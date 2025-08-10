Что за подарок «Ростову» от капитана «Пари НН»! Майга сломал игру уже на первых минутах

Даже так и при «привозном» пенальти нижегородцы продержались весь первый тайм.

«Ростов» и «Пари НН» не набрали очков за первые три тура и в личной встрече выясняли, чья же чёрная полоса завершится. Исход вроде бы стал более-менее ясен сначала на 11-й минуте при счёте 0:0, а потом – и на 34-й. Тем не менее пришлось подождать.

«Ростов» поменял более чем полсостава — радикальная реакция Джонатана Альбы даже с учётом дисквалификации Мелёхина! Из привычных имён с первых минут остались Ятимов, Прохин, Вахания, Кучаев и Голенков. Вернулись Роналдо и Сулейманов. У Тарасова и Миронова — сезонный дебют в основе на Мир РПЛ. Семенчук и Шанталий ранее не выходили даже на замену. Алексей Шпилевский же выпустил в старте не Кастильо, а Шнапцева. И на этом – всё. Разительный контраст с соперником.

Обновлённые ростовчане сразу же рванули вперёд, заработав несколько стандартов и карточку для Майга. Красную! Изначально судья Цыганок выдал малийцу жёлтую, но уж слишком жёстким был наступ на ногу Кучаеву. Вмешательство VAR — до свидания! Шпилевскому пришлось ломать изначальные планы: убирать Грулёва и поднимать с лавки Ивлева. По губам Вячеслава читались не самые цензурные выражения. Его эмоции понять несложно.

Нарушение Майга на Кучаеве Фото: Кадр трансляции

Да, можно снова ссылаться на невезение: согласно статистике ожидаемых набранных очков от сайта Understat, «Пари НН» в первых трёх встречах наиграл на 3,52 балла. Но кто заставлял Майга так безрассудно нарушать правила? Ранее в карьере он никогда не получал прямые красные — только дважды по две жёлтых. Что ж, с почином! Поведение явно не капитанское.

«Ростов», разумеется, усилил давление. Тем не менее до голевых моментов долго не доходило. Пока Карич на 34-й минуте не встретил рукой скидку головой Вахании. Снова вмешательство VAR, снова наказание для нижегородцев. А Медведев взял и отразил удар Голенкова с пенальти, отбив мяч в правую от себя штангу! Любопытно, что ранее тот же Вахания также мог «привезти», остановив рукой прострел Лесового. Однако конечность оказалась прижатой.

Первая половина так и осталась безголевой. 7:0 по ударам, а что толку? В створ пришёлся всего один — как раз с пенальти. «Пари НН» оборонялся чётко, что совсем не было свойственно ему ранее. Просто в предыдущих матчах нижегородцы сами активно лезли вперёд, оголяя тылы. Теперь они сконцентрировались на защите.

«Ростов» — «Пари НН» Фото: ФК «Ростов»

В перерыве Шпилевский провёл обратную рокировку Кастильо на Шнапцева, Альба — выпустил более опытного Комарова вместо Тарасова. Удивительная фраза относительно 21-летнего Ивана. Что поделаешь, раз у «Ростова» такая молодая команда.

И вот тут уже разница в количестве футболистов сказалась. Миронов подал в район вратарской, Александров помешал Голенкову, зато Сулейманов опередил Ивлева и чётко замкнул головой.

Были близки к мгновенному увеличению разницы Комаров и Прохин. Временами казалось, что у «Пари НН» красную получил не только Майга: настолько изменился сценарий игры. Олусегун и Лесовой (позже — Сефас) пытались исправить ситуацию за счёт индивидуальных действий — и утыкались в ростовскую стену.

С 60-й минуты пошло много замен. А голов — нет. Голенков кивал головой в упор с подачи Вахании — и неожиданно промахнулся. Поэтому только 1:0. «Ростову» было бы стыдно при таких вводных не победить — Альба в перерыве взбодрил своих, и те действительно по-настоящему включились.

«Пари НН» же остался единственной командой без набранных очков в Премьер-Лиге. Дальше — выезд в Саранск на матч с махачкалинским «Динамо». Да, формально сыграют дома, но родной стадион до сих пор ремонтируют. Потом — гостевые встречи с безумно злыми московским «Динамо» и «Зенитом», которые тоже страдают на старте сезона. Будет сложно. Главное — не повторять за Майга, тогда шансы появятся.