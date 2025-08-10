Карпин снова без победы! Лунёв в концовке неожиданно пропустил издали от аутсайдера. Видео

«Динамо» и конкретно Валерия Карпина всю неделю обсуждали в медиа. Как вы понимаете, совсем не в позитивном ключе. Когда зовёшь такого модного тренера, так или иначе рассчитываешь, что синергия случится сразу. Даже без особых на то причин. Первые три тура Мир РПЛ плюс Кубок общественность пыталась ответить себе на один вопрос: во что играет команда сейчас и во что хочет. Получалось с трудом. А Карпин больше оправдывался и искал причины, почему получается именно так невзрачно.

И тут выезд к «Сочи» – команде, которая пока кошмарна по результату, но точно не безнадёжна по игре. Отрезками с «Локомотивом» и «Рубином» черноморцы выглядели очень прилично. Однако это не перерастало в систему. Про «Акрон» вспоминать не будем. Вину за этот матч Роберт Морено, с его слов, искупил финансово.

А ещё испанец удивил выбором центрального нападающего. С первых минут на поле появился Сергей Фёдоров – таким образом, 20-летний нападающий дебютировал в чемпионате России. До этого он уже выходил за «Сочи» в Кубке и даже забивал «Динамо». Может, в том числе и это повлияло на Морено. Впрочем, Карпин тоже умеет устраивать сюрпризы. Бактиёр Зайнутдинов с первых минут, да ещё и на позиции центрального защитника – сильный ход. Там тренер вообще придумал специфический механизм: Маричаль и Зайнутдинов формально играли в центре, однако к ним же системно спускался Глебов, и порой это оборонительное звено превращалось в тройку центральных. Сдерживали они не только Фёдорова, но и Зиньковского, Крамарича и Кравцова.

Хотя в первом тайме «Сочи» не выглядел командой, которую нужно сдерживать. Лаконичнее всего описал происходящее Кирилл Заика уже в перерыве: «Не получается самое простое – в футбол играть. Своему передачи отдавать и не ошибаться». К этому можно добавить разве что статистику: один удар в сторону ворот, 37% владения и девять фолов. Не лучший отрезок.

«Динамо» как команда тоже не казалось безупречным. Особенно с таким центром обороны. Однако повезло, что к встрече успел восстановиться Бителло. Это какая-никакая гарантия креатива впереди. Передача бразильца и привела к первому голу. На 19-й минуте он отпасовал Макарову, а Денис забил. Правда, мяч в итоге отменили из-за небольшого офсайда у Сергеева, который участвовал в эпизоде.

«Динамо» не давило системно. Это происходило скорее ситуативно, но эффективно. Почти каждый основательный подход к воротам заканчивался моментом. Гол напрашивался. И на 37-й минуте Макаров со второй попытки открыл-таки счёт в матче, грамотно успев на добивание после удара в штангу от Сергеева.

С таким счётом команды ушли на перерыв. А Карпин – наверняка с мыслями о том, как сохранить преимущество. Морено – как вернуться в игру. И у второго, как мы увидели позже, получилось лучше. «Динамо» по-прежнему владело преимуществом. Однако атаки стали менее острыми. Да и сочинцы словно наладили игру в обороне. Но этого было мало – требовались голы.

И на 65-й минуте спокойный ход встречи прервал момент с голом. Правда, снова отменённым. Макарчук с фланга навесил на Крамарича, а тот пробил Лунёва. Судьи разобрались быстро – россиянин действительно находился в офсайде. Тренеры провели ряд замен, и казалось, что всё идёт к победе «Динамо». Однако стоило диктору объявить, что на трибунах присутствуют почти 8000 зрителей, как мяч оказался у Максима Мухина, а сам он – перед штрафной. Вышедший на замену хавбек без раздумий пробил. И попал точно в угол. Это взбодрило пришедших на стадион людей. Чуть ли не впервые с начала матча прозвучали скандирования в поддержку команды.

А дальше началось то, что мы любим – динамовцы полетели за победой, сочинцы хотели того же. Но героем стал вратарь хозяев Дёгтев, который в концовке потащил несколько сумасшедших ударов.

Сочинцы набрали первые очки в сезоне. А «Динамо» осталось с одной победой. И вопросов к Карпину теперь будет ещё больше.