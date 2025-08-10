Голы новичков, судейский скандал и вау-серия пенальти. «Ливерпуль» внезапно отдал трофей!

Экитике и Фримпонг забили, но этого оказалось мало. Вратарь «Пэлас» был чудесен, а удар Салаха на трибуны запомнится надолго.

Топовый европейский футбольный сезон наконец открыт! Первооткрывателями назначили «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас», вышедших на поле «Уэмбли» побороться за Суперкубок Англии.

Арне Слот не стал мелочиться и уже в первом матче выпустил всех дорогостоящих новичков: Флориана Вирца, Уго Экитике, Милоша Керкеза и Жереми Фримпонга. Собственно, Экитике, в котором многие так сомневались, не стал терять времени и открыл счёт уже на четвёртой минуте. Француз получил мяч у левого полуфланга, сместился к линии штрафной и ударом в дальний нижний угол пробил кипера «Кристал Пэлас».

Ситуация вынудила лондонцев забрать мяч и попытать счастья в позиционных атаках – ответный удар состоялся уже через 12 минут. Алисон выдернул мяч из ног Матета, тот прилетел к Сарру, которого в штрафной сбил ван Дейк – судья назначил 11-метровый удар. Матета спокойно развёл бразильского кипера и мяч по углам.

Может, мерсисайдские старожилы и загрустили, а вот дебютанты точно не хотели проиграть в первой встрече. Собослаи выдал точную диагональ на правый фланг Фримпонгу, тот чуть сблизился к центру, попробовал вырезать навес на дальнюю штангу – а он чудесным образом превратился в гол, залетев за шиворот Дину Хендерсону.

После перерыва Экитике метил в лучшие игроки встречи, однако с реализацией после перерыва были проблемы. Возможно, Хендерсону дополнительно помогла вратарская кепка – в раздевалке просмотрел хайлайты Льва Яшина и уже во втором тайме ни разу не пропустил. Хотя на самом деле ему в лицо просто адски светило солнце.

Дин Хендерсон Фото: Michael Regan — The FA/The FA via Getty Images

И пропустил уже «Ливерпуль». Могли сравнять ещё раньше – на 62-й минуте Эзе остро пробил по воротам, но Алисон парировал. А вот на 77-й минуте «Пэлас» получил своё: Уортон тонкой передачей вывел Сарра на ударную позицию в контратаке, а тот ударом от штанги сравнял и сделал счёт 2:2.

Потом лондонцы по-футбольному озверели. Спустя две минуты после забитого Сарр чуть не оформил дубль, однако Керкез накрыл удар. А спустя мгновение судья пощадил мерсисайдцев, не поставив в их ворота 100-процентный пенальти: Мак Аллистер сыграл рукой в штрафной после навеса с фланга. Эпизод, достойный детального обсуждения, но решение главного судьи не поменяли даже ассистенты на VAR.

Рука Алексиса Мак Аллистера Фото: Скриншот из трансляции

Дело дошло до серии 11-метровых – действительно нервной. Первым ударил Мо Салах, однако перестарался и запульнул выше ворот. Зато у Матета всё получилось хорошо: ударил легонько, но Алисон не угадал направление удара. Подвела точность и Мак Аллистера: его удар парировал Хендерсон – определённо выручил Яшин-стайл.

Алисон тоже напомнил, что он классный вратарь, отбив удар Эзе. Затем несколько попыток никто не ошибался, однако большинство по успешным ударам оставалось у «Пэлас». Интрига могла завершиться точным выстрелом Сосы, – он бил четвёртым – но хорват в последний момент закосплеил Зидана. А получился косплей Трезеге: Борна так же ударил под перекладину, однако мяч отскочил в поле. Следующий удар реализовал Собослаи, оставив «Ливерпуль» в игре – но всё вновь зависело от «Пэлас». Решающий удар доверили Девенни, а тот уже не подвёл, уверенно пробив в девятку.

Остаётся только поздравить «Кристал Пэлас» с первым выигранным Суперкубком Англии в своей истории. А «Ливерпулю» не отчаиваться: в отдельном матче всякое может случиться.