вот-вот стартуют или также начались, целая группа экс-игроков РПЛ остаётся без клубов. Из свободных агентов, покинувших летом нашу лигу, можно собрать целую команду с двумя составами. А в этом тексте мы собрали условную символическую сборную – из 11 безработных. Не последние футболисты по прошлому сезону. Кого ждёте обратно в РПЛ?

Иван Ломаев, вратарь

Иван Ломаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казалось бы, ещё недавно молодой Ломаев был кандидатом в сборную России, а теперь 26-летний голкипер находится без команды. «Крылья Советов» не предложили Ивану новый контракт, хотя, по словам заместителя гендиректора самарского клуба Руслана Пименова, вратарь готов был остаться даже с понижением зарплаты. Ломаев не выходил на поле с декабря из-за травмы, а до того сыграл 13 матчей в РПЛ, пропустил 20 мячей и выдал два «сухаря». В июле были новости об интересе к нему со стороны клубов из Греции и второго дивизиона чемпионата Испании, но пока переход не состоялся. Иван поддерживал форму, тренируясь с «КС».

Эли Даса, защитник

Московское «Динамо» не продлило контракт с правым защитником, который отыграл за бело-голубых три сезона. В прошедшем Даса провёл 20 встреч в РПЛ и сделал одну голевую передачу. С июня Эли находится в поисках нового клуба, однако безрезультатно. Сообщалось об интересе к 32-летнему израильтянину со стороны «Локомотива», тем не менее слухи пока так и остались слухами. Приятно, что Даса даже после отъезда из России тепло отзывался о нашей стране, из-за чего у него были проблемы с властями Эстонии, куда он приезжал в составе сборной.

Павел Маслов, защитник

Павел Маслов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывший центральный защитник «Спартака» также находится с лета в списке свободных агентов. У 25-летнего игрока закончился контракт с красно-белыми, и московский клуб решил не предлагать Маслову новое соглашение. Впрочем, Павел уже и не был в «Спартаке» с сентября 2024-го. Он оказался не нужен Деяну Станковичу, поэтому отправился в аренду в «Сочи». За эту команду провёл 20 матчей в Первой лиге и стыках РПЛ, забил два мяча. Почему-то и в Сочи Маслов не остался.

Дани Фернандес, защитник

Дани Фернандес Фото: ФК «Химки»

Воспитанник «Реала» провёл только один сезон в России после перехода в «Химки» в июле 2024-го и выглядел очень неплохо в РПЛ. Фланговый защитник сыграл 20 встреч, в которых стал автором двух голевых передач. После того как «Химки» приказали долго жить, 28-летний испанец получил статус свободного агента. Пока Фернандес не нашёл новую команду, хотя, например, его одноклубник и соотечественник Алекс Корредера быстро устроился в «Спортинг» из Хихона. Чего-то ждёт Дани.

Антон Швец, полузащитник

Антон Швец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-полузащитник сборной России ушёл из «Ахмата» после восьми лет в клубе из Грозного. Интересно, что это была единственная для 32-летнего Швеца команда в РПЛ, так как до того он играл на профессиональном уровне только в Испании. В минувшем сезоне Антон провёл в чемпионате 15 матчей без результативных действий. Многие свободные агенты уже подписали контракты с новыми клубами, но Швец – в свободном поиске. Опорный хавбек, по его словам, рассматривает варианты и готов продолжать выступления на высоком уровне.

Миралем Пьянич, полузащитник

Экс-звезда сборной Боснии и Герцеговины, «Ювентуса» и «Барселоны» тоже всего на год задержался в России. Поучаствовал в 16 встречах РПЛ, ни разу не забил, но сделал две голевые передачи. На поле было видно, что Пьянич уже не тот, что прежде, тем не менее определённую пользу 35-летний полузащитник принёс. Взял с ЦСКА Кубок России, помогал развиваться молодым – рядом с ним стремительно прогрессировал Матвей Кисляк. Однако армейцы не предложили Миралему новый контракт, и плеймейкер до сих пор сидит без клуба. Писали, что на Пьянича претендует «Сент-Луис Сити» из МЛС.

Кристиян Бистрович, полузащитник

Ещё один экс-полузащитник ЦСКА, который был нужен Марко Николичу, но не пригодился Фабио Челестини. Семь лет Бистрович принадлежал московскому клубу, пять раз уходил в аренду. В прошлом сезоне получил шанс и как будто воспользовался им – выходил на поле в 20 матчах РПЛ, забил один гол (победный «Спартаку» в дерби). Взял с армейцами Кубок России. Однако летом 27-летний хорват и ЦСКА разошлись. Появлялась информация, что Бистрович может остаться в РПЛ и выбирает из нескольких вариантов.

Валентин Вада, полузащитник

Валентин Вада Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Аргентинский полузащитник не затерялся в РПЛ, придя два года назад в «Рубин» из клуба второго испанского дивизиона «Сарагоса». Хотя прошлый сезон получился у Вады, пожалуй, менее ярким, чем дебютный. В 24 встречах чемпионата Валентин забил два мяча и отдал две голевые передачи. Договориться о новом соглашении с «Рубином» у 29-летнего легионера не получилось. При этом Рашид Рахимов подчёркивал, что Ваде сделали предложение. Говорят, сейчас аргентинец близок к переходу в саудовский «Дамак».

Резиуан Мирзов, полузащитник

Экс-вингер «Химок» стал ещё одним игроком, пострадавшим от развала подмосковного клуба. В прошлом сезоне Мирзов играл немало – провёл 26 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. А летом внезапно оказался безработным. Неприятная ситуация, особенно для немолодого уже футболиста. 32-летний вингер мог переехать в Турцию вслед за Сергеем Юраном и продолжить карьеру в «Серик Беледиеспор», но переговоры о возможном переходе не вылились до сих пор в подписание контракта. Так что Резиуан по-прежнему свободный агент.

Рифат Жемалетдинов, полузащитник

Жемалетдинов, как и Пьянич с Бистровичем, стал жертвой смены главного тренера в ЦСКА. 28-летнего полузащитника ценил Николич, а вот Челестини принял решение сделать ставку на других игроков. Второй год подряд Рифат оказался на рынке свободных агентов. В прошлом сезоне Жемалетдинов сыграл 24 матча и набрал 2+3 в чемпионате России. С такой статистикой вполне можно найти клуб в РПЛ, однако, по словам агента игрока Владимира Кузьмичёва, предложений нет. Зато есть варианты в Турции. Обсуждается контракт с несколькими клубами.

Фёдор Смолов, нападающий

Смолов ушёл из «Краснодара» в статусе чемпиона России и самого результативного игрока в истории клуба. В минувшем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 16 встречах РПЛ и набрал 1+2. Свой единственный гол забил «Зениту». Лето подпортила Фёдору только история с дракой в «Кофемании». Смолов говорил, что задумывается о завершении карьеры, а на днях признался – желание играть ещё не пропало. Да и предложения поступают «из разных стран». Пока же форвард должен помочь медийному «БроукБойз» в Кубке России.